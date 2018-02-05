Что делать? Отделить церковь от государства!

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«Товарищи, мы требуем соблюдения Конституции! — разносилось из мегафонов по всему Московскому проспекту в районе Парка Победы. — Нет церковной реституции! Да — Конституции!»

Красные флаги были заметны издалека — вокруг памятника писателю Чернышевскому, поставившему 155 лет назад перед Россией сакраментальный вопрос «Что делать?», ответ на который так до сих пор никто и не дал, сгущалась небольшая, но активная толпа с флагами и транспарантами.



«Петербург — столица культуры, а не культа», «Нет — попам и мракобесам, да — научному прогрессу», «Исаакий — музей» — молодые люди с самодельными плакатами толпились перед ступенями постамента, ставшими импровизированной трибуной для митингующих. Впечатление трибуны усиливал огромный красный транспарант «Царство церквей — царство цепей», который держала перед выступавшими группа молодых людей.





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Митинг организовали сторонники различных движений — Объединенной коммунистической партии, «Левого фронта», Российского социалистического движения, Революционной рабочей партии, РКСМ (б) и других партий и объединений левого толка. К ним присоединились участники различных общественных движений — противники передачи церкви Исаакиевского собора, сторонники сохранения зеленых насаждений.



— К чему приводит такая передача, мы с вами видим — Казанский собор окружили забором, к нему не подпускают, само состояние Казанского собора плачевное, хотя государство тратит деньги на уже переданный церкви собор! — возмущался выступавший перед собравшимися Вадим Линин, активист группы защиты Исаакиевского собора. — Бывший Смольный собор — раньше это был популярный концертный зал, теперь он стоит в запустении, там, где раньше водили экскурсии на колокольню, теперь собирают пожертвования. А в переданном церкви Сампсониевском соборе уже выявлены факты перепланировки! Мы требуем отмены ФЗ № 327 о передаче религиозного имущества церкви и требуем отмены статьи за оскорбление чувств верующих. Мы за Конституцию! Конституция, Исаакиевский собор!!!

— Не хочу, чтобы церковь вмешивалась в светскую жизнь. Я уважаю верующих и хочу, чтобы они меня тоже уважали и чтобы их право верить не нарушало мои права! — обратился к собравшимся от имени группы сторонников сохранения Исаакиевского собора в статусе музея депутат закса Борис Вишневский. — В том числе — на доступ к культурным ценностям!

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В Петербурге антиклерикальные митинги последовательно проводятся уже девять лет и именно в первых числах февраля — в годовщину принятого 2 февраля 1918 года большевиками Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.



Нынешний, юбилейный, митинг, в день столетия выхода этого Декрета, петербургские власти сначала запретили. Активно ратовал за его отмену депутат Виталий Милонов, который теперь занимается политикой в Москве, но очень трепетно относится к событиям в Питере — особенно, когда речь идет о событиях вокруг церкви. Но Московский районный суд Петербурга, куда обратились организаторы митинга, неожиданно встал на их сторону и признал неправомерным отказ Смольного согласовать «Антиклерикализм-2018» на площади Чернышевского. И в воскресенье, невзирая на снегопад, вокруг памятника Чернышевскому собралась скромная — человек в 50 — компания с разноцветными флагами.

«Не хочу, чтобы церковь вмешивалась в светскую жизнь. Я уважаю верующих и хочу, чтобы они меня тоже уважали и чтобы их право верить не нарушало мои права!» — обратился к собравшимся от имени группы сторонников сохранения Исаакиевского собора в статусе музея депутат закса Борис Вишневский



— Церковь ничем не отличается от остального общества, — убеждал собравшихся представитель «Левого фронта». — Мы требуем отмены реституции и пересмотра закона о миссионерской деятельности. Надо исключить из обязательной школьной программы курсы истории религии и религиозной этики и отменить все налоговые льготы для церкви!

Толпа приветствовала требования «левых» аплодисментами и криками «ура!», полиция почему-то держалась так далеко от митингующих, что при всем желании не попадала в кадр фотообъективов. Красные флаги на длинных древках колыхались в ритме аплодисментов.

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На вопрос корреспондента NT — как же согласуются требования митингующих с реальной ситуацией, когда лидеры коммунистов называют себя «православными» и демонстрируют свои религиозные чувства — Семен Борзенко, представитель Объединенной коммунистической партии, заявил: «Вот поэтому мы и ушли из КПРФ больше десяти лет назад и создали свою партию!» Современное коммунистическое движение, сказал Борзенко, базируется на марксизме, что подразумевает материалистическое понимание природы, а в рамках этого понимания места богу нет. «Безусловно, коммунистическое движение — это последовательное атеистическое движение, — сказал Борзенко. — А то, что демонстрирует Зюганов и его сторонники, — это не коммунизм».



Метель усиливалась, намокшие флаги печально повисли на древках, бумажные плакаты сворачивались помимо воли владельцев.

— Предлагаю митинг завершить! — обратился один из организаторов к митингующим, засыпанным снегом. Люди начали сворачивать плакаты и флаги.

— Как было сказано в одной из притчей царя Соломона — не поможет богатство в день гнева! — донеслось в этот момент из толпы. — Ура!!! — прокатилось в ответ. И тут полиция направилась в сторону митингующих. Но они уже предусмотрительно сами пошли в сторону метро…