«СМИ все переврали»





Бизнес-омбудсмен, советник президента Борис Титов Фото: Совет Федерации

Московская неправда о Лондоне

Недавнее, 3 февраля, посещение бизнес-омбудсменом, советником президента России Борисом Титовым британской столицы обрастает все большими подробностями и приобретает скандальный эффект из-за противоречивой информации о целях и формате мероприятий. Лондонские бизнесмены, выходцы из России, которых собрал для общения Титов, крайне недовольны тем, как их общение было подано в российских СМИ и интерпретируется самим Титовым. Так, в агентстве «Россия сегодня» рассказ бизнес-омбудсмена об итогах поездки озаглавлен «Титов попросит Путина разрешить сбежавшим бизнесменам вернуться»: «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — рассказал официальному агентству Титов. Он отметил, что те, кто уехал, лишь не хотели попасть в СИЗО, и это является, «наверное, их единственным грехом».

Участник встреч, предприниматель Евгений Чичваркин, опроверг в своем Instagram информацию, что к Титову якобы приехали беглые предприниматели, которые хотели бы вернуться в Россию и просили советника Путина помочь со смягчением их участи в России. А также то, что результатом общения стал некий список «ходатайствующих» о возвращении на родину. Чичваркин подчеркнул в блоге, что никто из участников обратно не просился и никто никого на Родину не звал. Он добавил, что сам «заранее просил... ни в какие списки не включать».



В российских СМИ был неверно передан и сам формат этого общения Титова с бизнес-кругами в Англии. В основном говорится об одной встрече с 40 участниками. На самом же деле, как рассказали NT лондонские собеседники бизнес-омбудсмена, Титов в субботу провел две полноформатные встречи — в первой половине дня и вечером, на каждой присутствовали по 40 человек.

Неправда, что к Титову приехали беглые предприниматели, которые хотели бы вернуться в Россию. И что результатом общения стал некий список «ходатайствующих» о возвращении на родину. Чичваркин подчеркнул, что никто обратно не просился и никто никого на Родину не звал



Дневная встреча (о ней в основном и сообщают) состоялась в Пушкин-Хаусе (Pushkin House) — это благотворительная английская организация, занимающаяся российскими культурными мероприятиями. Вечернее мероприятие прошло в дорогом отеле в центре Лондона. Первая встреча была в форме разговора, вторая — в форме речи Титова про экономику и последующего фуршета с несколькими переменами блюд. На первой собрались в основном именитые бизнесмены, в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман (брат известного ресторатора Михаила Зельмана), бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Владимир Ашурков. На вечернее выступление Титова пришли уже менее известные предприниматели.

В интерпретации российских СМИ есть и еще одна ошибка: говорилось, что пообщаться с Титовым поторопились «сбежавшие» россияне. «Те, кто писал эти статьи и упоминал меня среди участников, даже не удосужились узнать, что я никогда не был гражданином России, — рассказал NT Роман Зельман. — Я покинул Советский Союз в 1990 году, и когда я уезжал, заставляли отказаться от советского гражданства. Я заплатил большую пошлину, чтобы у меня забрали советское гражданство. А российского гражданства у меня просто никогда не было. Поэтому я точно не являюсь российским гражданином, как там обо мне написали». У Зельмана, как и у многих других участников встреч, нет никаких проблем с российским правосудием.

Кто кого позвал

Сама идея этого общения родилась в Москве: русских предпринимателей собирали по инициативе Титова. Причем готовили это странное мероприятие, которое Титов в интервью «России сегодня» называет «бизнес-форумом», в течение нескольких месяцев. Как рассказал NT Ашурков, в Лондоне помогал организовывать эти встречи Алексей Шматко.

Шматко, предприниматель из Пензы, вынужден был бежать из России в 2011 году. Как он сам рассказывает, он уехал после того, как раскрыл факты коррупции в местных органах власти, отсидел в СИЗО, где его пытали и он едва не погиб. Москва требовала его выдачи, в Лондоне в 2016–2017 годах шел процесс о его экстрадиции, но российские правоохранители своего не добились.

Шматко сообщил, что участвовал в организации встречи с Титовым по просьбе бизнес-омбудсмена, с которым знаком около полугода. Обсуждать приезд Титова и его разговор с предпринимателями начали еще до Нового года. В конце января стали обзванивать бизнесменов. «Звонили по знакомым, предлагали им прийти на встречу, послушать. Дальше они звонили в свою очередь своим знакомым и так далее. Лондон — большая деревня, все друг друга знают. Многие захотели прийти, посмотреть, послушать. Были и такие, которые отказались», — рассказывает Шматко.

«Да, многие не пришли. На самом деле нет доверия к государственным органам России. Но есть люди, которые находятся в очень тяжелой ситуации. И есть такие, у которых, наоборот, все в порядке»



На вопрос, многие ли отказывались, отвечает: «Да, многие не пришли. На самом деле нет доверия к государственным органам России. Но есть люди, которые находятся в очень тяжелой ситуации. И есть такие, у которых, наоборот, все в порядке. Тот же Евгений Чичваркин — он не в розыске, против него нет уголовного дела. Он пришел просто посмотреть на всю эту историю».

