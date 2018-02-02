Спектакль для пенсионеров





Фото автора

Аншлаг в Театре эстрады

У екатеринбургского Театра эстрады многолюдно. До начала встречи кандидата в президенты Павла Грудинина остается еще час, но его сторонники уже штурмуют учреждение культуры. Чтобы миновать охрану, нужно приглашение, получить его можно здесь же, в дверном тамбуре. Везунчикам достаются красные карточки с местами, другие довольствуются пропуском без места — наблюдать за встречей они будут из вестибюля, где установлен большой экран.



Павел Грудинин выдвинулся от КПРФ, но его предвыборная кампания направлена не только на членов и сторонников этой партии, ее социальная направленность должна привлечь широкие массы. Тем не менее на встречу в Екатеринбурге пришли в основном коммунисты, пожилые мужчины и женщины. Вестибюль театра пестрит красным — флажки, брошюры, рубашки, блузки, галстуки… Среди старушек в орденах и стариков в фирменном шарфе КПРФ прохаживается казак в мохнатой папахе. Люди взволнованы грядущей встречей с будущим президентом.





Фото автора

«Пропустите нас! У меня есть место, а эти две барышни со мной», — говорит пожилой мужчина, который пытается проникнуть в зал с двумя своими ровесницами. Молодые охранники непреклонны: нет приглашения — нет зала. К дверям подходит все больше людей без пропусков, обстановка накаляется. Со стороны вестибюля прибегает один из организаторов: «Там их еще много, все не поместятся! Надо принимать какое-то решение, а то сейчас толпой повалят»!

Тем временем в зале все расселись по местам. Первые ряды зарезервированы для коммунистов из городов Урала и Сибири. «Мы как предполагаем: в первом туре у Грудинина будет отставание в 6–8%, а потом они пойдут на второй круг», — делится с коллегой начинающий партийный функционер, один из немногих молодых людей в помещении. Волонтеры с красными флагами строятся в проходах, чтобы стоять живым украшением, пока идет встреча. «Смотрите, у меня на значке Свердлов! — хвастается немолодая дама. — Надела, потому что мы поехали в Свердловск (название Екатеринбурга до Перестройки. — NT). Да и вообще, мы уважаем этого политика!»





Фото автора

Наконец звучит объявление: встреча начинается. Обрадованная публика встает, но звучит фальстарт — вместо Грудинина появляется документальный фильм о нем. 15 минут зрителям показывают идеальный совхоз имени Ленина, которым управляет Грудинин, тамошние детский сад и школа, названные лучшими в Европе, просторные квартиры простых тружеников. Тут же говорится о самом «красном директоре»: могущественный, но скромный, он живет на одной лестничной клетке с трактористом и нисколько этим не смущается. (Похоже, даже гордится, потому что впоследствии Грудинин еще раз рассказывает публике об этом факте биографии).

Фильм закончился, и на сцену выходит глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Он представляет гостя как главного оппонента действующей власти, перед которым она трепещет. Доказательством этому служит «грязь», которой поливают Грудинина на проправительственных каналах.

«Долой предателя!»

Наконец перед товарищами появляется сам главный соперник Путина. На этот раз публика уверенно встает с красных бархатных кресел театра и разражается долгими и продолжительными аплодисментами. Но к микрофону допустить столичного гостя не спешат. К трибуне выходит зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Хвалебная речь длится долго, в итоге он призывает жителей Екатеринбурга обязательно прийти на выборы:

— Не пришедший человек, по сути, отдает свой голос действующей власти. Сегодня мы призвали вашего главу города Евгения Ройзмана стать наблюдателем от КПРФ. Прийти на свой участок и, если не хочет голосовать, проконтролировать неголосование.

Он вскакивает и кричит: «Вы лжете про радио и телевидение! Вы — лжец! Я каждый вечер смотрю «Первый канал»! Вы все врете!» Люди возмущены, голос смутьяна вскоре тонет в хоре, скандирующем «Гру-ди-нин! Гру-ди-нин!»



В зале аплодисменты, одобрительный гомон. Вдохновенный порыв внезапно прерывает пожилой мужчина с седьмого ряда. Он вскакивает и кричит: «Вы лжете про радио и телевидение! Вы — лжец! Я каждый вечер смотрю «Первый канал»! Вы все врете!» Люди возмущены, голос смутьяна вскоре тонет в хоре, скандирующем «Гру-ди-нин! Гру-ди-нин!» Разгневанные люди требуют убрать провокатора, охрана предлагает ему выйти, но вскоре в зале вновь водворяется порядок. Выступление продолжает общественный деятель, экономист (бывший запред Счетной палаты и основатель партии «Яблоко») Юрий Болдырев, однако через некоторое время разгневанный мужчина снова начинает грозить кулаком сцене и отчаянно ругаться. На этот раз его силой вытаскивают из зала под крики «Долой предателя!» и «Расстреляйте его!»

