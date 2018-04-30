«Рыжий» Дани. Он был реалистом и требовал невозможного





Даниэль Кон-Бендит, лидер парижского Мая-68 Фото: ideasme.net

NT: Кон-Бендит тогда и сейчас — насколько это разные люди? Могли бы эти двое сейчас сесть за один стол переговоров и было бы им о чем говорить?

Отвечу так — они бы друг другу определенно понравились!

Родом из шестидесятых

NT: И все же с 1968 года произошла ли эволюция в ваших взглядах?

Конечно, взгляды изменились — мы сейчас живем в совершенно другое время с другими проблемами, запросами, и взгляды необходимы иные. Если в 1968-м мы боролись за элементарные свободы и права, то сейчас уже говорим об экологических проблемах, проблемах транспорта или уровне качества жизни. Но даже эти совершенно новые идеи в любом случае берут свое начало в 60-х.

NT: В вашей книге «Забудьте 1968-й» вы словно критикуете участников знаменитых майских событий за то, что они только отвечали насилием на насилие и недооценивали значение демократических процедур. Означает ли это, что избранный в 1968-м метод уличных протестных выступлений был неверен?

Кон-Бендит после запрета на въезд

во Францию: «Я вернусь, когда захочу!»

Фото: linkis.com



Нет, конечно, избранный метод был верен, ведь это точно такая же нормальная и предусмотренная законом демократическая процедура, как и все остальные. Проблема заключалась в том, что в 1968 году мы совершенно недооценивали парламентскую процедуру как метод политической борьбы. К примеру, для изменения любого закона необходимо как минимум твое присутствие в парламенте или любом другом демократическом институте, обладающем правом законодательной инициативы. В 1968-м мы совершенно по-другому себе это представляли. Тогда нам, молодым, казалось, что улицы всегда будет достаточно.

NT: Мог ли Май 1968-го не состояться вообще? Насколько он был необходим?



Я не могу ответить на этот вопрос, потому что Май 1968-го все же случился. Совершенно точно можно сказать, что возникшее тогда общественное движение со всеми его идеями и взглядами было ответом на объективные чаяния и запросы того времени.

NT: Что бы вы назвали в качестве основных последствий Мая 1968 года, которые ощутимы сейчас, спустя 40 лет?

Главное последствие — это абсолютно другое общество и совершенно другой мир, в котором мы теперь живем. Это общество, в котором существует четкое понимание того, что такое личная свобода и что такое коллективная ответственность. Именно благодаря Маю 1968-го мы сегодня живем в более свободном обществе.

Париж — Москва

NT: В 1968 году вы очень сильно критиковали Шарля де Голля. Как вы оцениваете его роль сейчас, спустя 40 лет?

Это слишком сложный и неоднозначный вопрос. Создание экономики с крупными монополиями и сильной военной промышленностью — все это вещи, о которых можно продолжать спорить. О чем спорить не приходится — это давление, которое оказывалось на СМИ. Ваш де Голль — это Владимир Путин.

NT: Как вы оцениваете уровень уличной активности в сегодняшней России?

В России существует большая проблема, которая напрямую не зависит от самих уличных активистов. Это нежелание Кремля понять, что уличные демонстрации — нормальный демократический процесс, о котором они так много говорят.

NT: На ваш взгляд, возможно ли повторение событий, подобных майским в Париже, сегодня в России?

Скажу одно — я этого не исключаю.





Фото: FOTOBANK.COM/SIPA PRESS, AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS





Фото: AP PHOTO

ИЗБРАННЫЕ ЛОЗУНГИ РЕВОЛЮЦИИ

Будьте реалистами — требуйте невозможного

Запрещено запрещать!

Под булыжниками — пляж

Все мы — немецкие евреи

Баррикада перекрывает улицу, но открывает вид

Воображение берет власть

Красные девушки — всегда самые красивые

Священное — вот враг

Нет революционной мысли — есть революционные действия

Больше потребляя, меньше живешь

Долой сталинистскую тухлятину!

Долой общество потребления!

Долой социалистический реализм!

Да здравствует сюрреализм!

Искусство мертво, не питайтесь его трупом

Будем жестоки

Никогда не работайте

Я принимаю мои желания за реальность, потому что я живу в реальности моих желаний

Беги, товарищ, старый мир преследует тебя

Начальник нуждается в тебе, ты не нуждаешься в начальнике

Кто говорит о любви, разрушает любовь

Революция происходит сначала в людях, а уже потом в действительности

Поэзия — на улицах

Немного уступить — значит полностью капитулировать

Быть свободным в 1968-м — значит участвовать

Выборы — на хрен



Впервые опубликовано в NT № 17–18 от 28 апреля 2008 года