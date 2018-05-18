Дело в отношении математика Богатова прекращено

Следственный комитет прекратил уголовное преследование московского математика Дмитрия Богатова, которого обвиняли в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков,.

Об этом сообщает источник «Интерфакса», не уточнив по каким основаниям дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что специалисты из экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины математика.

Богатова арестованли в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он публиковал в статьи и видеоролики с записями беспорядков, скрываясь за фейковым аккаунтом. По версии следствия, он разместил два текста на одном из форумов от имени некоего Айрата Баширова, один из IP-адресов которого совпал с адресом Богатова.

Согласно позиции защиты, Богатов пользовался сетью Tor и администрировал узел связи, поэтому IP-адрес не может указывать на то, что компьютером, на который адрес был распределен, пользовался именно он. Также защита Богатова критически оценивала выводы оперативника полиции, который из 104 IP-адресов по всему миру, с которого осуществлял выход в сеть автор противоправных сообщений, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве.

The New Times

В июле Богатова перевели под домашний арест, а в январе 2018 года отпустили под подписку о невыезде.

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