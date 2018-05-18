«Ъ»: Telegram может обходить блокировки Роскомнадзора с помощью технологий, похожих на военные

Мессенджер Telegram может обходить блокировки в России с помощью технологий, аналогичных военным. Речь идет об автоматической смене IP-адресов.

Как пишет «Коммерсант», в 2007-2009 годах специалисты Военной академии связи Минобороны получили три патента на эту технологию. Их разработка — это различные способы реализации идеи «пакет в пакете». Бывший глава ФГУП «Центральный НИИ связи» Андрей Грязев считает, что мессенджер частично использует эту концепцию вместе с идеей сквозного шифрования. По его словам, только при одновременном использовании двух этих идей можно уйти от блокировок.

В 2008 и 2011 годах патенты, о которых идет речь, прекратили действие из-за неуплаты госпошлины. По данным источников издания, есть процедура восстановления документов. Бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг ознакомился с патентами по просьбе «Ъ» и заявил, что мессенджер их не использует. По словам Розенберга, способы обхода «очевидны и лежат на поверхности».

Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер на территории России с 16 апреля. Из-за действий ведомства пострадали многие сайты и сервисы. Мессенджер продолжает работать у большинства пользователей.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место



Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл