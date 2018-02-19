Пиар на улице Лизюкова

Награда нашла героя?

15 февраля 2018 года Владимир Путин подписал неожиданный документ — наградил орденом Жукова погибшего в 1942 году генерал-майора Александра Лизюкова. Нет сомнений, что погибший в боях с нацистами (и успевший, кстати, в 1938–1939 годах посидеть в застенках НКВД) генерал-майор был достойным человеком, но сама идея наградить его орденом спустя 76 лет после гибели кажется как минимум неоднозначной.

Известны случаи, когда награда находила героя спустя много лет — например, если по каким-то причинам человек не получил ее при жизни или сразу после гибели. Бывали случаи, когда о подвиге погибшего героя узнавали только спустя много лет и посмертным чествованием компенсировали прежние упущения. Но это совершенно точно не про историю генерал-майора Лизюкова.



Генерал-майор Александр Лизюков

Фото: commons.wikimedia.org



Прежде всего, ровно за то же самое, за что Владимир Владимирович решил наградить Александра Ильича в 2018 году («За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах»), боевой генерал уже был поощрен при жизни — за успешные боевые операции он был награжден «Золотой Звездой» Героя Советского Союза и орденом Ленина. Более того, орден Жукова генерал-майор Лизюков не мог бы получить при жизни ни за какие заслуги, просто потому что этот орден был учрежден Борисом Ельциным в 1994 году, а в 1942 году он был столь же немыслим, как и вся современная российская символика.



Помимо полученных при жизни наград, Александр Лизюков не был забыт и после гибели — в честь него была названа улица, ему поставлены памятники и в честь него назвали военное училище. То есть ни о каком срочном и неотложном возвращении забытого имени речь в данном случае не идет.

Почему-то кажется, что странное награждение связано с совершенно другой датой, не имеющей никакого отношения ни к генерал-майору Лизюкову, ни к той войне, — с голосованием 18 марта 2018 года



Наконец, не просматривается даже никаких круглых дат, связанных с жизнью или гибелью Александра Ильича Лизюкова и близких к дню награждения, 15 февраля 2018 года: родился он 26 марта 1900 года, а погиб 23 июля 1942-го. Можно, конечно, предположить, что награждение приурочено к очередному дню рождения, но все равно 118-летие не выглядит такой уж круглой датой.

Почему-то кажется, что странное награждение связано с совершенно другой датой, не имеющей никакого отношения ни к генерал-майору Лизюкову, ни к той войне, — с голосованием 18 марта 2018 года.





Советские бронебойщики готовятся к отражению атаки на южной окраине Воронежа, июль 1942 года Фото С. О. Фридлянда

Скверный анекдот

Вторая мировая война выбрана государственными идеологами в качестве ключевого исторического события в истории России, и именно через нее и через сложную систему метафор и аллюзий, так или иначе отсылающих к ней, современная российская власть презентует себя гражданам. Война и Победа, действительно, дают богатейший материал для идеологического строительства и решения повседневных мобилизационных задач, но все-таки есть одна серьезная проблема: время.

В отличие от былинных и мифологических эпох, Вторая мировая война имеет вполне четкие временные рамки, ее окончание уже отделено от нашего времени 73 годами, и с каждым годом эта дистанция увеличивается.

Много лет основной связующей нитью между современностью и событиями того времени выступали ветераны, чьим именем многое делалось и все еще продолжает делаться. Но самым молодым из оставшихся живых участников той войны сейчас в лучшем случае 90 лет, что делает их активное использовать в текущих политических кампаниях затруднительным.

Зато давно погибшие герои для политического пиара гораздо удобнее, чем живые старики. Они молоды, безупречны, не могут отказаться от участия в сомнительных мероприятиях, не могут сказать публично что-то неудобное, они вообще ничего не могут — и тем идеальны для построения смыслового моста между действующим президентом России, войной и Победой.

