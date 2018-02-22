Повязали оппозицию

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Обновлено: Алексея Навального отпустили из отдела полиции, вручив протокол о возбуждении против него административного дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения акции).

В четверг, 22 февраля в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального и главу его штаба Леонида Волкова.

Волкова сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы задержали в аэропорту Шереметьево откуда он планировал вылететь в Уфу.



«Меня в Шрм (вылетал в уфу) задерживают, второй оперполк», — успел написать он в Twitter.

Спустя полчаса сотрудники второго оперативного полка задержали Алексея Навального, когда тот выходил от стоматолога.

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — сообщил Навальный в микроблоге.

О причинах задержания пока не сообщается. Ранее Навальный говорил, что его не стали арестовывать после акции протеста 28 января, прошедшей в рамках «Забастовки избирателей», потому что власти хотят изолировать его на период проведения президентских выборов.

«Задержали Навального, Волкова, работают по руководителям региональных штабов. Интересно, как у них эта операция называется? Фигурирует ли слово «зачистка»? В любом случае, очень похоже. Кажется, впервые, когда заранее известно, не только, что их закроют, но и срок — 30 суток», — отметил в своем Telegram-канале журналист Александр Плющев.

Акция в поддержку объявленной Алексем Навальным «забастовки избирателей» прошла в Москве и других городах 28 января. Полицейские возбудили несколько административных дел, в результате участники акции были арестованы.