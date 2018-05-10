США выходят из ядерного соглашения с Ираном

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Какие конкретно санкции США введут против Ирана Трамп не уточнил. В прошлом, в 2011-2012 годах, против Ирана были введены жесточайшие санкции: иранские банки были отключены от международных системы транзакций SWIFT, были заблокированы счета Госбанка Ирана равно как его частных банков, и, самое главное, введено эмбарго на поставки иранской нефти. Результатом стала инфляция — 44%, 25%-процентная безработица, снижение внешней торговли на 30% и ежегодных потерь от эмбарго на иранскую нефть в $40 млрд. По оценкам экспертов, американские санкции стоили Ирану, как минимум, $170 млрд руб. В итоге в ноябре 2013 года Тегеран подписал в Женеве Соглашение о совместных действиях, которое мир назвал «первым шагом» в урегулировании иранской ядерной проблемы. (Подробнее читайте здесь).

14 июля 2015 года США, Великобритания,Германия, Китай, Россия, Франция и Европейский союз согласились отказаться от санкций, которые разрушали иранскую экономику в обмен на отказ Ирана предпринимать дальнейшие шаги по разработке ядерной программы, ограничиться исключительно мирным атомом и открыть двери своего ядерного комплекса для инспекций со стороны Международного агенства по контролю за атомной энергетикой МАГАТЭ.



Согласно соглашению, известному как Joint Comprehensive Plan of Action (Совместный согласованный план действий) Иран, который имел 20 тыс. центрифуг для обогащения урана, должен был оставить работающими лишь 5 тыс. центрифуг — это делало чрезвычайно трудным для Ирана создание ядерной бомбы, если бы они продолжали бы в тайне такие бомбы создавать. Иран так же отказался от 97% своих запасов обогащенного урана, сохранив лишь 300 кг из запасов в 10 тыс. кг, плюс еще ряд шагов, которые делали бы затруднительным для Ирана в тайне продолжать военную ядерную программу.

Это соглашение считалось одним из важнейших достижений предыдущего президента США Барака Обамы. Противником были не только представители Республиканской партии США — ярым критиком программы был Израиль, который считал, что верить аятоллам нельзя и что снятие санкций, доходы от нефти позволит Ирану в ускоренном темпе продолжить разработку ядерных вооружений.

После объявления Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, лидеры Великобритании, Франции и Германии заявили, что «остаются привержены Соглашению» 2015 года. Резкой критике решение Трампа подверг и 44-й президент США Барак Обама, который заявил, что выход из Соглашения «делает мир значительно более опасным местом», что США таким образом поворачиваются спиной к своим союзникам в Европе, «подрывают доверие к Америки «и ставят США в дурацкое положение по отношению к другим мировым державам. Наблюдатели отмечают, что ни сам Трамп, ни работающие на него эксперты особенного доверия не вызывают, как минимум, говорят они, трудно рассчитывать, что решение было хорошо продумано. В то же время Беньямин Нетаньяху, лидер Израиля, в своем Твиттере написал: «Спасибо президент Трамп за Ваше жесткое решение и Вашу приверженность идее не позволить Ирану когда-либо заиметь ядерное оружие». Именно на документы, добытые спецслужбами Израиля в Иране, сослался Трамп, говоря о том, что Иран обманывает мировое сообщество. Эксперты ЕС между тем не нашли в документах, продемонстрированных неделю назад Нетаньяху, ничего нового. Российский постпред в Вене Михаил Ульянов резко критически оценил заявление Трампа: «Это сильный удар по усилиям, направленным на укрепление режима ядерного нераспространения. В очередной раз подтвердилось, что Вашингтон использует нераспространенческую риторику для достижения своих геополитических целей, причем весьма сомнительного толка», — приводит его слова государственное агенство РИА Новости.

В среду, 9 мая, Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве — официально он приезжает на парад Победы 9 мая, но нет сомнений, что ядерное соглашение с Ираном, которое подписала и Россия, будет главным предметом разговоров Нетаньяху с Путиным. Тем временем Израиль вновь готовится к войне: в стране объявлен сбор резервистов, разворачивается система ПВО и открываются бомбоубежища.