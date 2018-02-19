Активные мероприятия a la russe

Фото: Flickr / geralt

Обвиняемые

10. Обвиняемое «Агентство интернет-исследований» — российская ОРГАНИЗАЦИЯ, вовлеченная в операции по вмешательству в политические и избирательные процессы. В июле 2013 года ОРГАНИЗАЦИЯ была зарегистрирована в Российской Федерации как российская корпорация. С начала июня 2014 года ОРГАНИЗАЦИЯ скрывала свою деятельность, оперируя через ряд российских компаний, включая ООО Internet Research, ООО MediaSintez, ООО GlavSet, ООО MixInfo, ООО Azimut и ООО NovInfo. Начиная с 2014 года, ОРГАНИЗАЦИЯ занимала офис по адресу ул. Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге. Это место стало одним из оперативных центров ОРГАНИЗАЦИИ, из которого обвиняемые и другие сообщники осуществляли свою деятельность с целью вмешательства в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

а. ОРГАНИЗАЦИЯ наняла сотни людей для своих онлайн-операций, начиная от создателей фиктивных персонажей до технической и административной поддержки. Годовой бюджет ОРГАНИЗАЦИИ составлял эквивалент нескольких миллионов долларов США.



б. ОРГАНИЗАЦИЯ возглавлялась управленческой группой и состояла из подразделений, включая: графический отдел; отдела анализа данных; отдел поисковой оптимизации; отдел IT для поддержания цифровой инфраструктуры, используемой в деятельности ОРГАНИЗАЦИИ; а также финансовый отдел для планирования и распределения финансирования.

в. ОРГАНИЗАЦИЯ стремилась, в частности, вести то, что она называла «информационной войной против Соединенных Штатов Америки» через фиктивных американских лиц на платформах социальных сетей и в других интернет-СМИ.

<...>

д. К маю 2014 года стратегия ОРГАНИЗАЦИИ включала вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с заявленной целью «распространить недоверие к кандидатам и к политической системе в целом».

11. «Конкорд» был основным источником финансирования ОРГАНИЗАЦИЕЙ своих операций по вмешательству. «Конкорд» контролировал финансирование, рекомендовал сотрудников, а также курировал деятельность ОРГАНИЗАЦИИ на основе отчетности и взаимодействия с менеджментом ОРГАНИЗАЦИИИ.

а. «Конкорд» финансировал ОРГАНИЗАЦИЮ в рамках более крупной операции по вмешательству, финансируемой «Конкордом», — так называемого проекта «Лахта». Проект «Лахта» имеет множество компонентов, одни из которых охватывают российскую аудиторию, а другие ориентированы на зарубежную аудиторию в различных странах, включая Соединенные Штаты.

<...>

в. Чтобы скрыть свое участие, «Конкорд» обозначил денежные средства, выплаченные ОРГАНИЗАЦИИ для проекта «Лахта» как платежи, связанные с поддержкой и разработкой программного обеспечения. В целях дальнейшего сокрытия источника средств, «Конкорд» распределил денежные средства ОРГАНИЗАЦИИ через примерно четырнадцать банковских счетов, открытых на имена филиалов «Конкорда».

12. Обвиняемый Евгений Пригожин является российским гражданином, который контролировал «Конкорд».

а. Пригожин одобрял и поддерживал деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, а обвиняемые и их сообщники знали о роли Пригожина.

б. Например, 29 мая 2016 года обвиняемые и их сообщники организовали — через контролируемую ОРГАНИЗАЦИЕЙ учетную запись в социальных сетях — пикетреального лица в США перед Белым домом в округе Колумбия: под надуманным предлогом, данное лицо стояло с табличкой, которая гласила: «С 55-летием, Дорогой Босс». Обвиняемые и их сообщники сообщили реальному американскому человеку, что эта табличка была предназначена для кого-то, кто «является здесь лидером и нашим боссом... нашим спонсором». Российский паспорт Пригожина определяет дату его рождения как 1 июня 1961 года.

13. Обвиняемый Михаил Быстров присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, в феврале 2014 года.

а. Примерно к апрелю 2014 года Быстров был генеральным директором, занимая высшую должность в ОРГАНИЗАЦИИ. Впоследствии Быстров выполнял функции руководителя различных других организаций, используемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ для маскировки своей деятельности, включая, например, ООО «Главсет», где он числился генеральным директором.

б. В 2015 и 2016 годах Быстров часто общался с Пригожиным касательно общей работы по проекту «Лахта», в том числе посредством регулярных личных встреч.

14. Обвиняемый Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, в октябре 2013 года. Примерно к марту 2014 года Бурчик занимал должность исполнительного директора, занимая таким образом второе место в ОРГАНИЗАЦИИ. На протяжении всей деятельности ОРГАНИЗАЦИИ по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы в США в 2016 году, Бурчик был менеджером по оперативному планированию, инфраструктуре и персоналу. В 2016 году Бурчик также имел личные встречи с Пригожиным.

