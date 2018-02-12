Кандидат Б: чудесное воскрешение

Витрина фальши

Кампания по переназначению Владимира Путина президентом интересна не своим ходом и уж тем более не предсказуемым финалом. Вдумчивому наблюдателю она интересна как витрина фальши и деградации нашей политики, как диковинный парад, в том числе еще и фриков, по разным причинам извлеченных из своих убежищ. Вглядываясь в лица этих людей, слушая их речи, читая биографии, невольно задумываешься — как же мы до всего этого докатились?

Едва ли не самым знаковым, но самым показательным и самым разоблачающим персонажем разворачивающего шоу можно считать Сергея Николаевича Бабурина, после многолетнего отсутствия вдруг оказавшегося первой строчкой в бюллетене на пост президента России. Вроде бы ничем он не интересен, вроде бы тих и безвреден — но в нем как в капле воды отражается весь уродливый и грязный мир системной российской политики.

7 февраля Сергей Бабурин был зарегистрирован в кандидаты на должность президента России. На снимке — с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, ЦИК, 7 февраля 2018 года Фото: baburin.ru



Сергей Бабурин, 1959 г.р., — ветеран на этом поприще. Старшие поколения помнят его моложавым депутатом РСФСР, который конкурировал аж с Борисом Николаевичем Ельциным за пост председателя Верховного совета РСФСР. Пойди история другим путем, и Бабурин мог бы быть таким же столпом российской политики последних тридцати пяти лет, как Зюганов, Жириновский или Явлинский. Как и они, Сергей Николаевич родом из перестройки, но в отличие от них — он еще был депутатом расстрелянного в 1993 году Верховного совета РСФСР, сопредседателем «Фронта национального спасения» и много кем еще. Между прочим, потом Бабурин был депутатом трех дум, а в последний раз — даже вице-спикером от одной из «Родин». Но это были другие времена, кто из нормальных людей помнит, кто был вице-спикером при Грызлове?

И главный вопрос — откуда у ветерана политики девяностых, Сергея Бабурина, нашлась мощная сеть сторонников, без шума и пыли, незаметно для окружающих, собравшая своему седовласому лидеру искомые 100 тыс. подписей. Что характерно — почти идеальных подписей, судя по отзывам ЦИК



Потом Бабурин ушел в науку и пропал с глаз даже самых внимательных наблюдателей за российской жизнью. И вдруг — такое внезапное и громкое возвращение! Почему вдруг в 2018 году Сергей Николаевич Бабурин, последние свои попытки заняться политикой и куда-то избраться предпринимавший под брендом КПРФ, решил не поддержать Павла Грудинина, а пойти на выборы самостоятельно? И главный вопрос — откуда у ветерана политики 1990-х нашлась мощная сеть сторонников, без шума и пыли, незаметно для окружающих, собравшая своему седовласому лидеру искомые 100 тыс. подписей. Что характерно — почти идеальных подписей, судя по отзывам ЦИК. В чем секрет политического воскрешения?

Кандидат с нужной фамилией

Есть такой старинный анекдот: некий человек в посмертном бытии интересуется у высших сил, в чем был смысл всей его жизни на Земле, — и ему напоминают о том, как давным-давно в вагоне-ресторане поезда «Москва-Владивосток» мужчина за соседним столиком попросил его передать солонку. И он передал. Это и было смыслом всей его жизни, ради которого он был послан в мир.

Так вот, есть все основания полагать, что политический труп Бабурина гальванизировали лишь потому, что у него удачная фамилия: согласно законодательству, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке, понимаете? А по старинному поверию политических консультантов, первый человек в бюллетене имеет небольшие преимущества перед остальными: люди, которым более-менее все равно, за кого голосовать, чаще всего не мучаются долгими сомнениями и ставят галочку в первой же графе.

Если бы на выборы от КПРФ пошел Геннадий Андреевич Зюганов, Бабурин, скорее всего, и не понадобился — на первом месте оказался бы Владимир Вольфович Жириновской, который так и так соберет свой электорат, который даже с учетом случайного голосования не выйдет за безопасные рамки. Но КПРФ выдвинула Павла Грудинина. Ясное дело, в полном согласии с будущим победителем и его окружением — а как иначе? Но потом что-то пошло не так.

С точки зрения человека, далекого от кремлевского двора, миллиардеру-сталинисту Грудинину и так ничего не светит, и никаких протестных голосов он со своей отталкивающей риторикой не соберет — ему бы традиционных коммунистов обработать, а то не все еще в курсе, что Зюганова не будет, а из двух коммунистов в списке надо выбирать не бородатого брюнета, а усача с проседью. Но у страха глаза велики: Грудинин вдруг показался угрозой.

