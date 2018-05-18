Morgan Stanley: ужесточение американских санкций приведет к рецессии в России

Ужесточение антироссийских санкций США может привести к рецессии в экономике страны, если ограничения распространят на системообразующие компании. Об этом заявили аналитики Morgan Stanley.

Как сообщает РБК со ссылкой на прогноз банка, в результате спада ВВП страны до конца года может снизиться на 0,5%. Негативный эффект не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель. О каких именно российских компаниях идет речь, аналитики не уточнили. Также они ухудшили прогноз для экономики страны по базовому сценарию, который не предполагает ужесточение санкций. Если раньше в прогнозе предполагался рост ВВП страны в 2018 году на 2,3%, то теперь — на 1,8%.

В отчете отмечается, что прогноз был пересмотрен еще по нескольким причинам. К примеру, положительное влияние дорогой нефти на экономику сдерживается бюджетным правилом (механизм по закупке валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель). Еще одна причина – повышение зарплат бюджетников перед президентскими выборами. Россияне увеличили не покупки внутри страны, а онлайн-заказы из-за границы, а также предпочли направить эти деньги на выплату долгов.

Издание отмечает, что это уже третий инвестбанк, который за последнюю неделю ухудшил экономический прогноз России из-за санкций Вашингтона. Экономист Danske Bank Владимир Миклашевский сказал РБК, что самое отрицательное воздействие на экономику страны и рецессия возможны по «иранскому сценарию», когда внешние рынки закрываются для экспортных товаров страны (нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д.). На ситуацию влияет неопределеность в отношении дальнейших мер против России. По словам эксперта, возможное ужесточение санкций в будущем уже сейчас сдерживает иностранные компании от инвестиций.

В майском указе Владимира Путина говорится, что к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. По подсчетам Центра стратегических разработок, для этого ВВП страны должен расти на 6% в год. В прошлом году он увеличился на 1,5%.





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