15. Обвиняемая Александра Крылова работала в ОРГАНИЗАЦИИ с по меньшей мере сентября 2013-го по как минимум ноябрь 2014 года. Примерно к апрелю 2014 года Крылова занимала должность директора и была третьим по рангу сотрудником ОРГАНИЗАЦИИ. В 2014 году Крылова путешествовала в Соединенные Штаты под ложным предлогом для сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ.

16. Обвиняемый Сергей Полозов работал в ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, с апреля 2014 года по как минимум октябрь 2016 года. Полозов выполнял функции руководителя ИТ-департамента и курировал закупку американских серверов и другой компьютерной инфраструктуры, маскировавшей российское местоположение ОРГАНИЗАЦИИ при проведении операций на территории США.

17. Обвиняемая Анна Богачева работала в ОРГАНИЗАЦИИ как минимум с апреля 2014 года по как минимум июль 2014 года. Богачева участвовала в проекте «Переводчик» и курировала группу анализа данных проекта. Богачева также совершала поездки в Соединенные Штаты под ложным предлогом с целью сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ.

18. Обвиняемая Мария Бовда, также известная как Мария Беляева, работала на ОРГАНИЗАЦИЮ как минимум с ноября 2013 года по как минимум октябрь 2014 года. Среди прочих должностей Бовда была руководителя проекта «Переводчик».

19. Обвиняемый Роберт Бовда работал на ОРГАНИЗАЦИЮ как минимум с ноября 2013 года по как минимум октябрь 2014 года. Заместитель руководителя проекта «Переводчик» Бовда попытался совершить поездку в Соединенные Штаты под ложным предлогом с целью сбора разведывательных данных для информирования ОРГАНИЗАЦИИ, но не смог получить необходимую визу.

20. Обвиняемый Джейхун Асланов присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ по меньшей мере приблизительно в сентябре 2014 года. Асланов был руководителем проекта «Переводчик» и курировал многие операции, направленные на президентские выборы в США в 2016 году. Асланов был также упомянут как генеральный директор ООО «Азимут» — организации, которая использовалась для перевода средств из «Конкорда» в ОРГАНИЗАЦИЮ.

21. Обвиняемый Вадим Подкопаев присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, в июне 2014 года. Подкопаев работал аналитиком в проекте «Переводчик» и отвечал за проведение исследований о США и разработку контента в социальных сетях для ОРГАНИЗАЦИИ.

22. Обвиняемый Глеб Васильченко работал в ОРГАНИЗАЦИИ, по крайней мере, с августа 2014 года по как минимум сентябрь 2016 года. Васильченко отвечал за публикацию, мониторинг и обновление содержания учетных записей во многих социальных сетях, контролируемых ОРГАНИЗАЦИЕЙ, выдававших себя за американских лиц или локальных организаций. Впоследствии Васильченко возглавлял две подгруппы, занимавшиеся операциями по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы 2016 года.

23. Обвиняемая Ирина Каверзина присоединилась к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум в октябре 2014 года. Каверзина работала над проектом «Переводчик» и управляла несколькими американскими лицами, которых она использовала для публикации, мониторинга и обновления контента социальных медиа для ОРГАНИЗАЦИИ.

24. Обвиняемый Владимир Венков присоединился к ОРГАНИЗАЦИИ как минимум в марте 2015 года. Венков работал над проектом «Переводчик» и управлял несколькими американскими лицами, которых он использовал для публикации, мониторинга и обновления контента социальных медиа для ОРГАНИЗАЦИИ.

Способ и средства заговора

29. Начиная по крайней мере с 2014 года, обвиняемые и их сообщники начали отслеживать и изучать группы, посвященные политике и социальным вопросам в США, на сайтах американских социальных сетей. Для того чтобы оценить производительность различных групп, ОРГАНИЗАЦИЯ отслеживала определенные показатели, такие как размер группы, частоту контента, размещаемого группой, а также уровень взаимодействия аудитории с этим контентом, например среднее количество комментариев или ответов на публикацию.

30. Обвиняемые и их сообщники также путешествовали и пытались въехать в Соединенные Штаты под ложным предлогом, чтобы собрать разведданные для их операций по вмешательству.

а. Крылова и Богачева вместе с другими обвиняемыми и соучастниками планировали маршруты поездок, приобретали оборудование (например, камеры, сим-карты и телефоны) и обсуждали меры безопасности (включая «сценарии эвакуации») для обвиняемых, которые путешествовали в Соединенные Штаты.

б. Для въезда в США Крылова, Богачева, Роберт Бовда и еще один заговорщик обратились в Госдепартамент США за визами. В процессе подачи заявления, Крылова, Богачева, Роберт Бовда и их соучастник ложно заявили, что они путешествуют по личным причинам и не в полной мере раскрыли свое место работы, чтобы скрыть тот факт, что они работали на ОРГАНИЗАЦИЮ.

