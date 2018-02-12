Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

ЕСПЧ проверит законность запрета избираться оштрафованным за экстремизм

12.02.2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу активиста партии «Парнас» из Чувашии Дмитрия Семенова, которого дважды оштрафовали за репост в социальной сети «ВКонтакте» фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с надписью, признанной экстремистской.

Как пишут «Ведомости», Семенов утверждает, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения, свободу собраний и право на свободные выборы, так как наказание предусматривает запрет избираться и выступать организатором публичных мероприятий. По мнению Семенова, именно из-за выборов его привлекли к ответственности в 2017 году, хотя фото он опубликовал еще в конце 2013-го. В то же время депутат Милонов использовал запрещенный лозунг безнаказанно, отмечает заявитель.

Юрист «Агоры» Алексей Глухов отметил, что в данном случае административное наказание ведет к серьезному поражению в правах. Именно этот факт и привлек внимание суда.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кириенко взялся за министерство культуры

Избирком штурмует квартиры 

Клан клином вышибают 

Спор о геноциде на фоне войны 

Голая власть

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.