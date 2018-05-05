Инаугурация по короткому сценарию





Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России Фото: kremlin.ru

Как и предсказывали накануне NT, церемония вступления Путина в должность прошла по укороченному сценарию — она заняла чуть более получаса. Торжественного проезда кортежа Владимира Путина по пустой Москве, как это было в 2012 году, на этот раз решили не делать. Во-первых, не нужно показывать переезд Путина из Белого дома, где он работал шесть лет назад, в Кремль, объяснял NT собеседник, близкий к организаторам церемонии. Во-вторых, тот проезд вызвал слишком много критики, которая опять возникла бы после жесткого подавления выступлений оппозиции 5 мая.

За несколько минут до полудня Путин вышел из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце Кремля. По территории Кремля президента довезли до Большого Кремлевского дворца, где он, не спеша пройдя по Георгиевскому и Александровскому залам (он намеренно медлил, останавливаясь и рассматривая картины), зашел в Андреевский зал, где традиционно проходит церемония.

Путина перевозили на автомобиле из нового проекта «Кортеж». Этот момент до начала церемонии был главной ее интригой. Еще накануне собеседники, близкие к администрации президента, говорили, что чиновники не решатся на демонстрацию в ходе инаугурации новой отечественной разработки. Его создавали с 2012 года по поручению Путина, и еще в апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров уверял, что машина будет готова к инаугурации. Но позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что лимузин начнут «постепенно» использовать только после инаугурации. Тем не менее презентация проекта 7 мая состоялась. Серийные автомобили этой марки будут стоить более 10 млн руб., сообщил в понедельник Мантуров.



В самой церемонии изменений не было. Но журналисты заметили, что гости, в отличие от прежних церемоний, не стояли в оцепенении и с каменными лицами, а активно фотографировали происходящее, а некоторые даже делали селфи на фоне идущего по проходу Путина.





Фото: kremlin.ru

В короткой приветственной речи были фразы, которые должны были понравиться как системным либералам, так и консерваторам. Президент пообещал защищать суверенитет России, но при этом пообещал технологический прорыв и призывал отринуть «дремучее охранительство».

Новшеством было и то, что часть гостей Кремль впервые позвал следить за инаугурацией на улице — у здания Большого Кремлевского дворца. Эту роль отвели молодым волонтерам, которые участвовали в избирательной кампании Путина. Когда церемония закончилась, Путин к ним вышел и кратко пообщался. Одна из активисток позвала его посетить лагерь для прокремлевской молодежи «Территория смысла» (проходит летом вместо селигерского), президент не возражал.

Рассматривался и сценарий, который предполагал церемонию, отличную от всех предыдущих — она должна была пройти не в стенах Большого Кремлевского дворца, а на улице, на ивановской площади. Такое мероприятие выглядело бы более помпезно



При этом Кремль отказался от традиционного приема после инаугурации: было решено, что уместнее провести один прием и лучше в День Победы, говорит собеседник в Кремле.

К инаугурации готовились долго — хотели, чтобы эта церемония отличалась от предыдущих, рассказывали ранее близкие к Кремлю собеседники NT. Участвовали в подготовке почти все подразделения Кремля — и внутриполитический блок Сергея Кириенко, и президентский протокол, и информационный блок Алексея Громова, и ФСО.

Главным проводником идеи «оригинального» сценария выступал заместитель начальника управления внутренней политики Александр Харичев (пришедший на работу в администрацию вслед за Кириенко), утверждает источник, близкий к Кремлю. Его сотрудники подготовили сценарий, который предполагал церемонию, отличную от всех предыдущих, — она должна была пройти не в стенах Большого Кремлевского дворца, а на улице, на Ивановской площади. Такое мероприятие выглядело бы более помпезно.

Однако остальные участники процесса были против, и в итоге этот сценарий был отвергнут. Сыграло роль и то, что сам Путин не любит новшества.

Как формировалось правительство: опыт нулевых

Уже через два часа после инаугурации, как и ожидалось, Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. Сейчас не та внешнеполитическая и экономическая ситуация, чтобы менять второе лицо во властной иерархии, отмечает один из собеседников, близкий к Кремлю. Эта позиция была выработана еще в ноябре.

Уже 8 мая Госдума утвердит кандидатуру премьера. Затем Путину и Медведеву предстоит формирование правительства — этот процесс обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Сложнее всего правительство формировалось в 2000 году. Только через три дня после инаугурации — 10 мая — Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Касьянова на пост премьера в Думу и лишь неделю спустя подписал указ о назначении. Дальше Путин назначал членов кабинета не в один день, а поэтапно. Первая часть из ключевых министров, в том числе обороны и иностранных дел, появилась 18 мая, фамилии остальных публиковались еще в течение недели. Вплоть до начала июня Путин формировал администрацию, представляя регионам своих полпредов.

Зато в 2004 году к моменту инаугурации уже не было никакой интриги — Путин еще перед выборами уволил премьера Михаила Касьянова и назначил на его место Михаила Фрадкова. И уже через двенадцать дней, 19 мая 2004 года, Фрадков представил президенту предложения по составу правительства — на следующий день президент указами назначил всех членов кабинета. То есть на все ушло две недели.

Руководству страны нужно будет показать работу над новым составом правительства и сказать, что оно серьезно обновлено — раз на месте остаются первые лица, менее значимых чиновников нужно сменить



Настоящая спешка при назначении членов правительства началась в 2008 году, когда президент Дмитрий Медведев назначал Путина премьером. 7 мая его кандидатура была внесена в Госдуму, а уже 8 мая, сразу после голосования в нижней палате, Медведев подписал указ о назначении Путина. Уже 12 мая стране было представлено новое правительство, что должно было подчеркнуть особый статус путинской команды в Белом доме.

В 2012 году, вернувшись в Кремль, Путин ответил Медведеву взаимностью и назначил его премьером также 8 мая — на следующий день после инаугурации. А вот процесс формирования нового правительства затянули. Путин и Медведев долго демонстрировали готовность к обновлению чиновников и две недели вели консультации. Только 21 мая состав членов кабинета министров был объявлен.

На этот раз у президента нет никакой необходимости спешить. Из уважения к Медведеву он, скорее всего, быстро утвердит его, однако затем потребуется как минимум неделя для формирования правительства, прогнозирует близкий к Кремлю источник. Руководству страны нужно будет показать работу над новым составом правительства и сказать, что оно серьезно обновлено — раз на месте остаются первые лица, менее значимых чиновников нужно сменить, отмечает он. При этом на деле вряд ли сменится более трети министров, прогнозирует источник.