Алексей Навальный: почему меня не арестовали

Спрашивают много, поэтому отвечаю сразу всем.

Чаще всего вопрос звучит так: как такое случилось, что тебя так долго ловили, задержали и потом отпустили просто так?

Все очень просто. Это такая хитрая новая тактика старика Сардиленовича. Ее недавно на Волкове испытывали.

1. Меня задержали и оформили документы по статье 20.2.8. До тридцати суток ареста.



2. Но потом отпустили «до суда». Почему? Потому что если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов.

3. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере.

4. Вспомните, недавно с нашим начальником штаба Леонидом Волковым именно это и проделали. Задержали, отпустили, а потом снова задержали и посадили на 30 суток так, чтобы он все важнейшие процедуры (выдвижение, подача документов в ЦИК) пропустил.

5. То есть тут важно сорвать организационную работу по забастовке и (очевидно, что самое принципиальное для Путина) работу по организации наблюдения.

6. Интересно, что протокол об административном правонарушении мне до сих пор выдан не был. Мы с адвокатом требуем его который день — не дают.

7. Обратите внимание на новую практику: у административно задержанных изымают телефоны. Это абсолютно незаконно, но покопаться же надо. Вот у меня изъяли и телефон, и сим-карту. Спрашиваю: на каком основании? Это административное дело. Мой телефон что, вещдок? Орудие преступление?

Ничего вразумительного не отвечают. Телефон изъяли, упаковали. Говорят: мы с ним ничего делать не будем, никаких манипуляций. Вот смотрите: он опечатан, его упаковку вскроет только судья.

Естественно, на следующее утро через функцию find my iPhone приходит уведомление, что телефон включили. Любопытный Путин хочет посмотреть, что там.

Очень неудобно. Жена говорит: переведи денег. А без подтверждающей смс банка теперь же ни один платеж не сделаешь.

Так что не беспокойтесь, арестуют. Главное, чтобы мы продолжали работать несмотря на это. Участвуйте в забастовке избирателей. Нужен вклад каждого. Пять-десять минут в день на агитацию друзей и знакомых бойкотировать переизбрание Путина.

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