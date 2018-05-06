Как это было





«Марш миллионов». Большая Якиманка, 6 мая 2012 года Фото: РИА Новости

В 2008-м президентскую присягу приносил Дмитрий Медведев, назначенный преемником Владимира Путина самим Владимиром Путиным, не хотевшим и не собиравшимся выпускать из рук власть, — последний стал премьером, сохранив все рычаги и нити управления страной (и главным образом властной элитой и бюрократией). Через четыре года он решил вернуться. Конституционный суд верноподданнически решил, что Конституцию России, ограничивающую президентство двумя сроками, это не нарушает. 2012 год (срок президентского правления такая же верноподданническая Дума продлила до 6 лет позже), когда президент Путин ехал на инаугурацию в Кремль по пустой Москве, зримо показал глубокую пропасть между властью и народом.

В дни инаугурации 2008-го и в 2012-м протест общества против надувательства и пренебрежения мнением граждан вылился в уличную активность, которую старая-новая власть жестоко подавила. Об этих днях — репортажи из архива The New Times

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