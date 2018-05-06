Фотохроника протеста

Пострадали 29 полицейских, на 10 мая в больницах оставались 8 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, за помощью к медикам обратились 20 гражданских лиц. 11 были направлены в больницы, 7 госпитализированы, часть людей отказалась от госпитализации







Болотная площадь





Болотная площадь





Болотная площадь





Лаврушинский переулок





Улица Большая Полянка (возле ОВД «Якиманка»)









Никитский бульвар





Манежная площадь





Чистые пруды





Тверской бульвар





Китай-город





Пушкинская площадь





Никитские ворота





Чистые пруды





Патриаршие пруды









улица Баррикадная





Чистые пруды

Впервые опубликовано в NT № 16 от 14 мая 2012 года

Фото: РИА Новости, ИТАР-ТАСС, panzicov.livejournal.com, Антон Белицкий, Ольга Осипова, Евгений Фельдман, Рустем Адагамов, Дмитрий Абрамов

