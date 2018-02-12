Спор о геноциде на фоне войны





Памятный знак жертвам голодомора 1932–1933 годов на Украине у стен Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве

Фото: kiev-foto.info



Уже во второй раз с начала года Израиль оказывается в эпицентре международного скандала, связанного с исторической памятью. В конце января дело чуть было не дошло до отзыва израильского посла из Варшавы — после того как польский сейм принял закон, запрещающий говорить о причастности поляков к Холокосту. И вот — новая конфронтация на исторической почве. На этот раз законодательная инициатива возникла уже в самом Израиле, а другой стороной дипломатического спора стала Россия.

Язык дипломата

Фото: Itzik Edri via the PikiWiki / Israel

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В начале минувшей недели депутат правящей коалиции от центристской партии «Кулану» Акрам Хасон вынес на рассмотрение кнессета (парламента Израиля) закон об официальном признании голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Он также предложил объявить 6 декабря в Израиле Днем памяти жертв геноцида украинцев.



Комментируя инициативу Хасона, израильская пресса напомнила, что голодомор унес жизни 10 млн человек, однако это преступление десятилетиями замалчивалось советской властью. После победы Майдана Верховная рада Украины в 2016 году приняла резолюцию с призывом ко всем странам мира признать голодомор геноцидом. Ту инициативу Москва встретила в штыки. Сейчас — аналогичная реакция.



Заместитель посла России в Израиле Леонид Фролов предостерег от принятия закона. «Это не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение», — цитирует дипломата Reuters. Комментируя инициативу в эфире одной из израильских радиостанций, Фролов прибег к еще более категоричным оценкам: «Это будет плохо. Это будет неправильным шагом».

«Современная Россия считает себя преемницей СССР, и поэтому инстинктивно защищается от осуждения сталинской эпохи»



Кроме того, Фролов высказался в том духе, что на кону — российско-израильские отношения в целом, ставить их под угрозу из-за депутатского демарша для Израиля было бы недальновидно и несвоевременно. «Израиль нуждается в поддержке не только Соединенных Штатов. Израиль нуждается в поддержке многих других стран, которые думают по-разному», — глубокомысленно заметил дипломат.

Украинское лобби

Депутат Хасон в интервью местным СМИ объяснил, что идея принятия закона пришла к нему после поездки на Украину в декабре 2017 года, во время которой он посетил в Киеве Музей голодомора. Подробности страшной трагедии 1932–1933 годов он узнал также от главы группы Украина-Израиль в Верховной раде, депутата Георгия Логвинского и почетного консула Израиля Олега Вишнякова.

Депутат кнессета Акрам Хасон

Фото: Issac Harari / Flash90



Депутат кнессета выразил недоумение относительно реакции российского посольства. «Я не обязан кому-то угождать… Я работаю для парламента Израиля, а Израиль — это демократия с человеческими ценностями. Почему бы нам не признать геноцид украинцев, если мы сами пережили геноцид?» — задал Хасон риторический вопрос.

«Современная Россия считает себя преемницей СССР, и поэтому инстинктивно защищается от осуждения сталинской эпохи», — комментирует в разговоре с NT реакцию российского посольства известный израильский историк и публицист Шимон Бриман. При этом Россия отказывается признавать ответственность за преступления сталинизма из боязни, что ей придется выплачивать компенсации за совершенные массовые убийства — по немецко-израильской модели*.



* В 1952 году было заключено соглашение между ФРГ, Израилем и «Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии», согласно которому Германия должна была выплатить 3 млрд марок Израилю и 500 млн — «Конференции»



Но недоумение у Бримана вызывает и позиция Киева, который, по его словам, лоббирует признание голодомора израильским кнессетом «так страстно и упорно, будто именно это признание со Святой Земли равносильно самой надежной страховке на будущее».

Нетаньяху перед выбором

Между тем когда состоится утверждение законопроекта Хасона в кнессете и произойдет ли это вообще — пока не ясно. Несмотря на все лоббистские усилия Киева, в самой израильской правящей коалиции от нее далеко не в восторге. А министр обороны Израиля Авигдор Либерман и вовсе назвал законопроект «бредом». Решится ли кабинет Нетаньяху на открытый афронт с Россией — большой вопрос.

«Правительство Нетаньяху прикладывает огромные усилия ради сохранения и упрочения добрых отношений с Россией, а сам премьер с момента появления российских войск в Сирии уже 7 раз встречался с Путиным», — напоминает Бриман.

Интересы безопасности Израиля, по его мнению, требуют координации действий со страной, чьи боевые самолеты и системы ПВО «держат» сирийское небо. А тем более в период, когда израильские самолеты то и дело залетают в сирийское воздушное пространство, чтобы отбомбиться по базам шиитских радикалов или по конвоям с иранским оружием.

НЕТАНЬЯХУ, ПО МНЕНИЮ БРИМАНА, НАВЕРНЯКА ВОСПРИНИМАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИЗНАНИИ ГОЛОДОМОРА КАК УДАР В СПИНУ СО СТОРОНЫ МАЛОИЗВЕСТНОГО ДЕПУТАТА-ЗАДНЕСКАМЕЕЧНИКА: «ПОКА Я МОТАЮСЬ В МОСКВУ К ПУТИНУ, С ТРУДОМ ДОГОВАРИВАЯСЬ С НИМ О СВОБОДЕ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИЗРАИЛЬСКИХ ВВС, ТЫ ССОРИШЬ МЕНЯ С РОССИЕЙ?!»



Новые осложнения

Ситуация еще более обострилась в последние дни. 10 февраля израильтяне сбили иранский беспилотник, который запустили с территории Сирии. Его сочли попыткой вторжения в воздушное пространство Израиля. Одновременно военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по системам управления иранскими беспилотниками, которые находятся в Сирии.

The Times of Israel пишет, что Израиль ведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы урегулировать конфликт с Ираном и Сирией. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров призвал все стороны конфликта к сдержанности и подчеркнул, что создание угрозы для российских военнослужащих в Сирии неприемлемо.

На этом фоне Нетаньяху, по мнению Бримана, наверняка воспринимает законопроект о признании голодомора как удар в спину со стороны малоизвестного депутата-заднескамеечника: «Пока я мотаюсь в Москву к Путину, с трудом договариваясь с ним о свободе действий для израильских ВВС, ты ссоришь меня с Россией?!»

Ну а кроме того, в кнессете прочно укоренился принцип: проблемы прошлого — удел историков, а не политиков. Именно этим израильские парламентарии мотивировали в свое время отказ рассматривать вопрос о признании геноцида армян в 1915 году.