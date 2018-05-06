В новый срок без лишних церемоний

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Как выбирали сценарий инаугурации

К очередной инаугурации Владимира Путина готовились долго — хотели, чтобы эта церемония отличалась от предыдущих, говорят собеседники NT. Участвовали в подготовке почти все подразделения Кремля — и внутриполитический блок Сергея Кириенко, и президентский протокол, и информационный блок Алексея Громова, и ФСО.

Главным проводником идеи «оригинального» сценария выступал заместитель начальника управления внутренней политики Александр Харичев (пришедший на работу в администрацию вслед за Кириенко), утверждает источник, близкий к Кремлю. Его сотрудники подготовили сценарий, который предполагал церемонию, отличную от всех предыдущих, — она должна была пройти не в стенах Большого Кремлевского дворца, а на улице, на Ивановской площади. Такое мероприятие выглядело бы более помпезно.



Однако остальные участники процесса были против, и в итоге этот сценарий был отвергнут. Сыграло роль и то, что сам Путин не любит новшества. Впрочем, в утвержденной версии нововведения все же появились.

Рассматривался и сценарий, который предполагал церемонию, отличную от всех предыдущих — она должна была пройти не в стенах Большого Кремлевского дворца, а на улице, на Ивановской площади. Такое мероприятие выглядело бы более помпезно



Владимир Путин 7 мая будет находиться в своем рабочем кабинете в Сенатском дворце Кремля. Он выйдет оттуда всего за несколько минут до 12 часов — на это время назначена инаугурации. По территории Кремля президента довезут до Большого Кремлевского дворца, где он, пройдя по Георгиевскому и Александровскому залам, зайдет в Андреевский зал, именно там традиционно проходит церемония.

Торжественного проезда кортежа Владимира Путина по пустой Москве, как это было в 2012 году, на этот раз не будет. Во-первых, не нужно показывать переезд Путина из Белого дома, где он работал шесть лет назад, в Кремль. Во-вторых, тот проезд вызвал слишком много критики, которая опять возникла бы после жесткого подавления выступлений оппозиции 5 мая.

В-третьих, чиновники не решились на демонстрацию в ходе инаугурации новой отечественной разработки — автомобиля из проекта «Кортеж». Его разрабатывали с 2012 года по поручению Путина, и еще в апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров уверял, что машина будет готова к инаугурации. Однако с введением в эксплуатацию, по всей видимости, возникли трудности. По крайней мере, Дмитрий Песков дал понять, что лимузин начнут «постепенно» использовать только после инаугурации.

В самой церемонии изменений не будет — президент присягнет на Конституции, получит символы власти от председателя Конституционного суда (штандарт и знак президента) и выступит с речью. Слушать его будут российские политики и общественные деятели, а также зарубежные послы, а мировых лидеров не будет или будут единицы — на прошлой церемонии их тоже не было.

Часть гостей Кремль впервые позвал следить за инаугурацией на улице — у здания Большого Кремлевского дворца. Эту роль отвели молодым волонтерам, которые участвовали в избирательной кампании Путина. Когда церемония закончится, Путин к ним выйдет и кратко пообщается, утверждает собеседник, знакомый со сценарием инаугурации.

Раньше за торжественной церемонией следовали молебен в Благовещенском соборе и торжественный прием по случаю вступления в должность. Как минимум одного из этих мероприятий не будет — Кремль отказался от приема: было решено, что уместнее провести один прием и лучше в День Победы, говорит собеседник в Кремле.

Сперва на море, потом в Кремль

Пока администрация президента дорабатывала сценарий, сам Путин всю неделю перед инаугурацией провел в Сочи, куда, как ранее сообщал NT, он любит летать на отдых. В Сочи президент отправился еще 27 апреля из Петербурга, где провел публичное заседание Русского географического общества и уже без журналистов пообщался с главами нескольких госкомпаний.

