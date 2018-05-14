Израилю — 70 лет





Фото: ALINARI/PHOTAS



Глава Еврейского агентства для Палестины Давид Бен-Гурион зачитал декларацию независимости: «Насильственно изгнанный со своей родины, еврейский народ остался верен ей... Преисполненные сознания этой исторической связи, евреи из поколения в поколение предпринимали попытки вновь обосноваться на своей древней родине. Последние десятилетия ознаменовались массовым возвращением на родную землю. Эти люди стали ее защитниками, их трудом расцвела пустыня, они возродили древний язык, построили города и поселки, создали динамичное, развивающееся общество... На этом основании мы, представители еврейского населения, в день истечения британского мандата в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН провозглашаем создание еврейского государства — Государства Израиль...»

Бен-Гурион обратился к палестинским арабам и соседним арабским государствам: «Призываем сынов арабского народа, проживающих в Государстве Израиль, блюсти мир и участвовать в строительстве государства на основе полного гражданского равноправия... Протягивая руку мира всем соседним государствам и их народам, призываем их к сотрудничеству с еврейским народом...»

Члены Национального совета подписали декларацию независимости и спели национальный гимн — Ха-Тикву. Вся церемония заняла пятнадцать минут.

Есть только Сирия

Первыми Израиль признали Соединенные Штаты. Это произошло буквально через десять минут после провозглашения еврейского государства. Но американцы признали Израиль де-факто, это предполагало более низкий уровень дипломатических отношений. Советский Союз первым признал еврейское государство в полном объеме, де-юре, и оказал молодой стране полную поддержку.



Под руководством Давида Бен-Гуриона

была выиграна война за независимость.

Он был первым премьер-министром

Израиля Фото: DPA/PHOTAS

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН рядом с Израилем должно было появиться государство палестинских арабов. Принято считать, что израильтяне не позволили палестинцам создать свое государство и захватили их земли. В реальности только что появившийся на свет Израиль не претендовал ни на один лишний квадратный метр земли сверх того, что было обозначено решением ООН. Но не менее важно и другое: сами лидеры арабского мира не признавали существование арабского народа Палестины. Даже много позже президент Сирии Хафез Асад говорил председателю Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиру Арафату: «Вы представляете Палестину не больше, чем мы. Нет никакого палестинского народа и никакой палестинской общности, а есть только Сирия. Вы неотделимая часть сирийского народа, а Палестина — неотделимая часть Сирии...»



Еще до ухода англичан уничтожение палестинских евреев было поручено так называемой Арабской освободительной армии под командованием сирийца Фаузи аль-Каукчи. Во время Второй мировой войны он командовал арабскими частями в составе вермахта. После разгрома нацистской Германии Фаузи бежал на Ближний Восток, чтобы заняться прежним делом — уничтожением евреев.

13 апреля 1948 года в Москве ближневосточный отдел Министерства иностранных дел составил для начальства справку «О положении в Палестине после решения ООН о разделе страны»: «Вооруженные выступления против евреев развернулись с новой силой в декабре 1947 года. Предатели и квислинги со всего мира начали стекаться в Палестину и приняли участие в борьбе на стороне арабов, среди них подонки Андерса, боснийские мусульмане из лагерей перемещенных лиц в Германии, военнопленные немцы, бежавшие из лагерей в Египте, «добровольцы» из франкистской Испании. Страны Арабской лиги, выполняя решения совета Лиги, засылают в Палестину вооруженные отряды арабов. Вооружение арабы получают из арабских стран, которые снабжает Англия... Трансиорданский арабский легион является той силой внутри Палестины, при помощи которой король Абдаллах намеревается захватить страну после окончания 15 мая английского мандата... Оборона поселений является почти непосильной задачей для полулегальной еврейской милиции. Евреи лишены помощи в людях извне, несут большие потери убитыми и ранеными, что пагубно отразится на сопротивлении этой маленькой (всего 640 тысяч человек) общины...»

СССР за сионистов

Июнь 1948 года. Женщины на страже молодого

Государства Израиль Фото: AP Photo



Боевой дух еврейских солдат был очень высоким. Они знали, что могут или победить, или умереть. Отступать или бежать им было некуда. Но они отчаянно нуждались в оружии. Соединенные Штаты запретили продажу вооружений на Ближний Восток. Британские и американские спецслужбы мешали закупкам оружия, предназначавшегося для палестинских евреев. Но Англия отказалась присоединиться к эмбарго на поставки оружия, сославшись на крупные контракты с арабскими странами, которые нельзя разорвать. Так что арабский мир продолжал получать оружие в огромном количестве.



Тогда сионисты обратились к Советскому Союзу, единственному государству, которое во всем их поддерживало. 5 февраля 1948 года будущий министр иностранных дел Израиля Моше Шерток беседовал с представителем СССР в ООН Андреем Громыко. Шерток просил советское руководство о помощи. К тому времени Сталин уже отдал приказ вооружить палестинских евреев, чтобы они смогли создать свое государство. Поэтому Громыко деловито поинтересовался, есть ли у евреев возможность обеспечить разгрузку оружия, если оно будет им продано. Шерток телеграфировал Бен-Гуриону: может ли он твердо сказать Громыко, что евреи берут на себя разгрузку? Положительный ответ был получен незамедлительно.

Для отправки оружия и снаряжения выделили один из чехословацких аэродромов. В основном это было немецкое трофейное оружие. Прежде всего отправили артиллерию и минометы. Потом купленные по дешевке старые английские истребители «спитфайры» и трофейные немецкие «Мессершмитт-109».

