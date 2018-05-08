Первый указ Путина «весит» 25 трлн рублей

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В день своей инаугурации президент Владимир Путин не стал отступать от традиции, заложенной в начале прошлого президентского срока, и подписал указ о стратегии развития страны до 2024 года. Согласно документу, через 6 лет россияне должны оказаться в другой стране. В ней будут дольше жить, лучше учить и лечить, государство станет помощником и другом каждого гражданина. Изменения будут резкие, такие, что каждый россиянин их почувствует на себе.

Как будет

Жизнь россиян, согласно указу, будут улучшать по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, культура, поддержка малого и среднего предпринимательства, международная кооперация и экспорт. По всем этим направлениям обозначены показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году. 8 из них совпадают с уже реализуемыми проектным офисом правительства направлениями стратегического развития.



В основу указа в основном легли предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Выполнять их будут при помощи уже знакомых сохранившему премьерский пост Дмитрию Медведеву механизмов. Формат «национальных проектов», опробованный в середине нулевых, снова на столе. Правительство сформирует 12 приоритетных госпрограмм, которые наполнят очередными «национальными проектами». Далее начнется привычный процесс написания планов и дорожных карт, их согласования. «Нет вообще никаких оснований думать, что работа будет выстроена иначе, чем в прежние годы», — говорит один из чиновников, получивших приглашение в кабмин.

К 2024 году, согласно тексту указа, более половины россиян должны вести здоровый образ жизни, 100% рождающихся детей иметь возможность пойти в ясли, смертность снизится, а рождаемость, соответственно, вырастет. Медицинские услуги Россия должна поставлять не только внутри страны, но и экспортировать не менее чем на $1 млрд в год. По уровню образования Россия должна войти в десятку ведущих стран мира.

Все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки должны быть ликвидированы, а качество питьевой воды повышено. Количество хороших региональных автодорог вырастет на 50%, а смертность на них и не только снизится до нуля (правда, к 2030-му), ответственность водителей за ДТП и требования к их подготовке вырастут. Показатели по экспорту, занятости (хоть безработица в России и так близка к естественному уровню), производительности труда, инновациям и цифровизации тоже, разумеется, вырастут. Если удастся выполнить заложенные в указ KPI, то Россия действительно будет другой.

Кто будет выполнять

Правительство под руководством кандидата в премьеры Дмитрия Медведева (ранее занимал посты премьер-министра и президента России) будто перенимает лучшие практики корпоративного управления: практически за каждым из стратегических направлений будет закреплен руководитель в ранге не ниже вице-премьера. На закрытой встрече с фракцией «Единой России» Медведев обозначил новый состав руководства кабмина. Всего в нем будет 10 вице-премьеров, что больше напоминает не структуру правительства, а органы управления коммерческого банка, где успешных менеджеров повышают до вице-президентов.

«Россия будущего» из указа будет строиться при помощи прежних инструментов государственной политики: ползучего регулирования, запретов и ограничений, бюрократического тяни-толкая с оглядкой на силовиков



Впереди еще назначения министров и в администрации президента. Однако уже можно сделать два вывода. Первый: для правительства управление — это регулирование. А значит, для достижения показателей указа регулироваться будут даже те части жизни, на которые раньше не обращали внимания. Все школьники будут посчитаны, занимающиеся спортом люди пронумерованы, а данные граждан цифровизированы и надежно спрятаны. Возможно, это и не так уж и плохо. Но есть и второй вывод, вытекающий прямо из первого: в руководство правительства назначены опытные государственники. Новых фамилий только две, Акимов и Борисов, но и те с солидным опытом работы на различных госдолжностях. Все эти люди в предыдущем цикле активно реализовывали то, что принято считать «охранительской» политикой (притом что Путин призвал в инаугурационной речи бороться с охранительством). Их визы стоят на законе Яровой, проходившем правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Они принимали решение о временной заморозке пенсионных накоплений, которая в итоге стала постоянной. Закон о блокировке мессенджеров, выполняя который Роскомнадзор «уложил» половину российского интернета, тоже мог бы не быть принят, если бы озвученные кандидатом Медведевым кандидаты в вице-премьеры (многие из них пользуются Telegram) проявили принципиальную позицию. Сложно представить, что все эти государственные топ-менеджеры в одночасье поменяют стиль управления. О чем это говорит? О том, что «Россия будущего» из указа будет строиться при помощи прежних инструментов государственной политики: ползучего регулирования, запретов и ограничений, бюрократического тяни-толкая с оглядкой на силовиков.

Сколько стоит

Выполнение указа требует существенных инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. По самым грубым оценкам, оно обойдется в 25 трлн руб. дополнительных расходов на 6 лет. Пока прорабатывали финансирование нашли только 8 трлн по всем направлениям на весь период, говорит другой федеральный чиновник: «Это ничтожно мало!» Для сравнения, базовый сценарий только реформы образования, который предлагали ЦСР и НИУ ВШЭ, требует 4,5 трлн руб. Расходы на здравоохранение президент в послании Федеральному собранию просил довести до 4% ВВП (около 4 трлн руб.), а на строительство дорог и инфраструктурные прорывы требуется еще около 11 трлн руб. Иными словами, уже на первых подступах к указу очевидно — не хватит.

Дополнительные средства могло бы принести ускорение роста экономики, но оно не гарантировано. Консенсус-прогнозы как российских, так и мировых экономистов, говорят о росте российской экономики в пределах 1,6–1,8% ВВП ежегодно



Держим в уме обещания помочь попавшим под санкции олигархам. Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг попросил у правительства помощи на $5,5 млрд, или 330 млрд руб. (через госгарантии и рефинансирование в госбанках). За помощью обратились председатель АО «Силовые машины» Алексей Мордашов и, потерявший больше всех, владелец «Русала» Олег Дерипаска. Есть просьбы и от других пострадавших, говорит федеральный чиновник. В последний раз за такой масштабной помощью в правительство бизнесмены обращались в кризис 2008–2009 годов. И получили ее. «Сложно предполагать, что сейчас будет иначе», — говорит федеральный чиновник.

Дополнительные средства могло бы принести ускорение роста экономики, но оно не гарантировано. Консенсус-прогнозы как российских, так и мировых экономистов, говорят о росте российской экономики в пределах 1,6–1,8% ВВП ежегодно, в то время как рост мировой экономики прогнозируется около 4%. Это говорит о том, что разрыв будет только увеличиваться. А если динамика нефтяных цен по каким-то причинам замедлится (пока баррель стоит около $74), то рост может быть еще меньше. Пока же отвечающее за экономическое развитие министерство скорее упражнялось в счете: если рассчитать динамику экономического роста не на всех россиян, а только на трудоспособных, то она не сильно отличается от среднемирового.

Чтобы экономика росла быстрее, государство должно поменять практики управления, на разные лады повторяли ранее Алексей Кудрин и президент Сбербанка Герман Греф. Медведев не раскрыл деталей, что стало с их предложениями. Однако уже по первому контуру — государственный аппарат стал более громоздким. Прежнее правительство Медведева Путин предпочел сбалансировать громоздкой структурой администрации президента. Пока нет оснований считать, что в этом цикле он поступит иначе. А значит, разросшийся чиновничий аппарат в следующем цикле будет управлять экономикой, где доля государства разрослась до 70%. Результатом этих усилий действительно станет другая Россия. Правда, не такая, как в указе, а еще более зарегулированная и еще менее свободная.