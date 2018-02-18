Театр в городе N

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В одном хорошем российском театре, в городе N, режиссер (тоже хороший, поверьте: я видел его работы) поставил спектакль по «оттепельной» гражданской поэзии. Но, собственно, «оттепелью» не ограничился — и протянул сюжетную линию в новейшее время, и в спектакле прозвучало два стихотворения поэта Орлуши.

В стихотворениях этих (как это ни удивительно для автора — даже без мата) был упомянут Путин…



К режиссеру пришли двое, так сказать, без опознавательных знаков — и спросили: вы чего делаете? И трижды заслуженный режиссер, которому пришедшие годились по возрасту в дети, не спросил их: а в чем, собственно, дело? Или, например: а вы, собственно, кто? И не попросил их выйти вон. И не напомнил про Конституцию РФ, в которой запрещена цензура...

Он сказал: «Понял. Я уберу эти стихи».

Тут истории и конец? Как бы не так.

Пришедшие сказали: «Нет, вы не поняли. Это мы что теперь, по-вашему, должны каждый раз присылать людей, проверять, звучат стихи или нет?»

И режиссер не ответил им: это не моя проблема вообще. Или, например: а не пойти бы вам лесом, ребята? Или: да вы тут, я гляжу, совсем ******.

Он снял спектакль с репертуара.

Вообще.

История сия рассказана актерами театра, и согласитесь, ничто не мешает ей поверить.

К режиссеру пришли двое, так сказать, без опознавательных знаков — и спросили: «Вы чего делаете?» И трижды заслуженный режиссер не спросил их: а в чем, собственно, дело? И не попросил их выйти вон



…Я был поражен этим тогда, почти двадцать лет назад. Тем, как легко люди становятся рабами. Собственно, не дожидаясь даже порабощения. Пытаясь наперегонки угадать желания будущего хозяина — и тем отличиться впрок. Палка еще в руке, писал я, а собака уже в пути.

Я был поражен тем, как десятки публичных, образованных, интеллигентных, по внешним признакам, людей начали выстраиваться в очередь на лизание высочайшего ануса.

С тех пор удивляться перестал, конечно. Печалиться — продолжаю.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

