Лица без доверия

На встрече с собственными доверенными лицами кандидат в президенты РФ Владимир Путин, не включенный в «кремлевский список» Минфина США, пошутил по этому поводу: «Обидно». Кандидат, вообще, был в ударе — еще и про Никиту Михалкова пошутил. Назвал режиссера «деятелем культуры». А что, по нынешним временам это удачная шутка.

Но все прочее, сказанное кандидатом Путиным по поводу американского списка, — уже не шутки. «Думать о себе» (прекрасный призыв от человека, для которого внешнеполитические авантюры давно стали и смыслом жизни, и главным содержанием деятельности), «всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список», «это недружественный акт» и так далее. Видевшие трансляцию подтвердят — самовыдвиженец Путин явно злился.

Хотя, казалось бы, с чего злиться. Перед кандидатом — полный зал доверенных лиц. Режиссеры, актеры, спортсмены, почетные пенсионеры и простые работяги. Для молодежи — репер Тимати, для тех, кто посерьезнее, — Евгений Ваганович Петросян. Каждому слову внимают с восторгом, восхищения не скрывают. Нет, понятно, конечно: случись вдруг что, и тот же самый Никита Михалков первым побежит требовать переименования города Владимир в город Алексей Анатольевич, а также немедленного сноса «Путин-центра», но пока-то ведь ничего не случилось.



Президент Путин на встрече с доверенными лицами,

30 января 2018 года Фото: goputin.ru



Или все-таки… Есть он, этот нервирующий список из 210 фамилий. Шутки про халтурную работу американских клерков, про компиляцию списка Forbes и телефонного справочника не лишены оснований, в списке есть люди совсем случайные, вроде главы СПЧ Михаила Федотова или телегонического омбудсмена Анны Кузнецовой. Но помимо них — вся бизнес-элита, включая и тех, кто от показных демонстраций лояльности привык уклоняться, и вся чиновная верхушка.



Забавный нюанс. Сначала Путин сказал доверенным лицам: «Я сам список не смотрел». А потом продемонстрировал со списком детальное знакомство. Не получается высказаться, не соврав, привычка — вторая натура.



Можно, конечно, издеваться над ленью составителей списка, можно объяснять появление именно такого списка внутриамериканской политической борьбой. И уж точно нет поводов сомневаться, что включенные (и тем более — не включенные) в список хозяева страны ринутся доказывать, что новые санкции только поспособствуют сплочению страны вокруг национального лидера.

Собственно, уже ринулись, хотя никаких новых санкций пока нет. Радует ценителей очередным свидетельством мощи собственного интеллекта премьер-министр Дмитрий Медведев, успевший сообщить, что отсутствие в списке — «повод уволиться». Спешил человек, забыл, что в списке нет, например, Владимира Путина. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин, мудрый и опытный льстец, видит в списке своеобразное признание наших достижений: «Чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну». Деятели калибром поменьше произносят похожие речи, и даже телегонический омбудсмен Анна Кузнецова клянется в ответ на наглые происки (бухгалтера Кукушкинда, зачеркнуто) Дональда Трампа еще сильнее помогать детям. Что, конечно, родителей должно как минимум насторожить.

НЕТ, ПОНЯТНО, КОНЕЧНО: СЛУЧИСЬ ВДРУГ ЧТО, И ТОТ ЖЕ САМЫЙ НИКИТА МИХАЛКОВ ПЕРВЫМ ПОБЕЖИТ ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИР В ГОРОД АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, А ТАКЖЕ НЕМЕДЛЕННОГО СНОСА «ПУТИН-ЦЕНТРА», НО ПОКА-ТО ВЕДЬ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ



Но есть одна вещь, которую самовыдвиженец Путин не может не понимать. Как ни объясняй список, какие нелепости в нем не отыскивай — он все равно остается для фигурантов приглашением к разговору. С той стороны намекают, что знакомство с Путиным — так себе актив, но новых санкций (пока) не вводят, то есть дают сомневающимся возможность обдумать свое поведение и сделать соответствующие выводы. Нет, конечно, едва ли многие ринутся сдаваться — они же не самоубийцы, в конце концов, и отлично осознают, что ссора с Путиным много страшнее сейчас, чем ссора с американцами, но ведь и они это приглашение услышали. И кому теперь из самых близких может самовыдвиженец Путин вполне доверять? На кого смотреть без подозрений? Вот он, значит, рассказывает тебе, как процвела под твоим мудрым руководством Россия и каких немыслимых высот достигла, но где гарантии, что мысленно не прикидывает при этом — не пора ли уже бежать, попрощавшись навсегда с немыслимым процветанием Родины ради собственного скромного процветания?

Но это полбеды. Беда в том, что попытка разговора с верными, прикормленными и обеспеченными затевается поверх головы хозяина. Список — несомненный знак того, что с самим Путиным никто разговаривать не собирается. Его готовы терпеть как неизбежную неприятность, но в нем не видят партнера. Вот это обидно уже по-настоящему.

Впрочем, единственная по-настоящему важная вещь не для элит, не для тех, кто попал или не попал в список, а для нас, рядовых жителей Российской Федерации, озвучена помянутым выше Вячеславом Володиным с неожиданной прямотой. «Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты», — сказал председатель Государственной думы. Это правда. Мы и заплатим по местной традиции за любые неприятности лиц, приближенных к императору, гигантов мысли и отцов русской демократии.

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