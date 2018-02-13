В Кремле ничего не знают о погибших в Сирии наемниках из России

В Кремле не располагают информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими РФ, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что «во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно».

The New Times

12 февраля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала несколько имен россиян, погибших в Сирии 7 февраля в результате авиаудара военных США. Все они, по данным CIT, служили в ЧВК «Вагнера».

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