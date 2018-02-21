Кандидаты ни-про-что

Чтобы граждане не забыли окончательно, что они не просто граждане, но также избиратели, на ТВ начали показывать предвыборные ролики кандидатов. Короткий ролик — серьезная вещь, ролик важнее на выборах, чем программа. Программы кандидатов до конца дочитывают разве что штабные специалисты, те же, которые эти программы пишут, да еще политические обозреватели, пожалуй, по долгу службы. Хотя в этом смысле нынешняя кампания, конечно, уникальная: кажется, последней программой, которая всерьез обсуждалась, была программа недопущенного до выборов Алексея Навального. Чем отличается программа, допустим, коммуниста Павла Грудинина от программы коммуниста Максима Сурайкина, вам не смогут рассказать даже Грудинин с Сурайкиным. Но политического веса, предположительно, больше у Сурайкина — у него усы и борода, в то время как у Грудинина только усы. Хотя в любви к генералиссимусу Сталину оба клянутся с одинаковым рвением.

А вот короткий ролик, в отличие от длинной и унылой программы, — реальный шанс внятно рассказать избирателю о собственной повестке (хотя, конечно, слово «избиратель» в контексте выборов-2018 смотрится совсем издевательски, но другого-то нет, употреблять конструкции типа «участник переназначения Путина» долго, да и незачем: все всё понимают без дополнительных оговорок). Но чтобы внятно рассказать избирателю о собственной повестке, нужна одна смешная мелочь — собственная повестка. И с этим, кажется, у нас некоторые проблемы.

Стоп-кадр предвыборного ролика кандидата

в президенты РФ Павла Грудинина

Фото: youtube.com

Победитель выборов имени самого себя, прошлый, настоящий и будущий президент России Владимир Путин, демонстрирует похвальную последовательность: программы у него нет, и, как стало известно на этой неделе, от съемок в предвыборной рекламе он тоже отказался. Исчезли из поля зрения даже доверенные лица кандидата-самовыдвиженца: в воскресных итоговых телепрограммах показали пару раз, как актер Сергей Безруков и юморист Евгений Петросян отвечают на звонки штабной горячей линии, и, собственно, все.



О системных партиях с их кандидатами как о мертвых — или хорошо, или ничего. Повестке ЛДПР — лет этак тридцать, повестке КПРФ — и вовсе сто. Партии эти нужны, чтобы изображать парламентаризм, они и продолжат его изображать в поствыборной России, когда новый Путин победит старого Путина и примется исправлять допущенные старым Путиным ошибки.



О СИСТЕМНЫХ ПАРТИЯХ С ИХ КАНДИДАТАМИ КАК О МЕРТВЫХ — ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ НИЧЕГО. ПОВЕСТКЕ ЛДПР — ЛЕТ ЭТАК ТРИДЦАТЬ, ПОВЕСТКЕ КПРФ — И ВОВСЕ СТО. ПАРТИИ ЭТИ НУЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗОБРАЖАТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, ОНИ И ПРОДОЛЖАТ ЕГО ИЗОБРАЖАТЬ В ПОСТВЫБОРНОЙ РОССИИ



Жириновский честно исполняет эпизодическую роль в постановочной кампании, а у коммунистов инновация не в том, конечно, что вместо Зюганова Грудинин, а в том, что Зюганов, руководитель штаба Грудинина, без устали пишет Путину кляузы на провластных политологов и телеведущих. Вот фрагмент из свежей жалобы, к примеру: «Уважаемый Владимир Владимирович! И без того сложная социально-экономическая ситуация в стране обостряется. Военно-политическое давление и санкционный шантаж Запада в отношении России нарастают. Крайне тревожное положение дел требует консолидации патриотических сил и поиска исключительно ответственных решений для разворота страны на путь созидания и прогресса. Но обеспечить такую работу можно только отказавшись от услуг разного рода рыночных экстремистов и политических провокаторов. В том числе и тех, кто в аналитических и информационных программах все наглее выдают свою ненависть к идеалам народовластия и социального государства». Простите за обширную цитату, она того стоит в силу полнейшей своей анекдотичности: это ведь не просто верноподданническая речь опытного царедворца, в которой каждое слово выверено и все пропагандистские штампы на своих местах. Это еще и обращение начальника избирательного штаба к основному конкуренту своего кандидата. Такого в истории, кажется, не было.

Стоп-кадр из предвыборного ролика

кандидата в президенты РФ

Григория Явлинского Фото: youtube.com

«Яблоко» прельщает избирателей роликом, оставшимся с прошлых парламентских выборов, — тем самым, где Григорий Явлинский грустно сидит на стуле, перебирая бумажки с оптимистичными надписями — «Можно вообще ничего не делать». Это честно, но лучше все-таки хоть что-то делать: дорисовать, например, пыль и паутину. Так будет еще честнее.



А самый честный — Борис Титов, у которого вместо ролика черная надпись «А что Титов?» на белом фоне. Понятно, что это стандартная двухходовка, и дальше зрителей порадуют оптимистичными ответами на нетривиальный вопрос. А жаль. Любое продолжение только испортит шедевр.

А что Титов? Что сразу Титов-то? Титов как все! Все побежали в выборах участвовать, и Титов побежал.

И — несколько даже неожиданно — выигрышно начинает выглядеть на фоне опытных политиков (то есть, если все-таки выражаться точнее, — на фоне профессиональных участников электоральных клоунад) Ксения Собчак. В ролике она — то на Болотной, то на одиночном пикете в Чечне — обещает правду и свободу, забыв, видимо, что начинала «кандидатом против всех». В программной статье «Смелость и свобода», опубликованной в РБК, внятно рассуждает о вреде изоляционистской концепции особого пути и прямо говорит, что Крым — не успех, а грандиозная, дорогостоящая ошибка, за которую России еще долго придется расплачиваться.

Стоп-кадр из предвыборного ролика

кандидата в президенты РФ

Ксении Собчак Фото: youtube.com

Это — серьезная заявка на будущее. Шанс вписаться в системную политику и закрепиться в ней, создать партию, выдавить со сцены полумертвый (или мертвый?) касьяновский «Парнас»… И занять его же место, окопаться в маргинальном загончике для либералов, которым даже разрешают иногда поучаствовать в каких-нибудь местных выборах. Вроде и успех, но сомнительный, даже обидный, а главное — почти неизбежный. После согласия на участие в отрежессированной кампании по переназначению президента — дальше или так, или никак.



Другого места для либерального оппозиционера в системе нет. Настоящая игра — не внутри системы, а против системы.

Победитель выборов имени самого себя, прошлый, настоящий и будущий президент России Владимир Путин, демонстрирует похвальную последовательность: программы у него нет, и, как стало известно на этой неделе, от съемок в предвыборной рекламе он тоже отказался



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