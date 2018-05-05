Нагайки, штрафы и аресты — для поднявшихся против «царя»





Москва, 5 мая 2018 года Фото: Twitter / Maxim Lee c Василием Сигаревым

Цена права на митинги и демонстрации

По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 12 часов по Москве 7 мая в ходе акции «Он нам не царь» в 27 городах России задержали 1600 человек, больше всего — там, где проходили самые массовые акции: в Москве (719 задержанных), Санкт-Петербурге (217) и Челябинске (185).

К утру понедельника многие задержанные все еще находились в отделениях полиции. В Москве — около 150 человек: как рассказали утром правозащитники корреспонденту «Медиазоны», в Москве есть только 70 свободных мест для того, чтобы отбывать административные аресты, а задержанных — в два раза больше. Похожая ситуация и в Петербурге, по сообщениям правозащитников, суды рассматривали административные дела задержанных до пяти утра понедельника.

Некоторых судят сразу по нескольким статьям КоАП. Так, в Октябрьском районном суде Петербурга участницу акции Юлию Ботух в ночь на понедельник арестовали на трое суток по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции), но затем вновь планировали привезти в суд, чтобы назначить наказание по ст. 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение правил участия в акции), которая грозит крупными штрафами. Другим участникам акции в том же Петербурге суд одновременно назначил и аресты (по трое суток), и штрафы по 15 тыс. руб. по тем же статьям 19.3 и 20.2.

Звучат в питерских судах и гораздо более суровые вердикты. Калининский райсуд арестовал на 15 суток волонтера группы помощи задержанным Алексея Белозерова по ст. 19.3 и оштрафовал на 170 тыс. руб. по ст. 20.2 ч. 8 (повторное нарушение порядка организации уличных акций).

Аресты происходят по всей стране. Те же 15 суток получил в Ростове-на-Дону координатор штаба Навального Сергей Гривко (по версии полиции, он выкрикивал политические лозунги). Сообщения об арестах приходят из Белгорода, Кемерово, Челябинска и других городов. В Якутске почти половина задержанных были несовершеннолетними, пишут «Вести Якутии».

Как и после акций Навального весной и летом прошлого года, некоторым участникам уже грозят уголовные процессы. По данным «ОВД-Инфо», протестовавшего в Петербурге с надувной уточкой в руках Михаила Цакунова обвинили в нападении на полицейского (ст. 318 ч. 2 УК), что грозит уже реальным уголовным сроком. В социальных сетях появилась видеозапись, как полицейские подбегают, сбивают его с ног и волокут по земле. Версия полиции: Цакунов выбил зуб одному из сотрудников полиции, руководствуясь «неприязненным отношением» к нему.

Самого Алексея Навального, задержанного в Москве на Пушкинской площади, отпустили из отдела полиции под обязательство явиться в суд, который должен состояться 11 мая. В отношении политика составили два административных протокола по той же ст. 19.3 и ч. 8 ст. 20.2 КоАП. «Видимо, пришла команда до инаугурации не сажать», — прокомментировал это сам Навальный.

Полиция задерживала не только участников протестной акции, но и журналистов как в Москве, так и в других городах: по данным Независимого профсоюза журналистов 23 репортера были задержаны, из них 10 — избиты. Больше всего — в Москве (10), в Питере (5) и в Якутске (3).

Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что «полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно».

«Люблю Россию — ненавижу Путина»

5 мая по призыву Навального и его региональных штабов по всей стране прошли акции «Он нам не царь». По данным самого Навального, их удалось провести более чем в 60 городах. Их полного списка политик не представил, однако сообщения о задержанных пришли лишь из 27 городов, притом что в подавляющем большинстве населенных пунктов акция согласована не была. Бóльшая часть лозунгов касалась лично Владимира Путина и его неспособности оторваться от властного кресла : «Люблю Россию — ненавижу Путина», «Долой царя», «Мы здесь власть», «Сопротивляйся».

Одна из самых масштабных акций прошла в Екатеринбурге: на нее пришли около пяти тысяч человек, они прошли под антипутинскими лозунгами 8 км — ни одного задержания



Лишь в нескольких городах акции удалось согласовать с местными властями, например, во Владивостоке и Хабаровске. В таких городах эксцессов и массовых задержаний не было. В Барнауле акция протеста проходила в гайд-парке и не требовала согласования, однако полиция все же задержала 10 участников митинга.

Одна из самых масштабных акций прошла в Екатеринбурге: на нее пришли около 5 тыс. человек (полиция насчитала 900). В городе, где избранный мэр Евгений Ройзман, участникам шествия удалось пройти под антипутинскими лозунгами по улицам около восьми километров. Акция длилась почти три часа. И хотя она не была согласована с властями, участников шествия никто не разгонял.

Почти такая же крупная акция прошла и в Челябинске: по подсчетам местных СМИ, на улицы вышли от 3 до 5 тыс. человек. Но в отличие от Екатеринбурга, полиция действовала весьма жестко. Руководителя челябинского штаба Навального Бориса Золотаревского суд приговорил к 25 суткам ареста.

В Санкт-Петербурге, по данным корреспондента «Эха Москвы», в несогласованном шествии по Невскому проспекту приняли участие 3–4 тыс. человек.

Нагайки оплатила мэрия

Самые драматичные события по традиции проходили в Москве. Здесь на Тверскую улицу в районе Пушкинской площади, по оценкам журналистов, вышли в общей сложности порядка 8–10 тыс. человек, хотя по официальным данным ГУ МВД России по Москве, на митинге присутствовали не более 1,5 тысяч.

Нападавшие на активистов казаки проходили обучение, оплаченное столичной мэрией (по трем контрактам в общей сложности на 16 млн руб.). Журналисты нашли и отчет о тренировках: на фотографиях видно, что казаки учатся «вязать» потенциальных правонарушителей. Учеба проходила в оборонно-спортивном центре под Москвой



Неожиданностью оказалось то, что еще до начала акции «Он нам не царь» около памятника Пушкину собрались несколько сотен (а некоторые СМИ насчитали тысячу) активистов провластных организаций. Одни были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны, другие — в казачье обмундирование, на некоторых были тельняшки и голубые береты, а также футболки с надписью «Путин — наш государь». Были и представители провластного движения НОД. Они выкрикивали лозунги: «Революция и Майдан не пройдут!», «Предатели, валите в Америку!», «За Родину, за Путина!»

Представители правоохранительных органов предупредили участников акции о том, что она незаконна, и попросили покинуть площадь. В противном случае, предупредили они, будет применена физическая сила. Чуть позже они сдержали свое обещание.

Но еще раньше протестующих стали избивать провластные активисты. Они били кулаками и нагайками, выкрикивая «Предатели!» Полиция спокойно за этим наблюдала, не пытаясь разнимать дерущихся.

Согласно снимкам, которые сделал блогер Илья Варламов, у нападавших казаков были нашивки Центрального казачьего войска, которое возглавляет атаман Иван Миронов. Его личные данные, судя по базе СПАРК, совпадают с данными бывшего заместителя председателя правительства Самарской области, генерал-лейтенанта запаса ФСБ и бывшего вице-президента по безопасности ООО группы «АвтоВАЗ». The Bell пишет со ссылкой на данные госзакупок, что казаки Миронова проходили обучение, оплаченное столичной мэрией (по трем контрактам в общей сложности на 16 млн руб.). Журналисты нашли и отчет о тренировках: на фотографиях видно, что казаки учатся «вязать» потенциальных правонарушителей. В год в оборонно-спортивном центре в 37 км к югу от МКАД, в деревне Кузенево, проходят три трехдневных тренировки, в каждой принимают участие по 100 человек, сообщает The Bell.

Результаты акции

Навальный в своем блоге отметил, что доволен итогами всероссийской акции: «Это было очень важно, и в этом наш большой успех. Путин заходит на пятый срок и желает продемонстрировать всем: я хозяин этой страны, я всё тут съем. Кто меня не поддерживает, тот тихо сидит молча и не смеет пикнуть. А мы показали: нет, не будет тебе такого. Ты здесь не один, и нас не запугаешь. Это было огромное счастье вчера: находиться среди не просто умных и честных, но и смелых людей».

Тем не менее общее количество участников акции «Он нам не царь» оказалось значительно ниже, чем было на акциях протеста прошлого года. 26 марта 2017 года только в Москве на улицы города вышли до 25 тыс. человек, а в акции 12 июня в 154 городах в акциях участвовали, по разным оценкам, от 50 тыс. до 98 тыс. человек.

«Путин заходит на пятый срок и желает продемонстрировать всем: я хозяин этой страны, я всё тут съем. Кто меня не поддерживает, тот тихо сидит молча и не смеет пикнуть. А мы показали: нет, не будет тебе такого. Ты здесь не один, и нас не запугаешь»



«Для того, чтобы мобилизовать людей на массовые действия, нужен очень конкретный повод, — объясняет политолог Дмитрий Орешкин. — В случае с протестами на Болотной площади в 2011 году — это был грубый фальсификат при подсчете голосов во время выборов в Госдуму. На акцию после блокировки Telegram вышло в два, а то и в три раза больше человек, так как у людей отобрали естественное право пользоваться тем мессенджером, к которому они привыкли. У акции 26 марта была новая и объединяющая идея — борьба с коррупцией. Сейчас этот жанр несколько приелся».

Иного мнения придерживается участвовавший в акции в Екатеринбурге политолог и колумнист NT Федор Крашенинников. По его мнению, армянские события лишний раз показали перспективность мирного уличного протеста и несостоятельность тех, кто призывает играть по правилам, навязанным властью.