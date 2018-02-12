Крушение Ан-148: обстоятельства и версии

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Полет шел в штатном режиме

12 февраля спасатели заявили о завершении спасательной операции и переводе ее в режим поисковой: найти выживших надежды нет. Обломки самолета и фрагменты тел разбросаны на большой площади, поэтому поиски могут занять до 7 дней. Уже обнаружены бортовые самописцы разбившегося Ан-148.

«Обнаружено предполагаемое местоположение двух бортовых самописцев, но эксперты Межгосударственного авиационного комитета пока не дали своего заключения», — сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. Найдены более 400 фрагментов тел погибших.



Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с радаров днем 11 февраля после вылета в Орск (город в Оренбургской области) из московского аэропорта Домодедово. На упавшем в Раменском районе Московской области лайнере находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.





На месте катастрофы работают спасатели Фото: ntv.ru

В оперативном штабе 12 февраля сообщили, что, по предварительным данным, самолет не разрушался в воздухе, а упал на землю целым. Об этом свидетельствует большая воронка, которая образовалась на месте крушения, — предполагается, что самолет ударился о землю с полными баками горючего.

Как следует из записей переговоров пилотов с диспетчерами, полет шел в штатном режиме — не было никаких сообщений о проблемах или криков. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. При этом радары зафиксировали странную траекторию его полета. Поднявшись до 1800 метров и набрав скорость около 600 км/ч, он неожиданно резко ушел вниз до 1500 метров, потом поднялся снова и сразу же рухнул, пишет «КоммерсантЪ».

Версии катастрофы

Рассматриваются несколько версий катастрофы. По данным источников «Коммерсанта», это моментальное разрушение двигателя во время полета или обледенение самолета — командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как прогноз погоды позволял сделать это. Также рассматривается возможность поломки указателя скорости самолета. В пользу первой версии говорит информация о том, что масло в редукторах Ан-148 и промывка фильтров осуществлялась в два раза реже положенного. Нельзя исключать и ошибку в пилотировании.

У Ан-148 раньше были проблемы с двигателями. Так, в 2010 году на рейсе Санкт-Петербург — Самара двигатель самолета самопроизвольно выключился из-за того, что камера сгорания погасла после попадания в нее осадков. В том же году на рейсе Борисполь — Вильнюс пилоты сами отключили один из двигателей



Версия теракта среди основных не рассматривается, хотя и не отбрасывается окончательно. Также представляются маловероятными версии, появившиеся вскоре после катастрофы, — о заправке некачественным топливом и столкновении с другим летательным объектом.

«Дождь» напоминает, что у Ан-148 раньше были проблемы с двигателями. Так, в 2010 году на рейсе Санкт-Петербург–Самара двигатель самолета самопроизвольно выключился из-за того, что камера сгорания погасла после попадания в нее осадков. В том же году на рейсе Борисполь–Вильнюс пилоты сами отключили один из двигателей после того, как сработал сигнал о его неисправности. Однако к крушениям самолетов эти инциденты не привели.

Следствие идет в трех регионах

Фото: ntv.ru

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Следственном комитете ранее заявили, что проверят все возможные версии случившегося, в том числе и человеческий фактор. При этом, как сообщили в авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет, командир экипажа Валерий Губанов был опытным летчиком. Воздушное судно, построенное в 2010 году, было исправно, заявляют в авиакомпании. Перед полетом был проведен необходимый технический осмотр.



Следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. В авиакомпании приняли решение приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148.

Однако уже стало известно, что вместо «Саратовских авиалиний» полеты между Москвой и Орском будут осуществлять «Аэрофлот» или «Россия». Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уже провел соответствующие переговоры, сообщает управление информационной политики правительства Оренбургской области.