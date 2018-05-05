Задержаны десятки вышедших на акцию протеста в Сибири

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В Барнауле задержали более 10 человек, на митинге в Красноярске — 15 человек. В Красноярске задержаны более 150 человек. В Кемерове после акции протеста задержана координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова. В Якутске после несанкционированной акции полиция задержала 75 человек, а это почти все участники протеста. В Тюмени на Центральной площади у памятника Ленину собралось около 500 жителей города. Полицейские не только никого не задерживают, но и активно общаются с митингующими.