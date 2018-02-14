Собчак пошла в суд

Фото: sobchakprotivvseh.ru

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата. Документ опубликован в Telegram-канале штаба Собчак. Эту информацию «Медузе» подтвердила и пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.



В заявлении в Верховный суд указано, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже неоднократно занимал эту должность.Кроме трех предыдущих сроков, Путин с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

Верховный суд жалобу Ксении Собчак принял и рассмотрит 16 февраля в 10:00.

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии заявили, что причин для отмены регистрации Путина нет.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — сказал «Интерфаксу» заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.