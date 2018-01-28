«Мы не скот, выборам — бойкот!»





Фото: Давида Яковлева

В Москве, в отличие от большинства других городов, акция не была согласована с властями. Навальный подавал заявку на проведение акции на Тверской улице, однако мэрия предложила ему три альтернативные площадки за пределами центра столицы. Оппозиционер отказался от всех предложенных вариантов и призвал сторонников выйти на Тверскую. Несогласные собирались на выходе из нескольких станций метро, выходящих на главную улицу Москвы.

Пустили всех, кроме Навального

На акциях протеста в прошлом году массовые задержания фиксировались у «Маяковской», однако сегодня правоохранители ограничились только устным призывом разойтись. Собравшиеся, впрочем, этому призыву не последовали. Некоторые пришли к «Маяковской» с символикой Навального — красными табличками «Забастовка» и шариками «20!8», несколько человек принесли с собой российские флаги.



Основным местом проведения акции стала Пушкинская площадь. Вдоль проезжей части Тверской, Страстного бульвара, а также Большой Бронной улицы выстроились кордоны полицейских и Росгвардии, стояло много автозаков. Люди постепенно стекались к площади и собирались вокруг памятника Пушкину.





Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

На акции присутствовала в основном молодежь, было много несовершеннолетних, некоторые из них оказались на уличном оппозиционном мероприятии в первый раз



Сам Навальный до памятника так и не дошел. Его задержали на Тверской улице приблизительно в 14:30. «Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее», — призвал он своих сторонников в Twitter.

Пионеры на митинге

На акции присутствовала в основном молодежь, было много несовершеннолетних, некоторые из них оказались на уличном оппозиционном мероприятии в первый раз.

«Страшно, очень много полицейских», — поделился с NT впечатлениями школьник Максим. Сегодняшняя акция стала для него и двух его друзей первой. Для того, чтобы принять в ней участие, они специально приехали из Московской области.

Школьник Андрей из Москвы также оказался с друзьями на акции протеста впервые. На этих выборах он и его друзья еще не смогут голосовать, однако, несмотря на это, они намерены агитировать остальных людей за бойкот.

Собравшиеся у памятника скандировали разные лозунги. Помимо традиционных — «Свободу политзаключенным!» и «Долой власть чекистов!», звучали также такие, как «Четвертый срок — тюремный!», «Мы не скот, выборам — бойкот!» и «Забастовка!»

В какой-то момент на фонарь рядом с памятником Пушкину влез юноша и начал выкрикивать лозунги, поднимая вверх кулак. Чуть позже на тот же фонарь влез его друг. Внимание протестующих переключилось на ребят: сначала им передали снизу табличку «Забастовка», а потом еще и большой российский флаг.





Фото: Давида Яковлева

Дошли до Думы и правительства

Ближе к 16:00 участники акции начали покидать Пушкинскую площадь. Основная часть протестующих колонной двинулась в сторону Манежной площади, скандируя лозунг «Россия без Путина». Возле здания Государственной думы полицейские задержали несколько человек, пытавшихся залезть на забор, однако одного из них протестующие смогли отбить у полиции.

Помимо традиционных — «Свободу политзаключенным!» и «Долой власть чекистов!», звучали также такие лозунги, как «Четвертый срок — тюремный!», «Мы не скот, выборам — бойкот!» и «Забастовка!»



Фото: Евгений Фельдман

для проекта «Это Навальный»

Позже участники акции разделились: часть из них осталась на Тверской, а другая часть дошла до Нового Арбата (где кто-то из протестующих зажег файер, а затем, скандируя лозунг «Правительство в отставку!», и до Белого дома.



В 17:30 «Команда Навального» объявила о завершении акции в Москве и призвала сторонников разойтись, однако не все пришедшие последовали этому призыву. Так, около 19:00 вечера на Пушкинской площади толпа протестующих хором пела российский гимн.

Столичная акция Навального в этот раз прошла достаточно мирно и не обернулась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 16 человек, всего по России — 257 человек. Численность участников московской акции, по разным оценкам, составила от тысячи до 5 тыс. человек.

Некоторые из участников акции остались недовольны количеством пришедших. «Да народ у нас такой просто. Нам даже Америка не поможет, она скажет: «Ну, а что никто не вышел-то?» — жаловался своему собеседнику пожилой демонстрант.

ПЕРВОЕ ДЕЛО ЯНВАРЯ

На участника московской акции Константина Салтыкова, задержанного на Пушкинской площади, могут завести уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила в Twitter менеджер правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. «Его избивали в автозаке, били в пах. Пока адвокат вызывал скорую для медосвидетельствования, с Константина начали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по 318», — написала она.