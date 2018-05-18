В России могут заблокировать интернет-сообщества за призывы детей к нарушениям

В России могут начать блокировать группы в интернете, которые призывают детей нарушать закон. У правоохранительных органов появится такая возможность, если власти примут новый законопроект, внесенный в Госдуму Ириной Яровой.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламентария, вице-спикер Госдумы считает, что так преступники не смогут влиять не несовершеннолетних. «Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Это так называемые "колумбайн-сообщества" и игры по типу "Беги или умри" и "Фея огня", и т.д.", — заявила Яровая.

Будет ли документ распространяться на призывы несовершеннолетних к участию в несогласованных властями протестных акциях, не сообщается.

Документ предлагает Роскомнадзору передавать информацию о сообществах в полицию и сокращает сроки для реагирования правоохранительных органов с 3 суток до 1 дня.





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