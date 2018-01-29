Преодоление одиночества

Каждый (диссидент) умирает в одиночку — так было всегда и во всех тоталитарных режимах. Так есть сейчас в Китае или в Северной Корее, так было в СССР. Люди, условно, в Курске не знали, что где-нибудь в Хабаровске также в гололед не чистят улицы и также нечего в магазинах купить. А люди во Владивостоке думали, что живут плохо, потому что именно их 1-й секретарь горкома партии — вор и проходимец, в Челябинске полагали, что в центре, в ЦК , не знают, что в городе, где стоит радиоактивный смог, молока не сыскать. В Свердловске запасали солонину на балконах на зиму, но часто до конца холодов ее не хватало. «Колбасные» электрички ехали из Рязани, физики из Горького приезжали купить мяса в Москву, а в соседнем страшно секретном Арзамасе-16 не знали, что Холодную войну они проиграли задолго до августа девяносто первого: неоткуда было узнать. Но все что-то слышали — особенно посредством анекдотов, об арестах инакомыслящих узнавали из «голосов», по номенклатуре ходил «белый» ТАСС, где даже сообщалось о падениях советских пассажирских самолетов: советским гражданам расстраиваться было не надо — к родственникам погибших участковые приходили с недоброй вестью на дом и предлагали молчать. Письма перлюстрировали на Главпочтамте, где теперь заседает телеканал «Царьград» со схожими учредителями, потому в письмах серьезных новостей друзьям и родственникам не сообщали. В сущности, СССР была разделенная страна: если бы не структуры КПСС да КГБ от Москвы до самых до окраин, ничего больше людей и не связывало. Правда, была программа «Время» и «Спокойной ночи малыши»: их смотрели все — а что было еще смотреть? Все знали, когда в космос взлетал очередной «Союз» и что сегодня Хрюша не поделил с Леонтьевой. Но со своими болячками и проблемами — и тоже все — оставались в одиночку. Ровно это так долго и спасало советскую власть: у советских людей не было никакого инструмента, который мог бы их объединить. Даже дефицит — и тот был локальный. Программа «Взгляд» начала соединять людей: вдруг оказалось, что советский человек — не только сосед-стукач (если он не близкий родственник, впрочем, иногда и родственник), но и коллега, с которым вместе подписаны на «Новый мир» и от кого по факсу , например, из Москвы в Петропавловск-Камчатский, пересылали «Московские новости». В результате на улицах оказались сотни тысяч. Ленин ведь был прав: СМИ — коллективный организатор уже одним тем, что они, общенациональные СМИ, переводят проблемы местечковые в разряд общих.

Первое, что сделали путинские, придя к власти, — они уничтожили общее для всей страны информационное поле. Мы разбрелись по соцсетям как по комнаткам в коммуналках. Советские коммунальные квартиры тоже не объединяли людей на общее действие, хотя, казалось бы, протяни руку — дотронься, но 29 человек — одна кухня и один туалет — это порождало только ненависть. Гнев требует посредника, чтобы сгоряча не залепить в морду такому же, как ты, страдальцу: и — лепили. И лепят по разным поводам и сейчас, спрашивая потом себя: а что это вдруг на меня нашло?