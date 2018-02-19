Татары постояли за язык

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«Перестаньте ущемлять татар!»

В воскресенье в Казани прошел митинг в защиту обязательного преподавания в школах татарского языка. Это первый митинг, после того как в конце прошлого года его преподавание фактически запретили по указанию из Москвы.

В сквер Славы, где проходила акция, пришли около 150 человек. Они требовали вернуть обязательное преподавание татарского языка в школах республики, открыть татарский университет и ратифицировать Европейскую хартию о региональных языках.

На плакатах митингующих было начертано: «Чиновники, перестаньте ущемлять татар и их язык», «Татары против политики ассимиляции», «Министр образования Васильева! Требуем сдачи ЕГЭ на татарском языке» и другие лозунги в защиту языка.

Преобладающее число митингующих — пожилые люди, которые из года в год приходят на акции татарских националистов. Но в этот раз были и те, кто пришел впервые. Со сцены с речами выступили и активисты, и татарские артисты. Все они заявили, что эту акцию должны были проводить не они, а власти республики. А прокуратура, которая выступила «против татарского», должна была защищать его, настаивали собравшиеся.





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Корифей языкознания

20 июля прошлого года президент Владимир Путин, выступая в Йошкар-Оле на заседании Совета по межнациональным отношениям, заявил, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского». Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку: не принуждают ли в республиках изучать национальные языки тех, кто их изучать не хочет. Иными словами, выяснить, где преподавание такого языка является обязательным.

Согласно Конституции Татарстана, в республике два государственных языка — русский и татарский. С начала 1990-х их изучают в школах республики в равных объемах. Однако уже в октябре прошлого года директора татарстанских школ стали получать представления прокуратуры с требованием исключить татарский язык из обязательной программы и увеличить часы преподавания русского.

До этого в некоторых школах татарский язык и литература порой обгоняли по количеству часов русский язык, в большинстве школ — часы этих предметов были примерно одинаковыми. Как правило, татарский язык для поступления в университет или для приема на работу не нужен. Есть только две должности в республике, если не считать преподавателей татарского, где его знание обязательно, — президент и министр образования Татарстана.

С начала 1990-х их изучают в школах республики в равных объемах. Однако уже в октябре прошлого года директора татарстанских школ стали получать представления прокуратуры с требованием исключить татарский язык из обязательной программы и увеличить часы преподавания русского



В Татарстане, по данным переписи 2010 года, проживают 3,9 млн человек. Их них 53,2% — татары. В автобусах все остановки объявляют на трех языках — татарском, русском и английском. Также выглядят вывески с адресами домов. В Татарстане есть СМИ, театр и литература на национальном языке.

На периферии ситуация особая. Из 43 районов республики в девяти проживают более 80% татар. Население там почти всегда общается только на татарском, а некоторые стесняются говорить по-русски, так как считают, что у них это получается плохо.

До того, как Путин велел разобраться с языками, вопрос обязательного преподавания татарского в школах большинство населения республики не волновал.

Позиция Москвы: никаких уступок

После выступления Путина в Татарстане началось бурление, но региональные власти хранили молчание. Никто из депутатов, чиновников и крупных лидеров официальных национальных организаций не высказался по теме. Это неудивительно — в республиканской элите не принято публично выступать по острым вопросам.

Первое заявление сделал 26 октября на сессии татарстанского парламента президент республики Рустам Минниханов: «Как язык может быть добровольным? Нигде в мире такого нет». Он призвал договориться с федеральным Министерством образования, а также попросил прокуратуру не третировать директоров школ. «Или специально это так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Путину?» — поинтересовался президент Татарстана.

После этого Минобрнауки Татарстана подготовило новые «Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов». В них татарский язык оставался обязательным, но в существенно сокращенном виде — два часа в неделю для 1–9 классов. То есть примерно в два раза меньше, чем раньше. Заложили и два-три часа языка и литературы факультативно. В 10–11 классах изучение и вовсе предложили сделать добровольным.

В ответ прокуратура заявила, что «установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики на момент издания рекомендаций не соответствует закону». И потребовала отозвать «Рекомендации», а также привлечь к дисциплинарной ответственности их авторов.