Оружие из Чехословакии подоспело вовремя. 29 марта 1948 года палестинские евреи распаковали и собрали первые четыре трофейных «мессершмитта». В этот день египетская военная колонна, включавшая танки, была всего в нескольких десятках километров от Тель-Авива. Заговорили об эвакуации города. Если бы Тель-Авив был потерян, дело было бы проиграно. Войск, способных прикрыть город, в распоряжении Бен-Гуриона не было. Он отправил все, что у него было, — эти четыре самолета. Из боя вернулся один. Но увидев, что у евреев появилась авиация, египтяне тогда остановили свое наступление. Чтобы начать новое спустя полтора месяца.

Война на уничтожение

14 мая 1948 года министр иностранных дел Египта уведомил председателя Совета Безопасности ООН, что египетская армия пересекла границы Палестины, чтобы навести там порядок. 15 мая, то есть на следующий день после провозглашения Израиля, в Палестину с севера, востока и юга вторглись армии Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Ливана. В субботу утром арабские самолеты бомбили в Тель-Авиве электростанцию и аэропорт. Погибли сорок четыре жителя. Генеральный секретарь Арабской лиги пообещал: «Это будет война на уничтожение и грандиозная резня».

Соотношение сил было таково, что арабские страны не сомневались в успехе: несколько сотен тысяч евреев против десятков миллионов арабов. Арабы были уверены, что легко займут всю Палестину и вопрос о создании еврейского государства отпадет сам собой. Но евреи не собирались сдаваться. К удивлению всего мира, еврейские отряды самообороны отразили атаку и постепенно взяли верх в первой арабо-израильской войне. Арабские армии вынуждены были отступить.

Считается, что ближневосточный конфликт возник из-за палестинской проблемы, из-за того что палестинские арабы бежали и лишились родины. Но арабские страны начали войну против Израиля задолго до массового бегства палестинцев и руководствовались отнюдь не заботой о положении палестинских арабов. Тогдашний премьер-министр Ирака Нур Саид заявил: «Мы сокрушим Израиль и разрушим любое место, где евреи попытаются найти убежище. А пока бои не окончились, арабы должны переправить своих жен и детей в безопасные места».

Так появились палестинские беженцы. Арабские вожди убедили палестинских арабов покинуть территорию Израиля, обещая быстро уничтожить евреев — и тогда все смогут вернуться на освободившиеся земли.

«В апреле 1948 года, — вспоминала Голда Меир, которая со временем станет главой правительства Израиля, — я стояла часами на побережье и буквально умоляла арабов Хайфы не уезжать. Никогда этого не забуду. Мы говорили: «Не убегайте! Вы этим навлечете на себя бедность и унижение. Оставайтесь в вашем и нашем городе!» Арабы бежали, потому что их руководство убеждало, что это будет самое умное. Бежали, потому что до смерти боялись, как бы их не сочли изменниками «арабского дела». Это действительно была трагедия».

Пятая колонна

Проиграв первую войну с Израилем, арабские страны удовлетворились тем, что поделили земли, на которых ООН предлагала создать государство палестинских арабов. Так началась трагедия современного Ближнего Востока. Сектор Газа перешел к Египту, Западный берег реки Иордан достался Иордании. Египет и Иордания управляли этими землями девятнадцать лет, до шестидневной войны 1967 года, но им и в голову не пришло передать эти территории палестинцам, чтобы они сами собой управляли.

Советская миссия в Ливане 14 апреля 1949 года докладывала своему куратору, заместителю министра иностранных дел Валериану Зорину: «Арабские страны настаивают на возвращении всех арабских беженцев не потому, что их негде разместить в остальных арабских странах или же в арабской части Палестины, а потому, что они хотят иметь на территории еврейского государства своего рода пятую колонну, которая в случае возобновления военных действий в последующем сможет оказать серьезную поддержку арабскому наступлению».

По тем же соображениям арабские политики ничего не делали для того, чтобы помочь палестинским беженцам. Они держали палестинцев в бедственном положении в пропагандистских целях. 4 декабря 1955 года посол в Египте сообщал в Москву: «Требование полной репатриации палестинских беженцев направлено на то, чтобы создать в Израиле сильное арабское меньшинство, которое сможет оказывать определенное влияние на политику израильского правительства. Однако следует заметить, что египетское правительство в настоящее время не заинтересовано в разрешении палестинской проблемы и не желает вести переговоры с Израилем».

Богатые арабские страны шесть десятилетий держат палестинцев на положении беженцев, культивируя в них ненависть к еврейскому государству. Еще в 1959 году Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд предложил общими усилиями переселить беженцев из лагерей, дать им возможность начать новую жизнь. Арабские страны запротестовали, и Генеральный секретарь ООН вынужден был отказаться от своей идеи.

Скольких войн и каких жертв можно было бы избежать, если бы арабские властители проявили меньше себялюбия! Если бы в 1917 году они не возражали против декларации британского министра иностранных дел лорда Бальфура, то небольшое еврейское население Палестины получило бы всего лишь небольшую автономию. Евреи на Ближнем Востоке вынуждены были бы довольствоваться положением национального меньшинства в арабском государстве, как христиане-марониты в Ливане. Если бы перед Второй мировой войной арабы согласились с британским предложением создать в Палестине крохотное еврейское государство и крупное арабское, Израиль, получивший бы считаные квадратные километры, был бы вообще незаметен. И конечно, палестинское государство могло появиться шестьдесят лет назад, в мае 1948 года...

Впервые опубликовано в NT № 19 от 12 мая 2008 года