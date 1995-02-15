Леди-кандидат в Мценском уезде





Фото: sobchakprotivvseh.ru

Сегодня Ксения Собчак гостит в Орле, а вчера инспектировала Курск. Посмотреть на нее пришли сторонники, противники и просто любопытствующие куряне. С места в карьер кандидат продемонстрировала знание местной повестки: «Огромная сложность попасть в школы, я знаю, мы сегодня будем об этом говорить», — сказала она, приняв от сотрудников собственного штаба цветы по случаю Дня святого Валентина. Курск, по словам Собчак, имеет для нее большое значение: он дал хороший процент подписи в ее поддержку.

Собчак расстроила штаб Грудинина

Начальник ее курского штаба Надежда Черникова полтора года назад оказалась в центре скандала, связанного как раз со сбором подписей. В 2016 году она работала на «Патриотов России» и занималась выдвижением экс-губернатора (а на пике карьеры — вице-президента России) Александра Руцкого в областную думу. Но в ходе кампании заявила, что подписные листы поддельные и ушла, хлопнув дверью. Возвращение Руцкого в Курск таким образом не состоялось, а произошедшее пытались объяснить и «проснувшийся совестью», и (что более вероятно) давлением областной администрации. В этот раз, при сборе подписей за Собчак, таких проблем не было.



Встречали Собчак не только журналисты и сторонники, но и представитель штаба кандидата от КПРФ Павла Грудинина, экс-депутат областной думы Александр Сысоев. Рассыпаясь в комплиментах — «В вас не влюбиться невозможно!» — он спросил, кого она поддержит в случае второго тура между Путиным и кандидатом КПРФ. Ответ его вряд ли удовлетворил. «На этих «как бы выборах» никакого второго тура не будет. На подобных выборах выиграет лишь один кандидат, его имя — Владимир Владимирович Путин», — отрезала тележурналистка.

Инспекция в городе

Прогулку по городу со своими сторонниками Собчак начала с посещения Красной площади. Там находится местная горячая точка — сталинское здание, являющееся памятником архитектуры, с рестораном «Центральный» на первом этаже, который сейчас переделывают под сетевой продуктовый магазин. Эта переделка вызвала в Курске волну возмущения, и даже известный блогер-урбанист Илья Варламов выложил у себя фотографии проходящей реконструкции с комментарием про «подрезанные крылья сталинского ампира».

Представитель коммунистов спросил Собчак, кого она поддержит во втором туре — Путина или Гудинина. «На этих «как бы выборах» никакого второго тура не будет», — огорчила она его



Правда, позже выяснилось, что сталинский ампир — сплошной новодел из гипсокартона. Но для города, потерявшего в последние годы множество исторических зданий, эта реконструкция стала последней каплей, вызвавшей волну протеста. В само здание, правда, ни Собчак, ни журналистов с активистами не пустили, и пришлось митинговать на улице.

Фото автора

Затем кандидат решила опробовать местный общественный транспорт и пошла на трамвайную остановку. За полчаса, проведенные в ожидании трамвая, местные жители успели рассказать ей, как плохо он ходит и, конечно же, сделать селфи со звездой.



Последним пунктом была школа в новом спальном районе, где недавно родители целую ночь стояли в очереди, чтобы записать детей в первый класс. Но на месте Собчак уже ждали чиновники, которым оперативно докладывали о передвижениях звездной гостьи. Они были во всеоружии: на претензии жителей про недостаток мест в детских садах и огромные очереди отвечали статистикой — вроде как детей в группах очень много, по 50 человек, но половина из них туда почему-то не ходит.

Новый пост для телеведущий

Погуляв по Курску, Ксения Собчак отправилась на встречу с избирателями. Конференц-зал был переполнен. В первую очередь — журналистами, во вторую — молодежью и сторонниками. Оставшиеся места (в том числе в дверях) заняли просто любопытствующие: пенсионерки и даже мамы с колясками. Пока все ждали выхода Собчак, начальник местного штаба предложила отрепетировать приветствие — поднять таблички и прокричать «Против всех!» Гости отозвались нестройным хором, после чего всех пригласили приходить в штаб и записываться волонтерами, пообещав каждому пришедшему «модный свитшот».

На месте Собчак уже ждали чиновники, которым оперативно докладывали о передвижениях звездной гостьи. Они были во всеоружии: на претензии жителей про недостаток мест в детских садах и огромные очереди отвечали статистикой







Фото: sobchakprotivvseh.ru

Саму Собчак зал встретил уже с большим энтузиазмом. Она немного поговорила про Путина и разбомбленных американцами в Сирии российских наемниках, после чего предложила перейти к вопросам из зала. Волонтер штаба Навального спрашивал, почему Собчак не хочет поддержать этого оппозиционера и зачем работает на повышение явки.

Пенсионер из зала возмущался: «Откуда у вас информация про наших военных в Сирии? Я тоже слежу и смотрю новости, слушаю радио, но такого я нигде не слышал!»

Так он реагировал на слова Собчак, которая выразила сожаление: люди не знают достоверно, что именно происходит в Сирии и как там погибли наши граждане. Она отметила, что главный враг страны — не Путин, а человеческое безразличие.

Аплодисменты сорвало предложение сделать Собчак губернатором Курской области вместо Александра Михайлова, вот уже 18 лет бессменно находящегося на посту. Но курян она решила не обнадеживать и от таких амбиций отказалась.

Далее местные вопросы уже не поднимались, уступив место разговорам про образование в стране и личность экс-омбудсмена Сергея Ковалева, который сперва согласился быть доверенным лицом Собчак, а потом отказался.

В четверг Собчак посещает Орел. Программа у нее — как и в Курске: сначала встреча с активом и сторонниками, вечером — с избирателями.