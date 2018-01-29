Забастовка избирателей состоялась. Что дальше?

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Получилась ли акция

Политолог

Дмитрий Орешкин

Опрошенные NT эксперты неоднозначно оценили успех зимней всероссийской акции протеста, организованной Алексеем Навальным и его региональной сетью штабов. С одной стороны, им удалось провести акцию в более чем 100 городах страны — история невиданная с конца 1980-х годов, и это большой успех, так как означает, что Навальный вышел на федеральный уровень, считает политолог Дмитрий Орешкин. С другой стороны, ему на этот раз не удалось вывести на улицы большое число своих сторонников: только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге их счет шел на тысячи, в регионах это в лучшем случае — сотни человек. Орешкин предполагает, что это показатель того, что что-то меняется в структуре поддержки Навального.



Политический

обозреватель

Леонид Радзиховский

Политолог

Аббас Галлямов

Людей вышло явно недостаточно, поэтому говорить об успехе акции не приходится, констатирует политолог Аббас Галлямов. По его мнению, одна из проблем состоит в том, что идея бойкота не несет эмоционального заряда. «Она слишком суха и рациональна. Лезть ради нее под палки полиции мало кому захочется», — рассуждает политолог. Нужна более четкая и яркая идея, которая объединила бы недовольных, необходима конструктивная повестка, отмечает и политический обозреватель Леонид Радзиховский.

Новая тактика власти

Председатель

правления Центра

политических технологий

Борис Макаренко

Власти выучили урок, что чем больше задержаний, особенно в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, тем больше резонанс, констатирует председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. Поэтому стражи порядка, подстраховавшись от провокаций, терпеливо ждут, когда люди сами разойдутся, заключает политолог.

ВЛАСТИ ВЫУЧИЛИ УРОК, ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАДЕРЖАНИЙ, ОСОБЕННО В ТАКИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ, КАК МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕМ БОЛЬШЕ РЕЗОНАНС. ПОЭТОМУ СТРАЖИ ПОРЯДКА, ПОДСТРАХОВАВШИСЬ ОТ ПРОВОКАЦИЙ, ТЕРПЕЛИВО ЖДУТ, КОГДА ЛЮДИ САМИ РАЗОЙДУТСЯ



«С теми, кто пошел на улицу, власть проявляет очень рациональную стратегию — дубинками не бьет, дает погулять, — делает вывод. — Расчет на то, что покричат-покричат, но рано или поздно все равно вернутся домой. И люди спрашивают — ну и что? Что дальше?» На этот вопрос у Навального пока ответа нет, резюмирует эксперт.

Жестко подавлять такие акции невыгодно, но и оставлять опасно, рассуждает Радзиховский. Навального могут задержать на 15 суток, а может даже, продержат до 18 марта, что в данном случае выгодно всем. Власти сейчас не хочется отвлекаться на акции протеста, они непредсказуемы, могут быть эксцессы, но и Навальному узником совести быть выгоднее, чем тратить силы на организацию не слишком многочисленных акций.

До и после выборов

«На мой взгляд, причина неуспеха акции заключается в том, что если игра на дворе называется выборы, надо играть в выборы, а не в неявку на них, — констатирует Макаренко. — Но эта игра не для Навального, который не может в этих самых выборах участвовать».

Навального они поддерживают, потому что им нужны честные выборы, правовое государства, прозрачные условия ведения бизнеса, как борца за легальные процедуры, а Путин для них — это человек, который уничтожает право, то есть в Навальном большинство ищет альтернативу



Умами многих недовольных граждан сейчас владеет Грудинин, указывает Галлямов. Организовав информационную кампанию против него, власти поставили его в центр оппозиционной повестки, в которой Навальному нет места.

Электорат Навального легалистский, в основе его — люди образованные, как правило, жители крупных городов, констатирует Орешкин. Навального они поддерживают, потому что им нужны честные выборы, правовое государства, прозрачные условия ведения бизнеса, а Путин для них — это человек который уничтожает право, то есть в Навальном большинство ищет альтернативу.

Но этот электорат волнует не только нравственная составляющая, его волнуют реальные условия, в которых он живет, продолжает Орешкин. Поэтому произошла качественная смена: прибавился молодой электорат, который больше волнует эмоциональный протест, а рационально-взрослый электорат отошел в сторону.

«Навальному надо просто ждать, — рассуждает Галлямов. — Рано или поздно предвыборная проблематика уйдет, и Навальный сможет вновь выйти на передний план». Как будет развиваться карьера Навального после 18 марта, зависит во многом от эволюции самой власти, резюмирует эксперт.