Задержаны десятки вышедших на акцию протеста в Сибири

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В Барнауле задержали более 10 человек, на митинге в Красноярске — 15 человек. В Красноярске задержаны более 150 человек. В Кемерове после акции протеста задержана координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова. В Якутске после несанкционированной акции полиция задержала 75 человек, а это почти все участники протеста. В Тюмени на Центральной площади у памятника Ленину собралось около 500 жителей города. Полицейские не только никого не задерживают, но и активно общаются с митингующими.



5 мая по всей России проходят акции протеста под лозунгом «Он нам не царь», объявленные Алексеем Навальным. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти мероприятия оппозиции не согласовали.