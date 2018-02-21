Миф о Красной армии

В «Энциклопедии гражданской войны в СССР» говорится: «В обстановке наступления войск германо-австрийского блока на советскую Россию 22 февраля 1918 года опубликован Декрет-воззвание Совнаркома от 21 февраля — «Социалистическое Отечество в опасности». 23 февраля 1918 года состоялись митинги в различных городах страны. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию. В ознаменование массового подъема советского народа на защиту социалистического отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной армии германо-австрийским захватчикам день 23 февраля ежегодно стал отмечаться».



На самом деле Декрет об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), написанный Председателем Реввоенсовета Республики Л. Троцким и утвержденный Совнаркомом, был издан 15 января 1918 года (28 января по новому стилю). Но вплоть до заключения Брестского мирного договора (3 марта 1918 года) в деле создания Красной армии большевики не продвинулись.

В. Фидман. 1920. Из собрания

издательства «Контакт-культура»



Что касается 22–23 февраля, то эти дни прошли под знаком совершенно иного декрета — «Социалистическое Отечество в опасности» (автор — Л. Троцкий). Этот документ возвращал в практику смертную казнь, которую большевики было отменили, когда только пришли к власти. Вот именно декрет о смертной казни под ярким слоганом «Социалистическое Отечество в опасности» Совет народных комиссаров и посчитал необходимым довести до сведения самых широких народных масс. Все это происходило в условиях наступления немецких войск на Петроград. «Мужественного сопротивления захватчикам», о котором сообщала советская история, не было. Отряды матросов-кронштадтцев — краса и гордость революции, которые были посланы под Нарву, — героически бежали с поля боя, за что их предводитель матрос Дыбенко был отдан под партийный суд. Единственное организованное сопротивление оказали отряды полковника Пекливанова. Это русский подданный болгарского происхождения, заработавший свои воинские звания в Первую мировую войну. Он не присягал на верность Совнаркому, но собрал вокруг себя георгиевских кавалеров, получил какое-то вооружение из Петрограда и задержал немцев. Вскоре после этого был заключен Брестский мирный договор, а полковника Пекливанова исключили из «красной» истории.

День красного подарка

Непосредственный инициатор учреждения

Дня Красной армии — заместитель Троцкого

в РВСР Эфраим Склянский (ЦГА КФД). В 1924 году

снят со всех военных постов, возглавил

трест «Моссукно». В 1925 году — на третий

день после приезда в командировку в США —

во время прогулки на лодке на озере Лонг-Лейк

утонул при загадочных обстоятельствах



Спустя год 23 февраля 1919 года был объявлен Днем красного подарка — речь шла о добровольных пожертвованиях со стороны населения фронтовикам. Сохранились документы, которые свидетельствуют, что предложение о Дне красного подарка было сформулировано заместителем Троцкого Э.М. Склянским еще в январе 1919 года. К 23 февраля были подготовлены плакаты, организованы митинги и — самое главное — проведены массовые конфискации. Красная армия действительно нуждалась в теплой одежде, в лекарствах, но обнищавшее и само еле-еле выживавшее население не спешило отдавать последнее. Вот этими конфискациями и запомнилось 23 февраля — до тех пор, пока еще были живы те, кто помнил эти страшные годы.



В 1920 году властям понадобились массовые манифестации — в ознаменование побед над белыми на Восточном фронте и в преддверии сражений на Южном и Северном фронтах. Тогда-то и пошли разговоры о праздновании Дня Красной армии. Однако со второй годовщиной Декрета о создании Красной армии (15 января) опоздали. Взамен выбрали День красного подарка. Отметили праздник скромно — несколькими статьями в прессе и незначительными митингами. А полноценно — парадом на Красной площади — День Красной армии отпраздновали 23 февраля 1922 года. Позже этот день канонизировали и в «Кратком курсе истории ВКП(б)», который был написан по личному заданию И. Сталина. Там было сказано, что 23 февраля 1918 года отряды молодой Красной армии (которой, напомним, тогда еще не было) оказали героическое сопротивление германским захватчикам.

«Красная армия всех сильней…»

Главный миф о Красной армии — это миф о ее противнике. Вплоть до конца 70-х годов история писалась таким образом, что противником Красной армии было некое абстрактное зло, которое сначала, в 30-е годы, называлось «белые банды», а позже — «войска белогвардейцев и интервентов» — некое умозрительное «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», которое нависало, как Змей Горыныч, над маленьким, ободранным и голодным, но очень героическим красноармейцем.





армии. Расходы на ее создание начались

всего с 20 млн рублей. Вскоре столько

стоили 20 коробков спичек (РГВА.