В конце концов, в суете можно дойти и до награждения орденом Жукова самого Георгия Жукова и тем самым окончательно превратить все это в скверный анекдот



Хочется надеяться, что случай генерал-майора Лизюкова не станет стартом целой череды таких награждений. Потому что героических генералов во время войны было много, и если начать их всех удостаивать российскими орденами вперемешку с Сергеем Шойгу, Владимиром Жириновским и другими современными орденоносцами — это будет уж совсем перебор. В конце концов, в суете можно дойти и до награждения орденом Жукова самого Георгия Жукова, и тем самым окончательно превратить все это в скверный анекдот.

Кстати, об анекдотах. Странное награждение напоминает ситуацию, которая в свое время стала поводом для шуток, но даже будучи историческим фактом все равно имеет вид некоего курьеза. Как известно, для советской власти ключевым событием истории была вовсе не Вторая мировая война, а то, что тогда называлось Великая Октябрьская социалистическая революция. И проблемы там были аналогичные: поколение современников и участников революции давно сошло с политической сцены, а новый лидер страны, Леонид Брежнев, тяготился своей непричастностью к важнейшим событиям всей советской мифологии. Выход был найден, но не без привкуса фантасмагории, и далеко не на всех современников он произвел вдохновляющее впечатление.

Позволю себе процитировать текст официального сообщения: «1 марта 1973 года в нашей стране началось проведение обмена партийных документов. По установившейся традиции партбилет за номером первым был выписан в Центральном Комитете КПСС на имя Владимира Ильича Ленина — основателя и вождя Коммунистической партии Советского Союза. Подписал ленинский партийный билет Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л.И. Брежнев». Говоря прямо, Леонид Брежнев выписал партбилет за номером один умершему почти 50 лет назад основателю партии, которую он на тот момент возглавлял. Естественно, партийный билет за номером два Брежнев выписал себе, толсто намекая, кто теперь преемник Ленина — и в этом был весь смысл мероприятия.

Жизнь в параллельном мире

В награждении давно погибшего советского полководца современным российским орденом нет никакого рационального смысла, но символизм вполне понятен и даже чрезмерно прямолинеен.

Ритуальное награждение должно продемонстрировать, что для президента Российской Федерации в 2018 году Вторая мировая война вовсе не давняя история, а часть его повседневных забот и в каком-то смысле даже зона оперативной ответственности. За месяц до президентских выборов Владимир Путин расставляет приоритеты — его мысли не о сиюминутном, а о вечном, о главном.

Путин награждает как верховный главнокомандующий своего боевого генерала — за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций. Тем самым сквозь время и здравый смысл Путин символически присваивает себе полномочия Сталина



Формулировка указа о награждении не оставляет сомнений — Путин награждает Лизюкова не мемориально, не в смысле «спасибо деду за Победу», а как верховный главнокомандующий своего боевого генерала — за умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций. Тем самым сквозь время и здравый смысл Путин символически присваивает себе полномочия Сталина, подчеркивает, что стоит с ним на одной иерархической ступени, а потому имеет и право, и квалификацию оценивать и поощрять организаторские способности и полководческие таланты погибшего 76 лет назад генерала. С сожалением надо признать, что для части наших сограждан такие жесты все еще имеют гораздо большее значение, чем состояние их личного кошелька и холодильника.

Критично настроенному наблюдателю справедливо кажется, что событийно, идейно и даже организационного нынешняя президентская кампания скучна и неказиста. На самом же деле все битвы, сватки и противостояния кампании сознательно перенесены ее организаторами в иллюзорный мир государственной пропаганды, и уж там-то жизнь бьет ключом — Владимир Путин хитроумно и победно противостоит злокозненному Западу, укрощает взбесившуюся Украину, наводит порядок в Сирии, карает коррупционеров, а давно погибшие герои получают от него ордена. И чем хуже идут дела в реальном мире, тем значимее для нашей власти сконструированная пропагандой параллельная реальность, где все предсказуемо и управляемо, где никакой «черный лебедь» не вылетит в самый неподходящий момент, где главные события — никакие не выборы, а подвиги давно погибших героев на фронтах давно закончившейся войны, и впереди — только Великая Победа.

* Политолог, постоянный колумнист NT

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