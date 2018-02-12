ЕСПЧ проверит законность запрета избираться оштрафованным за экстремизм

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, которого дважды оштрафовали за репост в социальной сети «ВКонтакте» фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью, признанной экстремистской.

Как пишут «Ведомости», Семенов утверждает, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. По мнению Семенова, именно из-за выборов его привлекли к ответственности в 2017 году, хотя фото он опубликовал еще в конце 2013-го. В то же время депутат Милонов использовал запрещенный лозунг безнаказанно, отмечает заявитель.

The New Times

Юрист «Агоры» Алексей Глухов отметил, что в данном случае административное наказание ведет к серьезному поражению в правах. Именно этот факт и привлек внимание суда.

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