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#2012

Фотохроника протеста

06.05.2018 | The New Times

Пострадали 29 полицейских, на 10 мая в больницах оставались 8 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, за помощью к медикам обратились 20 гражданских лиц. 11 были направлены в больницы, 7 госпитализированы, часть людей отказалась от госпитализации

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Болотная площадь

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Болотная площадь

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Болотная площадь

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Лаврушинский переулок

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Улица Большая Полянка (возле ОВД «Якиманка»)

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Никитский бульвар

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Манежная площадь

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Чистые пруды

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Тверской бульвар

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Китай-город

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Пушкинская площадь

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Никитские ворота

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Чистые пруды

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Патриаршие пруды

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улица Баррикадная

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Чистые пруды

Впервые опубликовано в NT № 16 от 14 мая 2012 года

Фото: РИА Новости, ИТАР-ТАСС, panzicov.livejournal.com, Антон Белицкий, Ольга Осипова, Евгений Фельдман, Рустем Адагамов, Дмитрий Абрамов

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