Уже утром следующего дня Минобрнауки республики пошло на попятную, заявив, что эти «Рекомендации» носят рекомендательный характер и их никто не намерен применять, пока изменения не внесут в федеральное законодательство.

8 ноября Минниханов заявил, что с федеральным центром вопрос решили. И предложения республиканского Минобрнауки — об обязательных двух часах татарского, а остальное — факультативно — в скором времени внесут в государственные образовательные стандарты. Накануне министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов встретился с коллегой из федерального ведомства Ольгой Васильевой, и они обо всем договорились. «Ольга Васильева вчера, 7 ноября, подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение», — указал Фаттахов.

Однако 15 ноября в СМИ просочилась информация, что в этом вопросе Москва не пойдет на уступки ни Татарстану, ни любому другому региону. 29 ноября татарстанский парламент закончил рассматривать языковой вопрос. На сессии прокурор республики Илдус Нафиков коротко и четко заявил: «Добровольно, на основании письменного согласия родителей, в пределах до двух часов в неделю».

История с запретом обязательного татарского языка завершилась к декабрю. Тогда же в отставку ушел министр образования республики. Учителей татарского отправили на переквалификацию, теперь они будут преподавать русский, географию, ОБЖ и другие предметы.

У школьников в расписании татарский язык заменили краеведением и риторикой. Были сообщения о том, что некоторым детям еще не придумали занятия и они проводят время в коридорах. Ученикам и их родителям предоставили возможность самим решать, какой язык для них родной, и учить по выбору именно его. В результате 69% школьников будут изучать татарский язык, 30% учеников — русский, а 1% — иные языки, если наберется группа из более чем 8 человек.

На фоне всего этого Духовное управление мусульман Татарстана и Казанский университет запустили бесплатные курсы татарского языка для всех желающих.



Предвыборный эффект

Сразу после июльского заявления Путина в Татарстане, как и в других национальных республиках, начались словесные баталии сторонников и противников обязательного изучения местного языка. Проходили они, впрочем, преимущественно в соцсетях (и в ряде случаев закончились уголовными делами о разжигании межнациональной розни). Особенно активизировались сторонники отмены — родители русскоязычных детей. В Татарстане появилась довольно крупная (сейчас она насчитывает более 11 тыс. человек) группа во «ВКонтакте», ставшая главным плацдармом противников преподавания. Там можно скачать шаблоны заявлений для жалоб во всевозможные ведомства о «принуждении» к изучению татарского языка.

В Казани на акции, посвященной памяти павших при взятии города войсками Ивана Грозного, призвали сохранить обязательное преподавание татарского языка. Полиция оштрафовала организаторов за отклонение от темы митинга



Союз татарской молодежи «Азатлык» (по-татарски — «свобода») и Всетатарский общественный центр устраивали несколько одиночных пикетов. Они подали более 20 заявлений на полноценный митинг, но мэрия Казани всякий раз отказывала. Активисты, в частности, пытались поднять тему защиты татарского языка на ежегодной акции памяти павших при взятии Казани войсками Ивана Грозного. Полиция отреагировала — возбудила административное дело о нарушении заявленной темы митинга. Организатора оштрафовали на 10 тыс. рублей.

14 октября на учредительном собрании координационного совета народов Поволжья и Урала татарская писательница, основатель татарской партии национальной независимости «Иттифак» Фаузия Байрамова призвала не голосовать 18 марта за Владимира Путина: «Раз Путин дал поручение об отмене национальных языков, нерусские народы России призывают не выбирать такого президента».

«Раз Путин дал поручение об отмене национальных языков, нерусские народы России призывают не выбирать такого президента», — заявила основатель татарской партии национальной независимости «Иттифак» Фаузия Байрамова



В отличие от Татарстана, в других национальных республиках жители оказались куда активнее в защите своих интересов и выходили на акции. Они прошли в Осетии, Якутии, Башкортостане. Уфа отличилась несколько раз. Там активисты национального движения собрали на несанкционированные митинги несколько тысяч человек. Акции закончились задержаниями и судами. Однако это ничего не изменило.