Никиту Белых приговорили

Пресненский суд Москвы 31 января огласил приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере.



Решением суда он признан виновным и приговорен к штрафу в 48,5 млн руб. и 8 годам колонии строгого режима.

При этом суд оправдал Белых по одному из эпизодов получения взятки — от Альберта Ларицкого в 2012 году. К такому выводу суд пришел в связи с непричастностью экс-губернатора.

Фото: youtube.com

Оглашение приговора заняло более 9 часов. Часто приходилось делать короткие перерывы из-за плохого самочувствия подсудимого. В суде дежурил медик, который оказывал Белых помощь. Экономист Сергей Алексашенко назвал это пыткой. «Даже оглашение приговора Никите Белых Путин превратил в пытку — прошло шесть с половиной часов», — написал он в Twitter. После этого приговор судья читала еще несколько часов.



Следствие вменяло Белых два случая коррупционных преступлений в его бытность губернатором Кировской области. Так, по версии обвинения, в 2011–2012 годах он получил взятку в €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого — одного из управленцев компаний НЛК и «Кировлес». За эти деньги губернатор покровительствовал компаниям при реализации проектов по освоению леса в Кировской области. В 2014–2016 годах за аналогичные услуги Белых получал еще взятки на общую сумму в €400 тыс. от бизнесмена Юрия Зудхаймера. При этом у Зудхаймера Белых взятку вымогал. Именно при передаче части взятки в московском ресторане Белых и был задержан в 2016 году. В итоге суд признал Белых виновным только по второму эпизоду.

В решении суда также сказано, что показания Белых о том, что деньги были не взяткой, а предназначались для благотворительности, не опровергают его вину. Суд также пришел к выводу, что действия Зудхаймера нельзя считать провокацией взятки, и, следовательно, доводы обвинения не опровергаются.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб.

Сам Никита Белых вину свою не признал. В последнем слове он заявил, что попытки следствия доказать его вину не увенчались успехом, и выразил сомнение в достоверности показаний, которые дали в суде свидетели по его делу.

Все время с момента задержания в 2016 году Белых находился в СИЗО. Имея ряд хронических заболеваний, он часто жаловался на плохое самочувствие, поэтому неоднократно его переводили в больницу «Матросской тишины». Там же проходили последние судебные заседания по делу. В СИЗО же 14 ноября 2017 года Белых женился на Екатерине Рейферт.

Многие в России не верят в виновность Белых. В октябре 2017 года на заседании Совета при президенте РФ по правам человека глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева даже заступилась за Белых перед Владимиром Путиным.

«Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых знаю с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом, когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала тогда Алексеева. Но Путин призвал не делать выводов до решения суда.

Когда уже стало известно, что приговор будет обвинительным, публицист Виктор Шендерович в эфире «Эха Москвы» объяснил это тем, что «Белых пытался играть с шулерами».

«Ему казалось, что в рамках путинского режима он сможет что-то сделать. Но мы с вами видим результат этой теории малых дел», — сказал Шендерович.

В Генпрокуратуре после оглашения приговора заявили, что, возможно, обжалуют его, так как суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения.