Ксения Ларина о преследовании Алексея Малобродского

За 11 месяцев не изменились автоматические стандартные ответы подследственного на стандартные вопросы суда. Кроме, пожалуй, одного пункта. На первом заседании в июне 2017 года на вопрос «хронические заболевания?» Алексей уверенно отвечал «нет». Через некоторое время — «пока нет» (с усмешкой). А к последним заседаниям уже появились диагнозы, не сулящие ничего хорошего. И пузырек нитроглицерина в руке. И скорая помощь, вызванная в Басманный суд. И желтый бок реанимобиля во дворе суда, спрятанном от посторонних глаз.
Все они имеют отношение к лешиному освобождению — и те, кто этого требовал, кто писал письма и вел переговоры, кто организовывал пикеты и акции протеста, и те, кого поведение Алексея восхищало, и те, кого он раздражал.
Алексей с самого начала с первого дня задержания дал понять всем: никаких переговоров и никакой торговли не будет.
За 11 месяцев он не дал ни одного требуемого показания, выдержал все формы давления — от шантажа до прямых угроз, от лживого заигрывания до моральных унижений. И в своих выступлениях на суде, и в своих, прошедших цензуру, письмах к близким и к друзьям — он был непререкаем, никаких уступок и компромиссов, максимальная открытость при предельной честности. Кто мог угадать в этом невысоком, негромком, мягком и улыбчивом человеке такую неодолимую силу? Кто посмеет сегодня, когда измученный Алексей принимает поздравления с освобождением под подписку, усомниться в его порядочности и отваге?
Алексей победил того, кого, казалось, победить невозможно: это враг без человечьего обличья, это стоглавое, стоногое и стоглазое чудище, что заглядывает в наши окна и ворошит наши постели, взламывает наши замки и читает наши письма, проникает в наши головы и головы наших детей, нашептывает и соблазняет, нашептывает и соблазняет.
Хочу сказать огромное спасибо Леше Малобродскому. За веру в человеческую природу и человеческий разум. За то, что мы не зверье. За торжество нормы.
Это «театральное дело» пора кончать, господа тайные советники. Вы задумывали его как «спецоперацию по дискредитации», всего и всех — Кирилла, Гоголь-центра, либеральной интеллигенции, культурного сообщества, современного искусства, инакомыслящего меньшинства... А получили что? Даже ваши сторонники смотрят на вас с брезгливостью и переходят на сторону ваших идеологических врагов. Провалили вы все, дураки.