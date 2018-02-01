Память в Польше оказалась вне закона





Мемориал Аушвиц–Биркенау, посвященный жертвам нацизма, Освенцим, Польша Фото: turbina.ru

В ночь с 31 января на 1 февраля польский Сенат проголосовал за внесение изменений в закон об Институте национальной памяти (IPN). Документ был принят без единой поправки большинством голосов: 57 — за, 23 — против, двое воздержались. При этом закон вызвал жаркие споры в самой Польше, жесткую реакцию Госдепартамента США и накалил отношения между Польшей и Израилем. Кнессет теперь вынесет на обсуждение закон, по которому Польша будет признана страной, отрицающей Холокост. А за этим последует отзыв посла, сообщают источники NT в кругах, близких к израильскому МИДу.

Согласно тексту документа, тот, кто «публично и безосновательно приписывает польскому народу или Польскому государству ответственность за участие или соучастие в злодеяниях нацистов во время Второй мировой войны, за преступления против человечества, военные преступления», понесет либо финансовое наказание, либо уголовную ответственность сроком до 3 лет.

Слишком широкая формулировка

Юрист польского Хельсинкского комитета Конрад Семашко в разговоре с корреспондентом NT отмечает, что еще полтора года назад, когда проект закона попал в Сейм, Комитет выступил со своими замечаниями, но они остались неуслышанными.

«Закон направлен на борьбу с такими определениями, как «польские концентрационные лагеря», и прочие подобные формулировки. Понятно, что они не соответствуют действительности, и мы тоже считаем, что они не должны быть использованы. Однако мы опасаемся, что закон открывает возможности для злоупотреблений», — отмечает юрист. По словам Семашко, формулировка закона — слишком широкая, а наказание для тех, кто под это подходит, — очень серьезное.

«Это может привести к тому, что люди станут бояться высказывать свое мнение в отношении спорных моментов в истории, — считает юрист. — В законе написано, что это не касается научных и художественных работ. Но если о таких художественных работах появятся рецензии в СМИ, то вполне возможно, что автор может понести ответственность. Журналистская деятельность ведь никак не определена в этом законе».

Вмешательство в дела страны

Фото: gagauznews.md

В прошлую пятницу, 26 января, нижняя палата парламента — Сейм — приняла закон без всяких предварительных консультаций. Момент, во всяком случае — для дополнительного резонанса, был выбран более чем соответствующий: суббота, 27 января, День памяти жертв Холокоста, когда отмечалась 73-я годовщина освобождения Освенцима. Выступая в Освенциме, посол Израиля в Польше Анна Азари потребовала изменить закон, а также отметила, что оценивает его, как «возможность наказания за свидетельства переживших Холокост».



28 января на сайте IPN появилось официальное заявление Института Национальной Памяти, который считает «неуместным вмешательство посольства другой страны в процесс работы над документом». Тем более, подчеркивает институт, «слова израильского посла были произнесены в Польше, которая стала первой жертвой нацистов».

«В Освенцим сначала отправляли поляков, и только потом он стал концентрационным лагерем для евреев. Во время Второй мировой войны погибли 6 млн поляков, половина из которых были польскими евреями, а половина — этническими поляками», — говорится в заявлении IPN.

29 января Анна Азари была приглашена для консультаций в президентский дворец, что крайне критично оценил лидер польского Националистического движения Роберт Винницкий: «За такие слова послу немедленно предлагают покинуть свой пост, а не приглашают на беседы...»

Сначала примут, потом исправят

В разговоре с корреспондентом NT Винницкий оценил, как «слишком мягкую реакцию» польского правительства на нападки, которым сегодня подвергается Польша на международной арене в свете принятого документа. Кроме того, он раскритиковал власти страны, которые «испугались и не разрешили» его движению устроить 31 января демонстрацию возле израильского посольства в Польше: «Надо было бы решительно отреагировать на то, что вытворяет Израиль, — на эту наглую и брутальную атаку на Польшу». Впрочем, его мнение по поводу нового закона, похоже, в наибольшей степени отражает точку зрения тех, кто его принимал: «Во-первых, в последние годы устойчиво говорится о польских концентрационных лагерях: как будто бы их создавали поляки, а не нацисты. А во-вторых, происходит попытка, особенно это очевидно в Израиле, сделать поляков ответственными за Холокост. Конечно, были единичные случаи, когда поляки выдавали немцам евреев, но ведь нужно говорить о пропорциях этого явления! Это были единичные случаи! Польский народ помогал евреям!»

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что его последствием станут «колоссальные имиджевые потери» для Польши и что такая «политика, направленная на то, чтобы немец не плевал нам в лицо, а еврей не писал законы, — ошибочна»



Экс-президент Польши Александр Квасьневский, комментируя 1 февраля на радио TOKFM закон, заявил, что его последствием станут «колоссальные имиджевые потери» для Польши и что такая «политика, направленная на то, чтобы немец не плевал нам в лицо, а еврей не писал законы, — ошибочна». Также Квасьневский отметил, что «Польша в отношении евреев должна быть «чрезвычайно осторожна». А то, что происходит сегодня, говорит «об отсутствии профессионализма у людей, стоящих у власти». Кроме того, экс-президент Польши подчеркнул, что президент Анджей Дуда должен наложить вето на этот закон, потому что он «бессмысленный». Правда, Квасьневский выразил сомнения, что Дуда на это пойдет. «Будет, как обычно у нас, — сначала примут, а потом будут пытаться как-то исправить».

«Марш жизни» под вопросом

Главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман обратился 1 февраля с письмом к министру образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннету, предложив отменить в апреле 2018 года традиционный «Марш жизни» тысяч израильских школьников по бывшим нацистским концлагерям на территории Польши — в знак протеста против нового польского закона и антисемитской кампании в Польше. «Мы видим в последние дни антиизраильскую и антисемитскую истерию в польских СМИ и в польском парламенте», — говорится в письме.

ПО СЛОВАМ МИНИСТРА, «В ВЫБОРЕ МЕЖДУ СООБРАЖЕНИЯМИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И МОРАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ»



Здание посольства Израиля в Варшаве, пишет раввин, блокировано полицией в целях защиты от радикальных националистов. По его мнению, существует опасность антисемитских нападений со стороны польских экстремистов на израильских школьников. «Проведение «Маршей жизни» — это расходы в десятки миллионов долларов из Израиля ежегодно. Поэтому я считаю правильным наказать финансово Польшу за антисемитский закон, который пытается закрыть рот историкам и свидетелям Холокоста», — пишет главный раввин Украины. Он предложил провести в 2018 году такие «Марши жизни» на Украине.

Фото: Nnm.me



В тот же день министр транспорта и разведки Исраэль Кац потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху отозвать посла Израиля из Варшавы. По словам министра, «в выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным».



Израильский историк Шимон Бриман считает, что «националистические политики правящей коалиции Польши выстроили концепцию «народа-жертвы, чистого и невинного от любых обвинений». «За любое упоминание о том, как поляки в каком-то городе помогали нацистам выискивать и уничтожать евреев, участвовали в разграблении еврейского имущества или, как в Едвабне, сами сожгли своих еврейских соседей без участия немцев, — теперь за все это введено уголовное наказание», — констатирует Бриман. Новый закон — это «попытка закрыть рот историкам и выжившим в Холокосте», — резюмирует ученый.