Всю неделю перед инаугурацией президент провел в Сочи. Кремль начал публиковать информацию о встречах Путина в Москве, но это уже были так называемые «консервы»



На публике президент появился в Сочи лишь 3 мая — в этот день он встречался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и проводил заседание наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу-2018. На следующий день Кремль начал публиковать информацию о встречах Путина в Москве, но это уже были «консервы», Путин оставался в Сочи, утверждают источники NT.

В реальности глава государства начал работать в столице лишь 6 мая. По данным источников NT, на этот день назначена встреча Путина с членами правительства. По Конституции кабинет министров складывает полномочия перед главой государства, и он как бы прощается с уходящим составом. Встречается президент и отдельно с некоторыми министрами, обсуждая их будущее.

Медведева переназначат сразу

Никакой затяжки с назначением премьера не будет, утверждают источники NT, близкие к Кремлю и Белому дому. Уже в день инаугурации, 7 мая, президент внесет на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьера. NT опросил нескольких чиновников — все они почти не сомневаются, что премьером вновь будет Дмитрий Медведев. Сейчас не та внешнеполитическая и экономическая ситуация, чтобы менять второе лицо во властной иерархии, отмечает один из собеседников. Эта позиция была выработана еще в ноябре.

Уже 8 мая Госдума утвердит кандидатуру Медведева. Впрочем, здесь Кремль зачем-то до последнего хранил интригу — на совещаниях в администрации президента с представителями нижней палаты на прошлой неделе дату утверждения не обсуждали



Вероятно, уже 8 мая Госдума утвердит кандидатуру премьера. Затем Путину и Медведеву предстоит формирование правительства — этот процесс обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Как формировалось правительство: опыт нулевых

Сложнее всего правительство формировалось в 2000 году. Только через три дня после инаугурации — 10 мая — Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Касьянова на пост премьера в Думу и лишь неделю спустя подписал указ о назначении. Дальше Путин назначал членов кабинета не в один день, а поэтапно. Первая часть из ключевых министров, в том числе обороны и иностранных дел, появилась 18 мая, фамилии остальных публиковались еще в течение недели. Вплоть до начала июня Путин формировал администрацию, представляя регионам своих полпредов.

Зато в 2004 году к моменту инаугурации уже не было никакой интриги — Путин еще перед выборами уволил премьера Михаила Касьянова и назначил на его место Михаила Фрадкова. И уже через двенадцать дней, 19 мая 2004 года, Фрадков представил президенту предложения по составу правительства — на следующий день президент указами назначил всех членов кабинета. То есть на все ушло две недели.

Руководству страны нужно будет показать работу над новым составом правительства и сказать, что оно серьезно обновлено — раз на месте остаются первые лица, менее значимых чиновников нужно сменить



Настоящая спешка при назначении членов правительства началась в 2008 году, когда президент Дмитрий Медведев назначал Путина премьером. 7 мая его кандидатура была внесена в Госдуму, а уже 8 мая, сразу после голосования в нижней палате, Медведев подписал указ о назначении Путина. Уже 12 мая стране было представлено новое правительство, что должно было подчеркнуть особый статус путинской команды в Белом доме.

В 2012 году, вернувшись в Кремль, Путин ответил Медведеву взаимностью и назначил его премьером также 8 мая — на следующий день после инаугурации. А вот процесс формирования нового правительства затянули. Путин и Медведев долго демонстрировали готовность к обновлению чиновников и две недели вели консультации. Только 21 мая состав членов кабинета министров был объявлен.

На этот раз у президента нет никакой необходимости спешить. Из уважения к Медведеву он, скорее всего, быстро утвердит его, однако затем потребуется как минимум неделя для формирования правительства, прогнозирует близкий к Кремлю источник. Руководству страны нужно будет показать работу над новым составом правительства и сказать, что оно серьезно обновлено — раз на месте остаются первые лица, менее значимых чиновников нужно сменить, отмечает он. При этом на деле вряд ли сменятся более трети министров, прогнозирует источник.