«Мы были во многих регионах. К сожалению, нас сопровождают представители организации, задача которой спровоцировать. Правильно, что провокатора не терпели, а вывели, есть ситуации, когда нужно применять силу», — говорит Болдырев и продолжает рассуждением о том, чем Грудинин так напугал власть, что она подсылает к нему врагов. Вывод: действующее руководство государства чувствует угрозу от того, что у Путина появился серьезный конкурент.





Фото автора

Программа для всех

Наконец к микрофону выходит Грудинин. Он рассказывает о своей программе «20 шагов», называя ее «программой для всех» в противовес «кандидатам против всех». «Хочу, чтобы страна наша была успешной, чтобы люди получали достойные зарплаты и пенсии, власть не воровала и не врала». Он рассказывает, что Россия получит при его руководстве — доступное жилье, гарантированную работу для молодых, поддержку промышленности, сельского хозяйства, только бесплатные образование и медицину и так далее. Зал то и дело прерывает речь рукоплесканиями.





Фото автора

Еще до начала встречи зрителям предложили записывать свои вопросы на бумажках и передавать на сцену. Прошел уже час, но дело до вопросов так и не дошло: как в советской кинохронике один выступающий сменяет другого за трибуной. Слово берут представители регионов. На экологические проблемы жалуется гость из Челябинска, коммунист из Курганской области дарит Грудинину красные боксерские перчатки.

Руководитель свердловской общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова цитирует слова Жириновского, расхваливающего совхоз Грудинина. «Это он сказал полгода назад. А что говорит сейчас? Он льет грязь на Павла Николаевича! Это позор!» — «Позор Жириновскому!» — вторит зал, пока выступающая перечисляет, какие доходы, акции и недвижимость имеются у Владимира Вольфовича. Общественницу сменяют представители Челябинской области с символическим подарком — щенком «желтой земляной» собаки по имени Виктория.





Фото автора

Грудинин изливает бальзам на души пожилых слушателей. Он говорит, что нужно решить проблемы обманутых дольщиков, возродить ДОСААФ, искоренить бедность, отменить «Платон», налоги для бедных и ТОРы, вернуть народные богатства людям, а смертную казнь — маньякам



С начала мероприятия миновал уже час. Наконец Грудинин приступает к ответам на вопросы.

— «Ваше отношение к Навальному». Хм. Я ко всем людям отношусь ровно и хорошо. Если их принципы соответствуют нашим. Я совсем не согласен с тем, что Навальный говорит про выборы — бойкотировать их ни в коем случае нельзя. А с тем, что надо бороться с коррупцией, что она стала одной из главных проблем нашего общества, я абсолютно согласен.

Отвечая на следующие вопросы, Грудинин изливает бальзам на души пожилых слушателей. Он говорит, что нужно решить проблемы обманутых дольщиков, возродить ДОСААФ, искоренить бедность, отменить «Платон», налоги для бедных и ТОРы, вернуть народные богатства людям, а смертную казнь — маньякам.

— «Что вы думаете о кремлёвском списке?» Пока ничего. Просто противоположная сторона предлагает нам поговорить. Это наш позор, ведь мы первые должны были разобраться с нашими проблемами» (снова овации в зале).

— «Как вернуть деньги из офшоров?» Как-как… В Эмиратах принцы наворовали, их посадили и предложили все вернуть. Вернули! Знаете анекдот? Один олигарх все сделал: садики построил, налоги заплатил. Можно, говорит, я за границу теперь поеду? Президент ему отвечает — а посидеть на дорожку?

Записки продолжают стекаться к сцене, но у Грудинина они почему-то закончились. Видимо, ответы получили не все, потому что к кандидату в президенты по одному начинают прорываться люди из зала. Молодые охранники своими неширокими плечами теснят нескольких пожилых женщин обратно в зал, но на них напирает все больше народу. Наконец мероприятие официально объявляется закрытым, и вся публика без церемоний устремляется на сцену.

Кажется, сейчас в порыве обожания они сметут всех, кто перед ними выступал. Но нет, их просто берут в окружение. Одни подходят со своей болью к Грудинину, другие к депутатам Госдумы… Охранники уже никого не гонят со сцены, народный кандидат воссоединился с народом. И только знаменосцы, мужественно простоявшие все два часа, с облегчением спешат по домам.