в. Только Крылова и Богачева получили визы, и примерно с 4 июня 2014 года по 26 июня 2014 года Крылова и Богачева отправились в Соединенные Штаты, где в целях сбора разведданных останавливались в Неваде, Калифорнии, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане, Луизиане, Техасе и Нью-Йорке. После поездки Крылова и Бурчик обменялись разведывательным отчетом о поездке.

г. Другой соучастник, который работал на ОРГАНИЗАЦИЮ, отправился в Атланту, штат Джорджия, примерно с 26 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года. После поездки соучастник предоставил Полозову краткую информацию о маршруте и расходах его поездки.

31. Для сбора дополнительных разведданных, обвиняемые и их сообщники выдавали себя за американских лиц и связывались с американскими политическими и общественными активистами. Например, начиная с приблизительно июня 2016 года, обвиняемые и их сообщники, выдавая себя за американских лиц, общались с реальным американцем, связанным с базирующейся в Техасе локальной организацией. Во время обмена информацией, обвиняемые и их сообщники узнали от реального американского лица, что они должны сосредоточить свою деятельность на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния и Флорида». После этого обмена обвиняемые и их сообщники часто при обсуждении направлений своих усилий ссылались на «фиолетовые штаты».

<...>

Использование компьютерной инфраструктуры США

39. Чтобы скрыть свое российское происхождение и принадлежность к ОРГАНИЗАЦИИ, обвиняемые и их сообщники — особенно Полозов и ИТ-отдел ОРГАНИЗАЦИИ — приобрели пространство на компьютерных серверах, расположенных на территории Соединенных Штатов, чтобы создать виртуальные частные сети (VPN). Обвиняемые и их сообщники подсоединялись из России к базирующейся в США инфраструктуре посредством этих VPN-соединений и таким образом осуществляли деятельность в Соединенных Штатах — включая подсоединение к учетным записям социальных сетей, открытие новых учетных записей и общение с реальными лицами США — маскируя свое российское происхождение и управление.

40. Обвиняемые и их сообщники также зарегистрировали и контролировали — под ложными именами — сотни записей электронной почты, размещенные на хостингах американских провайдеров. Из этих учетных записей обвиняемые и их сообщники регистрировали аккаунты в социальных сетях для мониторинга этих сетей; выдавали себя за американских лиц при обращении за помощью к реальным американским лицам; обращались в средства массовой информации для продвижения деятельности внутри Соединенных Штатов; и проводили другие операции, подобные тем, которые изложены ниже.

<...>

Использование украденных личностей в США

<...>

55. Примерно в конце июля 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали facebook-группу «Being Patriotic», учетную запись Twitter @March_for_Trump и другие фальшивые американские личности для организации серии скоординированных митингов во Флориде. Совокупно митинги назывались «Florida Goes Trump» и состоялись 20 августа 2016 года.

56. После митингов во Флориде обвиняемые и их сообщники использовали фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов, поддерживающих тогдашнего кандидата Трампа в Нью-Йорке и Пенсильвании. Обвиняемые и их сообщники использовали те же методы для создания и продвижения этих митингов, что и во Флориде […].

57. После избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов в поддержку избранного президента Трампа, одновременно используя другие фальшивые американские личности для организации и координации политических митингов США против результатов президентских выборов 2016 года. Например, в ноябре 2016 года обвиняемые и их сообщники организовали в Нью-Йорке митинг, состоявший я 12 ноября 2016 года и призванный «выразить свою поддержку избранному Президенту Дональду Трампу». В то же время обвиняемые и их сообщники, через другую контролируемую ОРГАНИЗАЦИЕЙ группу, организовали митинг в Нью-Йорке под названием «Трамп — НЕ мой Президент», который состоялся 12 ноября 2016 года. Аналогичным образом, обвиняемые и их сообщники организовали акцию под названием «Шарлотта против Трампа» в Шарлотте, Северная Каролина, которая состоялась 19 ноября 2016 года.

62. Примерно 23 июня 2016 года обвиняемые и их сообщники использовали фальшивую учетную запись Facebook под именем Мэтт Скибер, чтобы связаться с реальным американским человеком и сделать его рекрутером для митинга «Марш за Трампа», предлагая «дать вам деньги для печати плакатов и покупки мегафона».

63–71. […]

72. Начиная с примерно 5 августа 2016 года подсудимые и их сообщники использовали Twitter аккаунт фальшивой личности @March_for_Trump для найма реального американского лица. Лицу было поручено носить костюм, изображая Хиллари Клинтон в тюремной одежде, на митинге в Уэст-Палм-Бич.

73–81. […]

82. Примерно 31 августа 2016 года обвиняемые и их сообщники, используя американскую личность, говорили по телефону с реальным американским человеком, связанным с локальной группой во Флориде. Этот человек обратился за помощью для организации митинга в Майами. Примерно 9 сентября 2016 года обвиняемые и их сообщники отправили группе межгосударственный перевод для оплаты материалов, необходимых для митинга во Флориде 11 сентября 2016 года.

<...>