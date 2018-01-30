«Кремлевский доклад» США

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Министерство финансов США представило Конгрессу «кремлевский доклад». В него вошли 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов.



В список внесли премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и других членов правительства: министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минэнерго Александра Новака, министра транспорта Максима Соколова, руководителей Минпромторга и Минкомсвязи Дениса Мантурова и Николая Никифорова. Всего в «кремлевский доклад» вошел 31 член правительства.

Также в нем значатся 33 сотрудника администрации президента. В том числе глава администрации президента РФ Антон Вайно, его заместитель Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков. В списке председатель СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель ФСБ Александр Бортников, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин.

В списке названы также предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Владимир Потанин, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Андрей Гурьев.

В перечень Минфин США внес и уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, а также председателя Совета по правам человека Михаила Федотова.

Как отмечает Минфин США, «кремлевский доклад» не является списком тех, против кого введены санкции. Он также содержит секретное приложение с «дополнительной информацией». Оно может включать людей, которые не вошли в открытый список.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не удивлен тому факту, что он попал в «кремлевский список».

«Как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе. Это не санкционный список, это список, который используется для дальнейших решений и оценок. Будем проводить мониторинг ситуации, необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку «Кто есть кто в российской политике», — цитирует Дворковича ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация США в исполнение закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) должна передать в Конгресс так называемый «кремлевский доклад» Минфина США с подробным перечнем бизнесменов и чиновников, входящих в «ближний круг» президента РФ Владимира Путина. В отношении всех фигурантов этого списка могут быть введены персональные санкции.