Есть все основания полагать, что политический труп Бабурина гальванизировали лишь потому, что у него удачная фамилия: согласно законодательству, фамилии кандидатов в бюллетене размещаются в алфавитном порядке, и первый в списке получает небольшое преимущество. А следующим по алфавиту идет Грудинин, который вдруг оказался угрозой

Во-первых, он — свежее лицо, причем свеж и нов он даже на фоне Ксении Анатольевны Собчак, которая хоть в политике раньше не участвовала, но примелькаться успела как тот Жириновский. Во-вторых, он коммунист, а у них какой-никакой, а электорат все еще есть. И вот ко всему этому из-за своей фамилии он мог бы еще и первым в бюллетене оказаться, то есть, по описанной выше логике, только на этом получить еще чуть больше голосов.

Короче говоря, срочно понадобился кто-то тихий, покладистый, безвредный, подзабытый, но готовый к использованию, причем с фамилиями на А, Б или В, ну и желательно с каким-то около-коммунистическим (в смысле консервативно-патриотическим) бэкграундом. И такое впечатление, что поиск поручили какому-то немолодому человеку с хорошей памятью. Вот сидит он, перебирает по алфавиту — Абельцев, Аксючиц, Алкснис… Все не то! Но стоило только дойти до Б, как идеальный вариант был найден, причем прямо в первой же строке — Бабурин!

Главная буква

А теперь давайте отбросим ироничный тон и посмотрим на всю ситуацию серьезно. Никакого политического смысла в участии Сергея Николаевича Бабурина в этих выборах нет: в смысле личной популярности или влияния на массы избирателей он нулевая величина, в идеологическом плане тускл и банален — очередной хвалитель Путина и ругатель «либералов из правительства Медведева», то есть работает на той же полянке, что и большинство системных политиков. Что бы там ни рассказывал сам Сергей Николаевич про своих соратников, фиктивная микропартия, о которой ничего не было слышно, не смогла бы моментально развернуться и собрать сто тысяч идеальных подписей в январе 2018 года. Иначе говоря, на любых нормальных выборах Сергей Николаевич Бабурин в лучшем случае был бы уместен в роли доверенного лица Путина или, на худой конец, того же Грудинина, а в худшем — не смог бы собрать подписи, и на этом его приключения закончились.

Вся процедура организована с максимальной заботой о комфорте победителя, все предусмотрено до мелочей — специально подобранные люди услужливо подают соль, перец, салфетку, развлекают основного участника светской беседой, соленой шуткой или милой перебранкой



Но извращенность и управляемость политической системы современной России такова, что подбор кандидатов производится по техническим параметрам, сформулированным организаторами шоу. И если они решили, что перед Грудининым обязательно должен быть кто-то еще, — то он там и будет. В конце концов, если и сам Грудинин честно признавался, что не думал никуда выдвигаться еще несколько месяцев назад, то почему об этом должен был думать Бабурин? Это в какой-нибудь Америке любое участие в выборах требует от кандидата огромных усилий, предпринимаемых сильно загодя. В России любой человек может стать кандидатом и легко пройти все этапы регистрации — например, если у него фамилия удачная.

Возвращаясь к анекдоту про смысл жизни, приходится признать — прохождение Путина через процедуру выборов придало хоть какой-то смысл существованию очень многих людей. Так как вся процедура организована с максимальной заботой о комфорте победителя, то все в ней предусмотрено до мелочей — специально подобранные люди услужливо подают соль, перец, салфетку, развлекают основного участника светской беседой, соленой шуткой или милой перебранкой между собой.

Что бы ни говорила Элла Памфилова и как бы прекраснодушные активисты «Яблока» и сторонники Ксении Собчак не доказывали, что собирали свои подписи, честно стоя на морозе, — все эти дебаты теряют смысл на фоне регистрации по подписям кандидатов, чье появление в списке объясняется исключительно техническими пожеланиями его составителей.

Какая разница, как собирали свои подписи Собчак и Явлинский? Если бы они не были нужны в списке — нашлось бы достаточно брака даже в самых настоящих подписях, чтобы отказать в регистрации. Но они нужны: в Кремле решили, что в начале списка должен быть кандидат на Б, в конце — на Я, а в обрамлении всех этих Г, Ж, С и Т — самая главная буква алфавита современной России — П. И кроме кандидата П все остальные кандидаты из предлагаемого списка мало чем отличаются от кандидата Б, что бы они сами о себе ни думали и как бы ни старались их штабы доказать их самобытность и принципиальность.

* Политолог, постоянный колумнист NT

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