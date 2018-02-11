Смертельный рейс





Место катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», Раменский район Московской области, 11 февраля 2018 года

Фото: youtube.com



Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполняющий рейс из Москвы в Орск, пропал с радаров, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Позже был подтвержден факт крушения в Раменском районе Подмосковья: самолет упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и 6 сотрудников экипажа. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверяют все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. На сегодняшний день существует три версии: теракт — так, как это случилось с рейсом Su 321, следовавшего 31 октября 2025 из Египта в Санкт—Петербург, вторая версия — обледение, третья — техническая неисправность.



Экспертиза останков погибших может занять несколько месяцев. «Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой катастрофе на данный момент нет, качество биоматериала такое, что придется делать генную экспертизу. Вряд ли путем обычного опознания удастся установить», — сказал глава Минтранса Максим Соколов.



МЧС России опубликовало список находившихся на борту. Жертвами катастрофы стали трое иностранных граждан. Открыт телефон «Горячей линии» 8-800-775-17-17.

Власти Оренбургской области объявили понедельник, 12 февраля, днем траура.