Смерть жителя Казани после пыток в полиции суд оценил в 10 тысяч рублей

Житель Казани получит компенсацию за гибель брата после полицейских пыток – она составит 10 тысяч рублей. Эту сумму по решению Кировского районного суда Казани получит местный житель Сергей Дроздов за моральный ущерб.

По сообщению «Медиазоны», он требовал взыскать с МВД 2 млн 84 тыс. руб. Прокурор поддержал это требование, но судья снизил сумму в 200 раз. Юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов заявил, что это решение будет оспариваться.

The New Times

Павел Дроздов был заместителем директора Казанского техникума железнодорожного транспорта. Он погиб в отделе полиции «Юдино» в феврале 2012 года. Пятеро полицейских избили его, положили на живот и связали ноги и руки за спиной. Дело по факту смерти Дроздова удалось возбудить с пятой попытки, расследование шло 5 лет, его трижды пытались прекратить. Полицейских задержали только после того, как ЕСПЧ признал нарушение прав по этому делу. Осенью 2017 года полицейские, от действий которых умер житель Казани, получили условные сроки по статье «превышение должностных полномочий». Сергей Дроздов обратился в суд за моральной компенсацией в марте 2018 года.

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