Общий список участвовавших бизнесменов не обнародуется, в частности, потому, что некоторые предпочли сохранить анонимность. Как рассказал NT один из собеседников Титова, присутствовали и перебравшиеся в Лондон юкосовцы, и бывшие соратники Бориса Березовского, но они не выступали, слушали молча и дали понять коллегам, что не хотели бы «светиться».

О чем шел разговор

«Российские СМИ все переврали, — рассказывает Шматко. — Никто, ни один человек, на этой встрече не заявлял, что он хочет вернуться. Такого вообще категорически не было, никто не хочет никуда возвращаться. Вопрос был только один — о закрытии незаконно возбужденных уголовных дел».

«Могу сказать лично за себя: я лично в Россию не поеду, — продолжает пензенский предприниматель. — С одной стороны, мне бы очень хотелось туда съездить, у меня там похоронена мама, и я не смог даже приехать на ее похороны, потому что не мог вернуться. А с другой стороны, у меня тут родилась дочка, и у нее даже нет российского паспорта. У меня тут семь лет происходит какая-то жизнь, какие-то интересы появились. Почему я должен менять свой уклад ради каких-то там целей? Непонятно. Мне удобнее здесь. И никто не хочет отсюда ехать — это факт».

По словам Шматко, не было никакого разговора и об избирательной кампании в России, о том, что Титов — кандидат в президенты. Обсуждали то, что конкретно Титов может сделать как бизнес-омбудсмен. «А он может пока мало, у него не хватает полномочий для того, чтобы бороться за права предпринимателей. Поговорили. Народ заинтересован в помощи — но опять же, подчеркиваю! — никто не просился в Россию», — отмечает собеседник NT.

Похожие впечатления фиксирует в своем блоге Чичваркин: «Вчера приезжал Борис Титов. 30–40 человек встретились с ним в Пушкин-Хаусе. Приятные, за исключением пары старых осведомителей ФСБ, люди... Титов честно сказал, что против системы бороться тяжело и 110 изменений мер пресечения при 6000 арестованных».

Шматко признается: «Титов приятный, умный, интеллигентный человек. Лично я хотел бы видеть такого человека, как Титов, президентом, но в России это невозможно. В России просто ненависть к богатым, успешным предпринимателям».

Ашуркова же Титов не впечатлил. «Высидел два часа. Было очень скучно», — сказал предприниматель NT.

«Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждем нового притока эмиграции»



Похожие впечатления и у Зельмана: «Пришел я, ожидая услышать о настоящем и будущем российского бизнеса. Никакие конкретные действия не разбирались, были какие-то общие слова. Было бы интересно послушать экономические воззрения господина Титова, но по большей части он говорил о реформах господина Столыпина XIX века. Задавались вопросы, на которые Титов отвечал очень формально. Я до конца ждал, что будет что-то интересное, — но ничего не было».

«Бабло побеждает зло»

Не составлялось никаких списков «желающих вернуться» и на вечерней встрече, сказал NT ее участник на условиях анонимности. Вечерняя встреча, по его словам, проходила под несколько раз повторенным Титовым девизом «Бабло побеждает зло». По его словам, именитых беглецов на вечерней встрече не было, Титов выступил с 30-минутной речью, лейтмотивом которой было, что когда Россия разбогатеет (а это произойдет уже скоро), все в ней будет прекрасно, все перестанут воевать друг с другом, и наступит благодать.

Собеседник NT заметил, что с Титовым было несколько человек, «они ничего не говорили, но было понятно, что они не отсюда и как бы при нем». После выступления омбудсмена начался прием, присутствующие разбились на группки. «Не было никаких острот, разговор в основном шел о теоретических вещах. Потом давали еду в стиле фешенебельного лондонского отеля, и десерт был очень вкусный. Если бы я знал, что ты мне позвонишь, я бы сделал фотку десерта», — сказал он корреспонденту NT с иронией.

«Я очень редко хожу на такие мероприятия, и это для меня очень хорошая наука. Вряд ли можно от господ, подобных Титову, услышать что-то интересное», — резюмирует Зельман.

Чичваркин делает еще более мрачный вывод: «Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждем нового притока эмиграции. Юристы (по иммиграции) уже руки потирают. Ждут работки».

По мнению Чичваркина, в нынешней ситуации в России могут существовать только мелкие и короткие по возврату инвестиций частные бизнесы, а долгосрочное частное предпринимательство невозможно. «Когда будет настоящая, защищенная законом и независимым судом, частная собственность в России, с такой же креативностью (как мелкий бизнес) и турбины будут делаться вместо «Сименса», и частные сверхзвуковые самолеты», — пишет он и снова добавляет, что из скрывающихся в Великобритании российских бизнесменов «никто по списку не приедет».