Алексей Навальный: Грудинина явно мочат

Грудинина явно мочат. Ну ладно весь ютюб забит накрученными роликами о том, какой он плохой. Но сейчас уже вышел и объективный анализ того, как говорят о кандидатах в зомбоящике.



— Собчак хвалят.

— Явлинского и хвалят, и ругают.



— Грудинина прямо мочат.

Не понимаю зачем. Чего они его на выборы тогда потащили?

Есть два простых объяснения:

1. Путин хочет, чтобы на втором месте был Жириновский.

2. Грудинин претендует на городской протестный электорат, а он по плану должен пойти Собчак.

Но это объясняет технологическую вещь, но не объясняет смысловую. Зачем им нужен Жирик на втором месте? Это ведь в какой-то степени даже унизительно для Путина?

Зачем они вообще двинули Грудинина, если план нагонять голоса Собчак?

Возможно, все гораздо проще. Типа, кириенковские технологи планировали украсть денег на кампании Грудинина, но все украдут володинские технологи (или наоборот), поэтому те, кому бабла недосталось, но есть возможность влиять на телек так шлют сигналы: Але, Грудинин, гони бабла.

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