«Ъ»: Telegram может обходить блокировки Роскомнадзора с помощью технологий, похожих на военные

Мессенджер Telegram может обходить блокировки в России с помощью технологий, аналогичных военным. Речь идет об автоматической смене IP-адресов.
Как пишет «Коммерсант», в 2007-2009 годах специалисты Военной академии связи Минобороны получили три патента на эту технологию. Их разработка — это различные способы реализации идеи «пакет в пакете». Бывший глава ФГУП «Центральный НИИ связи» Андрей Грязев считает, что мессенджер частично использует эту концепцию вместе с идеей сквозного шифрования. По его словам, только при одновременном использовании двух этих идей можно уйти от блокировок.
Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер на территории России с 16 апреля. Из-за действий ведомства пострадали многие сайты и сервисы. Мессенджер продолжает работать у большинства пользователей.
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