Белый тигр, черный медведь





Открытие Олимпийских игр в Пченчхане, Южная Корея, 9 февраля 2018 года Фото: IOC / Greg Martin

В усеченном составе

Спортивный арбитражный суд (CAS) в пятницу объявил окончательное решение: в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане смогут принять участие только те спортсмены, которые никак не запятнали себя в антидопинговой истории в ходе предыдущей, триумфальной для России, Олимпиады в Сочи. Таким образом, в соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане примут участие 168 российских спортсменов. Для сравнения, в Сочи в состав сборной России вошли 225 человек, что тогда считалось рекордом. Сборная США опережала россиян по количеству участников и в 2014 году (230 человек), и уж тем более сейчас — 243 атлета. Всего в Пхенчхан должны приехать 2900 спортсменов из 90 стран мира (в Сочи было 88 стран, и тогда это тоже считалось рекордом).

Российские спортсмены, среди которых, как уже точно известно, будут горнолыжницы Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко, в этот раз появятся на церемонии открытия, как и на других соревнованиях Игр, под нейтральным, белым флагом — в качестве «олимпийских атлетов из России». Кроме того, российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Игр. Но ни флаг, ни гимн страны в этот раз не будут присутствовать на Олимпиаде.



Такое решение 5 декабря 2017 года принял Международный олимпийский комитет (МОК), после того как специальные комиссии представили доказательства вины.

российских атлетов и ряда спортивных чиновников из России, включая бывшего министра спорта (ныне вице-премьера) Виталия Мутко и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова. Членство последнего в МОК было приостановлено, а Мутко пожизненно запретили посещать Олимпийские игры. Экс-гендиректор оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко (ныне президент Континентальной хоккейной лиги — КХЛ) был выведен из состава координационной комиссии Олимпиады в Пекине-2022. Так Россия стала первой в мире страной, отстраненной от участия в Олимпиаде из-за допинга.

В соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане в итоге примут участие 168 российских спортсменов. В Сочи в состав сборной России вошли 225 человек, что тогда считалось рекордом

Фото: store.pyeongchang2018.com

Но гостеприимные хозяева — южнокорейцы — все-таки позаботились о внешнем виде российских спортсменов и болельщиков. В официальном магазине, где продается лицензированная олимпийская продукция, гости из России могут приобрести шапки в цветах отечественного флага с сердечком и символикой Олимпиады. Бело-сине-красная шапка «Пхенчхан-2018» стоит недорого — примерно 950 руб. (18 тыс. вон).

Русские идут или уходят?

Последняя неделя перед началом зимних Игр-2018 оказалась для российских спортсменов не менее напряженной, чем начало декабря, когда МОК вынес свой суровый вердикт. 32 спортсмена решили опротестовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) постановление комитета отстранить их от Олимпиады и аннулировать их результаты на Играх в Сочи. К ним присоединились еще 13 атлетов и 2 тренера, осужденных дисциплинарной комиссией МОК Дэниса Освальда.

И, действительно, 1 февраля CAS принял решение полностью удовлетворить апелляции 28 россиян и частично — одиннадцати из 47. При этом шести олимпийцам суд сразу отказал в оперативном рассмотрении дел, что, по сути, означало — в Пхенчхан уже не успеете.

Но 5 февраля МОК, несмотря на решение CAS, отказался выслать приглашения россиянам на Игры. Россия была вынуждена вновь обратиться в ту же арбитражную инстанцию, выездная комиссия которой обещала огласить свой вердикт не позднее утра (по Москве) 9 февраля. Некоторые российские атлеты решение о приглашении их на Олимпийские игры ждали непосредственно в Пхенчхане и продолжали тренировки. А их болельщики тем временем мстили Международному антидопинговому агентству (WADA), инициировавшему расследование против замешанных в допинге россиян. 7 февраля на фасаде штаб-квартиры WADA в канадском Монреале болельщики устроили световое шоу, которое, среди прочего, гласило: «Русские идут!»

Среди 47 спортсменов, не получивших приглашение, оказались русские знаменитости — биатлонист Антон Шипулин, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, Татьяна Иванова (сани), лыжники Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин



Но в этот раз суд все-таки принял сторону МОК, постановив, что отсутствие приглашений со стороны МОК — это не наказание. Судьи решили, что получение приглашений на Игры для спортсменов из дисквалифицированной страны — это привилегия, а решения по их выдаче не были дискриминационными, субъективными и несправедливыми. Среди 47 спортсменов, не получивших приглашение, оказались русские знаменитости — биатлонист Антон Шипулин, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, Татьяна Иванова (сани), Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова (лыжные гонки) и др.

В ожидании решения CAS о судьбе олимпийского движения переживали и спортсмены из других стран, приехавшие в Пхенчхан. The Washington Post приводит слова американской скелетонистки Кэти Юлендер, которая на прошлых Играх уступила бронзовую медаль (разница в четыре сотые доли секунды) российской спортсменке, позже обвиненной в допинг-скандале. После первого решения CAS Юлендер, по ее словам, получила через соцсети письма с угрозами от русских. Она же считает, что «чистые» атлеты должны активно поддержать борьбу с допингом, пока разочарование в олимпийской системе не взяло вверх. «Не только я, — говорит спортсменка. — У многих атлетов такое чувство, что мы верим в движение, которое умирает».