Публикуется впервые)

Первая балансовая ведомость Краснойармии. Расходы на ее создание началисьвсего с 20 млн рублей. Вскоре столькостоили 20 коробков спичек (РГВА.Публикуется впервые) Увеличить

В 70-х годах готовилась к изданию серия документов в нескольких томах — «Директивы главного и фронтового командования Красной армии». Это было малотиражное, рассчитанное на специалистов издание. Когда подготовленные материалы сборника должны были быть изданы, разгорелся дикий скандал из-за последнего справочного тома, который содержал в том числе сведения о реальном боевом составе Красной армии и о реальном боевом составе белых формирований. Выяснилось, что соотношение боевых сил Красной армии к силам Белой армии — 15:1. Для примера: в октябре 1919 года, как писали в учебниках истории, шла героическая оборона Петрограда, колыбели революции, от белых банд генерала Юденича. Все силы напряжены: в сентябре и октябре в город направляют столько же патронов, сколько поглощала вся остальная армия — порядка 20 млн патронов в месяц. В Петроград направляются член Реввоенсовета и член Совета народных комиссаров И. Сталин, Председатель Реввоенсовета Республики Л. Троцкий — фактически Верховный главнокомандующий и министр обороны. Петроград дважды с трудом отстояли. Так вот, из материалов справочного сборника выяснилось, что общее количество только сухопутных войск, которые обороняли город, без учета экипажей и крепостей Балтийского флота, составляло более 142 тыс. человек. Наступали — 15 тыс. человек пехоты с двумя пушками и 150 сабель кавалерии. Приблизительно такое же соотношение было на остальных фронтах.

Голод — оружие пролетариата



гвардии Москвы от 22 февраля 1918 года.

Тогда Красная армия существовала разве

что в фантазиях. (РГВА. Публикуется

впервые) Распоряжение Центрального штаба Краснойгвардии Москвы от 22 февраля 1918 года.Тогда Красная армия существовала развечто в фантазиях. (РГВА. Публикуетсявпервые) Увеличить

Численность Красной армии к концу 1920 года достигла 5,5 млн человек. Вместе с людьми, которые формально в Красной армии не состояли, но носили оружие (войска ВЧК, чрезвычайные отряды, войска внутренней охраны), под ружье было поставлено 6 млн, то есть больше 6% от общей численности населения, включая стариков, детей и женщин, проживавших тогда на территории России.



В ряды Красной армии людей загоняли репрессии и голод. Солдаты получали красноармейский паек, на котором в те голодные 1919 —1920 годы можно было выжить. (Для сравнения: иждивенцу из буржуазных слоев в год полагалось 1 яйцо и 0,5 кг хлеба.)

Но даже из такой армии пытались бежать. В официальных данных советского периода, опубликованных в конце 70-х годов, приводились цифры добровольно возвратившихся в Красную армию дезертиров — 700–900 тыс. человек в год. За кадром оставалось, сколько дезертиров не возвратилось. Еще по крайней мере 650–680 тыс. ежегодно принудительно, после массовых облав, доставлялось на фронты. На VIII съезде партии в марте 1919 года один из руководителей Красной армии, Григорий Сокольников, так охарактеризовал состояние Красной армии: «Героизм отдельных лиц и бандитизм основных масс».





Воплощение мифа. Фотография, изготовленная в 1923 году для выставки «5 лет РККА». Неизменно выдавалась за подлинный документ февраля 1918 года

«Сынки буржуазии»

Одновременно с легендой о победоносной Красной армии родился и миф о Белой армии, которая была укомплектована, согласно мифу, «сынками буржуазии и помещиков». Основу белых сил составляли немногочисленные идейные люди, которые воевали не за страх, а за совесть. Но Белое движение не было однородным. За спинами романтических юношей, честных офицеров-патриотов и интеллигенции скрывался сброд, который олицетворял собой все самое худшее, что было в дофевральской России. Это мздоимное чиновничество, буржуазия, которая, как сказал в свое время депутат-монархист Василий Шульгин, «оказалась патриотом своего кармана».

Причем в годы Гражданской войны было скорее правилом, нежели исключением, что одни и те же солдаты воевали то за «белых», то за «красных». Крестьянину было совершенно безразлично: что он под комиссаром, что он под офицером.

Гражданская война закончилась не потому, что Красная армия победила белых. Гражданская война закончилась потому, что основная масса населения устала от войны, банд, голода, беспредела и крови, в которой страна уже захлебывалась.





Слева — Первые реальные высшие руководители Красной армии. Справа налево — Председатель РВСР Л.Д. Троцкий, Главком всех вооруженных сил Республики И.И. Вациетис, член РВСР, начальник оперативного отдела Наркомвоена С.И. Аралов, член коллегии Наркоммора С.Е. Сакс. (В момент совещания в поезде Троцкого, бывший вагон Николая II). Справа — Немногие из многих, кто с оружием в руках отстаивал свое право не служить ни «красным», ни «белым»: группа участников одного из крестьянских восстаний против «комиссародержавия» и возвращения «старого режима». Тамбовская губерния, 1920 год. (ЦГА КФД)



Одна из десятков тысяч братских могил, рассеянных на путях Красной армии в 1918–1922 гг. (из фотофонда ЦМВС)



Материалы предоставлены Александром Крушельницким

Впервые опубликовано в NT № 8 от 25 февраля 2008 года