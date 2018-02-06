Падение индексов

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В понедельник, 5 февраля, индекс Dow Jones показал рекорд по снижению в течение торгового дня, упав почти на 1600 пунктов, сообщает Bloomberg. По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 1175 пунктов или 4,6%, что стало рекордным с 2011 года. На 4,1% также снизился индекс S&P. Индекс Nasdaq потерял 3,8%.

Падение рынков произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил об укреплении экономического роста, низкой безработице и повышении зарплат. При этом эксперты отмечают, что если экономика укрепится, она может затронуть инфляцию, что в свою очередь может заставить Федеральный резерв повысить процентные ставки быстрее, чем планировалось. Это и привело к панике инвесторов, пишет CNN.



«Новости экономики из США оказались более оптимистичными, чем ожидалось. Парадоксальным образом коррекция рынка была вызвана позитивными экономическими новостями», — рассказал «Русской службе Би-Би-Си» глава финансовой компании Motley Fool Дэвид Куо.

Падение рынков в понедельник сократило состояние 500 самых богатых людей мира на $114 млрд, пишет Bloomberg. Сильнее всего пострадал Уоррен Баффет, потеряв $5,1 млрд. Финансовое состояние компании Facebook Inc. Марка Цукерберга упало $на 3,6 млрд, что является вторым по величине спадом. Директор Amazon.com Inc. Джефф Безос потерял $3,3 млрд.

Dow Jones — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков. Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США.