Пресса не клюнула на Рыбку

В четверг, 8 февраля, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором подробно рассказывалось о том, как зампред правительства Сергей Приходько катался в Северной Европе на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Расследование строилось на блогах и книге девушки из эскорт-агентства Насти Рыбки, которая посвящена ее отношением с олигархом. Историю с яхтой Навальный считает проявлением коррупции и требует отставки чиновника.

Реакция российских СМИ в день обнародования расследования была очень ограниченной. Из крупных изданий про расследование написали только Znak.com, Newsru.com, «Эхо Москвы», «Медуза», «Медиазона», «Дождь», «Радио Свобода».

На слабое освещение материалов сразу обратил внимание сам Алексей Навальный — в своей авторской передаче на канале «Навальный Live» он обратил на это внимание и заявил, что сложившаяся ситуация хорошо иллюстрирует цензуру в СМИ. При этом в западных СМИ (в частности, в Telegraph и The Washington Post) материалы появились уже в день публикации расследования.



Некоторые российские издания откликнулись не на само расследование, а на то, как отреагировала на доклад ФБК его героиня — Настя Рыбка.

В своем Instagram она сначала поблагодарила Навального (за то, что теперь ей можно сказать всю правду), а затем заявила о групповом изнасиловании, которое происходило на яхте. Она призвала Дерипаску жениться на ней и пригрозила разбирательством в суде. Однако затем она свои слова назвала шуткой и «троллингом». Многие СМИ, несмотря на скорое опровержение, рассказали именно о ее фейковой новости. В частности, на телеканале «Звезда» появилась новость — «Охотница на мужчин» Настя Рыбка пригрозила женить на себе Дерипаску. В этой новости нет информации о расследовании Навального и не упоминается Приходько. Сама Рыбка в тексте названа моделью и блогером, а о том, на что отреагировала Рыбка там не сообщается.

Олег Дерипаска

Фото: Flickr / World Economic Forum

На следующий день материалы начали появляться и в ключевых деловых СМИ, но поданы они были в качестве опровержения информации, которое сделал сам Дерипаска. Так, в «Коммерсанте» появился материал «Олег Дерипаска подает в суд на Алексея Навального». В нем кратко пересказано расследование, главная же информация в статье — реакция представителей Дерипаски. Сам Дерипаска прокомментировал информацию Навального в своем Instagram, назвав текст ФБК «лживым информационным потоком». После появления многочисленных негативных комментариев он закрыл доступ для обсуждения этого поста.



В РБК в пятницу днем появились два материала, также поданные в формате опровержения слов Навального. Первый материал был посвящен комментарию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Кремль отказался комментировать сообщения об отдыхе Приходько и Дерипаски». Через минуту после первого материала появился и второй «Дерипаска пригрозил судом за «создание лживого информационного потока». В нем акцент делается на реакцию миллиардера.

В итоге в топе «Яндекс-Новостей» оказалась новость «Песков отказался комментировать очередное «расследование» Навального». Тем временем «Взгляд» и «Рамблер» продолжали обсуждать последствия заявлений Рыбки — информации о расследовании там не было



В ключе опровержения от Дерипаски или Пескова подали материал «Интерфакс», «Лента», «Газета.Ru», а также государственные информагентства. В итоге в топе «Яндекс-Новостей» по состоянию на 15:00 оказалась новость «Песков отказался комментировать очередное «расследование» Навального». Тем временем «Взгляд» и «Рамблер» продолжали обсуждать последствия заявлений Рыбки — информации о расследовании там не было.

Российский Forbes, «Новая Газета», Republic, а также федеральные каналы по теме так и не высказались.

Об этом написал и сам Навальный, обвинив частные СМИ в «мурзилочной» позиции. «Это, кстати, к моей дискуссией со всякими там владельцами СМИ, критиковавшими пункты моей программы о том, что олигархи в России должны быть ограничены в праве владения СМИ. Абстрактных возражений они предъявляют много, а реальная жизнь-то вот такая. Олигархи — зло. Олигархи, владеющие СМИ, — двойное зло».

Тем временем ролик Навального на YouTube, посвященный расследованию, набрал уже более 1,3 млн просмотров.