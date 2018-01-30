Список друзей Путина широк для трактовок

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Назначенная уже давно дата передачи Минфином США Конгрессу «кремлевского доклада» совпала с двумя событиями — неожиданным уходом с поста заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба и обсуждением предстоящего 30 января выступлением Дональда Трампа о положении в стране (State of the Union). Маккейб, который участвует в расследовании связей с Россией предвыборного штаба Дональда Трампа, за последнее время несколько раз подвергался критике со стороны американского президента. Многие эксперты считают уход Маккейба, задержку с объявлением «кремлевского доклада» и фактический отказ американской администрации от новых санкций звеньями одной цепи.

CNN в первую очередь обращает внимание не на сам «кремлевский доклад» — список из 114 чиновников высшего звена и 96 олихаргов, а на отказ администрации объявить обещанные санкции против российских предприятий ОПК, которые должны были вступить вчера в силу. «Администрация по закону была обязана назвать компании и частных лиц в понедельник и, возможно, ввести против них санкции в соответствии с законом 2016 года, направленным на то, чтобы наказать Россию за ее вмешательство в выборы в 2016 году в США, а также за нарушения прав человека, аннексию Крыма и продолжающиеся военные операции на Востоке Украины», — напоминает издание.

И CNN, и TIME приводят слова демократа Элиота Энджела, главы комитета по иностранным делам Палаты представителей, который заявил, что огорчен решением американского правительства. «Администрация Трампа приняла решение, что они будут выполнять закон и накажут ответственных за атаку на американскую демократию в 2016 году, — говорится в заявлении Энджела. — Но вместо этого они опять сняли Россию с крюка. Госдепартамент заявляет, что даже обычная угроза санкций удержит Россию от агрессивного поведения. Но как это остановило атаку, случившуюся два года назад? И как сдержит ту, которая идет сейчас? Абсолютная бессмыслица».

Слова Энджела невольно подтвердил в интервью BBC директор ЦРУ Майк Помпео, который заявил, что не заметил, чтобы российская активность «значительно снизилась». Кроме этого, он обеспокоен, что Россия может попытаться вмешаться в законодательные выборы, которые пройдут в США в ближайшем ноябре.





Цитата «Госдепартамент заявляет, что даже обычная угроза санкций удержит Россию от агрессивного поведения. Но как это остановило атаку, случившуюся два года назад? И как сдержит ту, которая идет сейчас? Абсолютная бессмыслица»

Впрочем, несмотря на отказ от введения новых санкций, журналист The Washington Post подмечает изменения в риторике Госдепартамента — явно не в пользу Москвы. «Госдепартамент использовал выражения, которые обычно приберегает для своих злейших врагов, таких как Иран и Северная Корея. Чиновник (источник издания. — NT) сказал, что предусмотренная законом угроза санкций заставит Россию расплатиться за свою «кампанию враждебного влияния и дестабилизации»», — пишет издание.

The Financial Times подчеркивает, что публика узнала только незасекреченную часть доклада, которая и не предполагала никакого политического влияния, хотя «многие эксперты по России ожидали, что открытый доклад прольет свет на российских бизнесменов и чиновников, которые состоят, как считается, в очень тесных отношениях с Путиным, и предоставит «дорожную карту» для будущих санкций». Но есть и засекреченная версия, которая не была опубликована. А в нее должны были войти подробные данные о том, насколько они, чиновники и олигархи, близки к Путину и его правящей элите. Во второй части должна также содержаться информация об их возможной причастности к коррупционной деятельности, пишет FT.

Но вступила ли в действие эта, вторая, часть станет известно, когда кому-нибудь из чиновников или олигархов, попавших в открытый список, будет, например, отказано в американской визе.