Игры Сеула

Помимо российского скандала, на Зимние игры в Пхенчхане отпечаток наложило и последнее обострение на Корейском полуострове. После нескольких месяцев накала страстей, обстановка на полуострове несколько разрядилась. Если 2 декабря Пхеньян категорично заявил, что не примет участия в Олимпиаде, то уже в своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул, что размышляет об отправке спортсменов в Пхенчхан. Сеул намек понял, и уже 9 января информационные агентства распространили хорошую новость: впервые за два года две Кореи провели в Пханмунджоме (в демилитаризованной зоне на границе двух стран) встречу на высшем уровне, и КНДР согласилась отправить делегацию на зимнюю Олимпиаду. В Пхенчхан в итоге приехали 22 спортсмена и группа поддержки из 230 человек под предводительством Ким Ен Нама, главы Верховного народного собрания. Вместе с ними церемонию открытия Игр посетит сестра Ким Чен Ына, его ближайшая родственница Ким Е Чжон.

Но Сеулу удалось и большее: уговорить Северную Корею, чтобы атлеты из двух стран пришли на церемонию открытия вместе под объединенным флагом Корейского полуострова. Последний раз такое случалось в 2006 году на Зимних играх в Турине. Кроме того, на играх выступит объединенная сборная Кореи, которая примет участие в женском хоккейном турнире.

Но Сеулу удалось уговорить Северную Корею, чтобы атлеты из двух стран пришли на церемонию открытия вместе под объединенным флагом Корейского полуострова. Последний раз такое случалось в 2006 году на Зимних играх в Турине



Несмотря на осторожные, но, казалось бы, вполне удачные попытки корейского президента Мун Чжэ Ина вовлечь Пхеньян в диалог, сегодня в Сеуле лишь немногие верят в то, что нынешний поворот свидетельствует о фундаментальных изменениях в позиции Пхеньяна, констатирует корреспондент BBC в Сеуле Руперт Уингфилд-Хейз. Об усталости общества от темы объединения свидетельствует и корреспондент The New York Times в Сеуле Се Вунг Ку: «Южнокорейцев, особенно молодежь, сегодня больше интересует работа, домашние дела и неравные зарплаты, нежели объединение со страной, ставшей уже совсем чужой. Объединение для них все больше звучит как некий абстрактный идеал, о котором без конца твердят учителя в школе и политики». По словам журналистов, Пхеньян не раз уже подавал надежды, но потом неизменно возвращался к прежней политике.

Примечательно, что сдвиг в нынешней ситуации эксперты в Южной Корее считают заслугой не корейского президента, а американского. «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын все больше опасается планов США нанести военный удар и поэтому решил сделать что-то для снижения напряженности», — пишет BBC.

Кстати, на Олимпийские игры в Пхенчхан должен приехать вице-президент США Майк Пенс. Однако, несмотря на более ранние заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о возможности встреч с северокорейскими официальными лицами в Пхенчхане, позднее ни представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, ни пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не подтвердили эту информацию. «Мы посмотрим», — осторожно сказала Сандерс.

Рекорды и провалы

Но все же, несмотря на небольшую разрядку на полуострове, количество высокопоставленных гостей, которые все-таки собрались посетить нынешние Игры, не идет в сравнение с числом мировых лидеров, приехавших в Сочи. На церемонии открытия в Пхенчхане должны побывать 16 глав государств и правительств, а всего Олимпиаду за две недели посетят 26 лидеров из 21 страны. В Сочи же в 2014 году это число достигло почти 60, а, например, летние Игры в Лондоне в 2012 году посетило более сотни мировых лидеров.

На церемонии открытия в Пхенчхане должны побывать 16 глав государств и правительств, а всего Олимпиаду за две недели посетят 26 лидеров из 21 страны. В Сочи же в 2014 году это число достигло почти 60





Фото: commons.wikimedia.org

Но у этой Олимпиады есть свои рекорды. Например, в программу в этот раз включены 102 различных соревнования. Четыре из них впервые проводятся именно в Пхенчхане: биг-эйр для сноуборда (демонстрация трюков на сноуборде при прыжке с трамплина), масс-старт конькобежцев, турнир по керлингу среди смешанных пар и смешанные командные соревнования по горнолыжному спорту. Зато исключен параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины). В Играх впервые примут участие спортсмены из Эквадора, Эритреи, Косово, Малайзии, Нигерии и Сингапура.

Всех их, как и остальных спортсменов, болельщиков и зрителей, в этот раз принимают два символа Олимпийских Игр в Пхенчхане — белый тигр Сухоранг и азиатский черный медведь Пандаби. Первый олицетворяет собой силу, доверие и защиту, а второй — волю и мужество, то есть все те качества, которые в ближайшие две недели пригодятся всем спортсменам и особенно — «чистым» из России.