Стабильность наплевательства

Вот пример новости, которая вовсе и не новость, но которую вынуждены воспроизводить все СМИ страны, хоть что-то сообщающие о политике: «Штаб Владимира Путина отказался от федерального эфира для теледебатов». Все ведь заранее знали, что так и будет: ни действующий (он же будущий) президент, ни даже его доверенные лица не снизойдут до полемики с прочими кандидатами.

Главное достижение президента Путина — стабильность. Это знает любой школьник, тем более что власть под разговоры о недопустимости втягивания детей в политику все активнее втягивает детей в политику: Юнармия готовит из них инвалидов и ветеранов будущих войн, школа — верных сторонников президента Путина на выборах 2024 года, 2030 года и так далее, а пока использует в качестве бесплатных агитаторов за явку.

К 2018-му Путин добился стабильности по всем направлениям: права и свободы граждан стабильно урезаются, стабильно снижается их реальный доход, стабильно ухудшаются взаимоотношения России с Европой и США. А политическая стабильность в рамках каждого эклекторального цикла (то есть в рамках очередных перевыборов Путина) выглядит как традиционное несоблюдение мелких приличий.

К 2018-му Путин добился стабильности по всем направлениям: права и свободы граждан стабильно урезаются, стабильно снижается их реальный доход, стабильно ухудшаются взаимоотношения России с Европой и США



Кандидату Путину, который при этом работает президентом (ну или премьером, помним и такой случай), в голову не приходит уйти на время выборов в отпуск. Хотя, вроде бы, должность, которую он при этом занимает, дает массу возможностей для использования служебного положения в ходе избирательной кампании. Не то, чтобы мы его в этом подозревали, разве у нас есть поводы? Нет, конечно, речь только о соблюдении приличий.

Еще одна добрая традиция — раз за разом так получается, что государственные телеканалы в период кампании начинают жизнь и достижения президента Путина освещать с удвоенной энергией. Нет, госТВ, конечно, и в мирное время не оставляет россиян в неведении касательно свершений вождя. Но во время выборов интерес телевизора к президенту Путину превращается в настоящую страсть. Вот и сейчас в сетку вещания «Первого канала» совершенно случайно попал многосерийный панегирик «Путин» от режиссера Оливера Стоуна.

Тут даже лояльнейший ЦИК не сдержался — гендиректору «Первого» Константину Эрнсту сделали робкое замечание: «Предложить «Первому каналу» рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента России 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании». А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков резонно напомнил, что телевидение у нас независимое, хоть и государственное, и у Кремля нет возможностей вмешиваться в редакционную политику.

Кстати, отметим, чтобы быть честными: бесконечные рассказы о подвигах президента Путина, конечно, имеются, зато кандидата Путина в телевизоре даже меньше, чем остальных кандидатов. Его там почти и вовсе нет — одни только доверенные лица. Тут тонкая грань, тут надо уметь чувствовать разницу — президент Путин это совсем не то, что кандидат Путин. Иначе президент бы в отпуск уходил перед выборами, правда ведь?

Кандидата Путина в телевизоре мало, а будет еще меньше — совсем уже скоро, после Дня защитника Отечества, семь кандидатов начнут между собой браниться в прямом эфире. Милые бранятся — только тешатся. А вот восьмой, он же первый, до этого базара не опустится. Ему незачем. Приличия, конечно, требуют участия всех кандидатов в дебатах, демонстративной конкуренции, борьбы за сердца и голоса. Но зачем демонстрировать то, чего нет? Никто ни с кем не конкурирует, и семеро участников предстоящих дебатов знают это не хуже, чем игнорирующий дебаты восьмой.

Агитаторы за явку бродят по подъездам, сияющие счастьем и здоровьем молодые люди в рекламных роликах рассказывают, как им повезло: проголосовать ведь теперь можно где угодно. Могли бы продавать жвачку, а продают явку



Но все эти мелкие нарушения приличий — опять же по традиции — превращают выборы в одно большое неприличие. Агитаторы за явку бродят по подъездам, сияющие счастьем и здоровьем молодые люди в рекламных роликах рассказывают, как им повезло: проголосовать ведь теперь можно где угодно. Могли бы продавать жвачку, а продают явку. Детей вынуждают опрашивать родителей — помнят ли те, что 18 марта выборы, придут ли, знают ли, кого следует поддерживать? Это главные выборы, важнейшее событие в жизни страны, важен каждый голос — не устает напоминать телевизор.

Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и прочие политические тяжеловесы надрываются, отрабатывая положенные номера. Публикуют программы (всегда было интересно — читают ли хотя бы сами кандидаты собственные программы?), критикуют друг друга, произносят пламенные речи и варят пельмени. Нет, серьезно, Владимир Жириновский на днях учил жителей Екатеринбурга варить правильные уральские пельмени. Впрочем, если вспомнить, что Жириновский — автор афоризма «на Урале в основном дебилы живут», можно даже логику в его действиях усмотреть: сами екатеринбуржцы без присмотра лидера ЛДПР в жизни бы не научились готовить главный местный специалитет.

И только безусловный победитель ритуализованных выборов демонстрирует к ним полнейшее равнодушие. Ему плевать, ему некогда тратить время на скучную имитацию демократии, ему надо думать о жизни после победы. Так из нарушения мелких приличий растет несменяемость власти, которая, в свою очередь, позволяет никакие приличия не соблюдать.

И это уже — не только про выборы слова, конечно.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

