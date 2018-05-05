«Он нам не царь»: онлайн-трансляция





Митинг в Иркутске, 5 мая 2018 года Фото: Twitter / Команда Навального



Алексей Навальный объявил всероссийскую акцию протеста «Он нам не царь» на 5 мая — в преддверии инаугурации президента Владимира Путина. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти мероприятия оппозиции не согласовали.









17:45 Акции «Он нам не царь» практически завершились во всех городах. На них задержали более тысячи человек, сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего в Москве — 475 человек.





17:10 В Петербурге протестующие попытались выстроить на улице Марата баррикады из ремонтных железных ограждений, которые стояли вдоль проезжей части. Но полиция их снесла.







17:00 На акции «Он нам не царь» в 15 городах России задержали как минимум 587 человек, сообщается на сайте «ОВД-Инфо». При этом в эфире «Дождя» шеф-редактор «ОВД-Инфо» Артем Платов сообщил о 733 задержанных.









15:53 Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «Сообщают об избиении задержанных полицией в Красноярске, Челябинске и Москве. Применяют спецсредства уже после задержания — в автозаках и отделах полиции».



15:47 В Москве на Пушкинской площади рассекает толпу на секторы.

15:45 В Санкт-Петербурге шествие идет по Невскому проспекту.





15:28 Митинги проходят в Твери и в Липецке. Задержанных в Челябинске — там пока были самые массовые задержания, в автозаки отправили 95 человек — уже отпустили, сообщает Twitter.

15:20 Начались задержания людей на Страстном бульваре в Москве: людей выжимают на тротуары, одновременно выдавливают людей с Пушкинской площади. На Тверскую улицу в Москве вызвали скорую помощь — один из протестующих сильно потрадал в результате стычки с Росгвардией.

15:15 354 человека задержаны по всей стране на 15:00, сообщает «ОВД-Инфо».

15:12 В Санкт- Петербурге люди вышли на Невский проспект, пишет в своем Twitter блогер Илья Варламов.



15:08 В Москве люди вышли на проезжую часть: толпа идет по Страстному бульвару.

15:05В Екатеринбурге многотысячная акция продолжается, люди гуляют по городу, скандируя «Долой царя!» В Тольятти тоже марш — там скандируют «Путин вор».

15:00 Полиция задержала фотокорреспондента «Новой газеты», но он продолжает работать и снимает, как в автозаке избивают демонстранта.







15:00 В Ярославле участники акции «Он нам не царь» скандируют «Распустить Роскомнадзор!»

14:55 Николай Ляскин едет в ОВД.





14:47 Леонид Волков и Елена Малаховская уже восьмой час ведут трансляцию акции «Он нам не царь» из разных городов страны. В то время как федеральные каналы не замечают акцию, канал Навального «За право быть гражданином» смотрят почти 45 тыс. человек. Студия канала, которую как всегда ищут чекисты, находится за пределами России.

14:46 В Москве идут очень жесткие задержания: по людям «работает» Росгвардия в шлемах и латах, полицейские помогают держать периметр.

14:44 В Екатеринбурге митинг не утихает.





14:32 Навальный. Live передает, что Алексей Навальный сумел добраться до Пушкинской площади в Москве, но был немедленно задержан.

14:25 Сотрудники полиции в шлемах и бронежилетах выносят на руках задержанных на митинге в Москве.

14:19 В Москве протестующие требуют отставки президента Владимира Путина, чья инаугурация назначена на 7 мая. Сообщается о задержании сотрудника ФБК Николая Ляскина.

14:03 Акция началась в Москве. Толпа скандирует: «Путин — вор», «Путин, лыжи, Магадан» и главный лозунг «Он нам не царь».



13:58 В Санкт-Петербурге Дворцовую площадь перекрыла спецтехника





13:47 Во Владимире оградили место запланированной акции.





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13:09 В Сочи под предлогом ориентировки по уголовному делу в отношении экс-координатора штаба Навального К.Зыкова задержали активистку Ирину Бархатову. Статус непонятен — то ли свидетель, то ли соучастница, пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

13:06 Суд Красноярска арестовал на трое суток координатора штаба Алексея Навального Яну Герасимову за нарушение порядка организации акции, пишет «ОВД-Инфо».





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12:56 В Новокузнецке задержали 18 участников акции «Он нам не царь».







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12:40 Координатор штаба Навального в Якутске Анатолий Ноговицын рассказал из полицейского участка о задержании 75 человек. По его словам, люди пошли шествием до дома правительства, где сидит глава Якутии. Там было несколько выступлений без звукоусилителей. После этого митингующие пошли до площади Дружбы, но их задержали в небольшом переулке. Во время трансляции полицейский отобрал у Ноговицына телефон.



12:19 В Красноярске задержаны более 150 человек. В Кемерове после акции протеста задержана координатор местного штаба Ксения Пахомова. В Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, сообщает «Сибирь. Реалии».

12:10 В Тюмени на Центральной площади у памятника Ленину собрались около 500 жителей города. Полицейские не только никого не задерживают, но и активно общаются с митингующими. Колонна вышедших на акцию двинулась в сторону площади 400-летия Тюмени. Возглавил шествие координатор тюменского штаба Навального Александр Куниловский, сообщает «ТюменьPRO».



12:04 В Уфе сотрудник полиции стал проверять паспорт активиста Лилии Чанышевой в то время пока она вела онлайн-трансляцию для штаба Алексея Навального в Москве. Чанышеву предупредили, чтобы она не нарушала общественный порядок.

11:45 На митинге в Красноярске задержали 15 человек, в том числе журналиста, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных. Издание сообщает, что задержания проходили грубо: одному человеку порвали куртку, задержанные говорят о том, что у некоторых остались ссадины и гематомы.

10:47 В Барнауле задержали более десяти человек. Об этом сообщил Леонид Волков.

«Туда привезли каких-то детей на праздник, сказали, что наш мирный митинг в гайд-парке, не требующий согласования, мешает детям, и начали задерживать», — заявил Волков.

09:11 Идут первые задержания. Координатора штаба Навального в Красноярске, Яну Герасимову, задержали сотрудники полиции. Герасимова рассказала «ОВД-Инфо», что ее задержали около 11 утра по местному времени. Координатор предположила, что ей вменят нарушение порядка организации акции из-за постов об акции «Он нам не царь». Герасимова отметила, что организатором акции в Красноярске она не является.

Волонтера штаба Навального в Челябинске Александра Беляева, задержали сотрудники полиции. Об этом молодой человек рассказал «ОВД-Инфо».

По словам Беляева, полицейские задержали его у дома под предлогом того, что они подозревают активиста в краже. Беляева доставили в отдел полиции № 4.



08:48 Акции начинаются с Дальнего Востока.

«Мы выйдем на улицы своего города против коррупции, неравенства, цензуры и ухудшения экологической ситуации в Приморье, а также в поддержку своего права быть гражданами России», — заявляют жители Владивостока.





