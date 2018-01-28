Акция за фальш-фасадом





Фото: Twitter / @teamnavalny_smr

В Самаре на митинг в рамках всероссийской «Забастовки избирателей» в двадцатиградусный мороз пришли на промышленную окраину Самары, по разным оценкам, от пятисот до тысячи человек. При этом полиция почему-то категорически отказалась комментировать численность акции сторонников Алексея Навального.

Компромиссное место: гайд-парк

Впервые после 12 июня администрация Самары согласовала массовую акцию сторонников оппозиционного политика. Впрочем, для этого понадобился компромисс. Организаторы «Забастовки», которых в очередной раз не пустили в центр города, приняли предложение чиновников устроить митинг в сквере «Родина». Любопытно, что это место является официальным гайд-парком, то есть для проведения здесь публичных мероприятий не требуется никаких согласований. Тем не менее семь месяцев подряд сторонников Навального не пускали и сюда. Под любыми предлогами — от необходимости срочного ремонта до «иных культурно-массовых мероприятий».



В преддверии «Забастовки избирателей» местные власти и силовики решили провести профилактическую работу со сторонниками не допущенного до выборов политика. Десять дней назад дюжина полицейских в штатском ворвалась в штаб создателя ФБК, выломала дверь в складское помещение и унесла оттуда пачку листовок, майки и старые баннеры. Старший «бригады захвата» сослался на некое ранее возбужденное уголовное дело, в связи с чем якобы и был необходим этот обыск.

Самара, где едва ли не каждый день появляются все и новые фальшфасады на зданиях, которые уже не успеют отремонтировать к Чемпионату мира по футболу, накануне украсилась еще одним образчиком наглядного благоустройства. Металлическую ограду сквера «Родина» со стороны улицы Победы завесили огромным баннером «Давайте вместе решим, каким будет наш город. ЖКХ меняется. Город меняется. Комфортная среда». Так, чтобы прохожие и жители окрестных домов не могли видеть, что же происходит в самом сквере.

Минута молчания на «смерть выборов»

К половине двенадцатого на площадке перед сценой собрались около тысячи человек. Красные шарики с буквой «Н», флаги России, маленькие бумажные флажки «Забастовка». Много молодежи студенческого возраста, несколько преподавателей, немало пожилых людей, группа журналистов с камерами и фотоаппаратами. Школьников почти не было. Волонтеры фотографировались с табличками-баннерами «Этот цирк не для меня», «Путина не выбирают» и другими. Неожиданно юношей, державших два слогана, полицейские окружили и вывели из сквера. Ребят доставили в отдел внутренних дел, отобрали таблички и отпустили без составления протокола.

В 11:45 сотрудник самарского штаба, а теперь штаба забастовки избирателей Егор Алашеев объявил о начале митинга и задержании двух своих товарищей. «Спасибо, что вы не испугались сильного мороза, и вас так много. 18 марта будут невыборы. У нас отобрали демократию и свободу. Мы им этого не позволим. Участвовать в этом фарсе позорно. Но забастовка должна быть активной. Мы должны прийти на участки, чтобы наблюдать за явкой», — обратился к улыбающимся и пританцовывающим соратникам Егор и передал слово своему другу Максиму Дементьеву.

«Так получилось, что у нас отняли выборы. В обычной жизни грань между добром и злом размыта. Но когда ты приходишь на участок, ты точно знаешь, где ложь и зло, а где — правда и добро. Я видел, какие фальсификации творились у нас на прошлых выборах. Мы должны требовать соблюдения закона. Мы — граждане. Мы будем наблюдать за явкой и учиться проводить в будущем честные выборы. Кто у нас украл выборы?» — «Путин!» — ответили Дементьеву участник митинга. «А кто такой Путин?» — «Вор! Путин вор!» — заскандировали самарцы.

А в середине митинга по призыву одного из ораторов собравшиеся карнавально почтили десятью секундами молчания «смерть выборов».





Фото: Twitter / @teamnavalny_smr



«Не хотим жить по законам подлецов»

После отказа участвовать в «мертвых выборах» на сцену поднялся 21-летний студент Самарского университета Владимир Дорохин: «Я больше года поддерживаю своего кандидата Алексея Навального. Мы не должны быть пассивными, каждый день мы должны разговаривать с людьми и убеждать их приходить на эти невыборы только наблюдателями. Я хочу учиться, я хочу приносить пользу своей стране. Мы не должны выбирать Путина из Путина».

«На самом деле нас много, нас миллионы. Я не могу мириться с этим, потому что я люблю своих внуков и думаю о них. Алексей Навальный — мой кандидат. Я перевела Фонду борьбы с коррупцией 146 тыс. рублей из своей пенсии»



Одной из главных героинь митинга стала Людмила Горшкова, записавшаяся в волонтеры, несмотря на преклонный возраст. «Мне скоро 80 лет. Мне часто задают вопрос, зачем тебе все это надо? Этот период, эти восемнадцать или даже двадцать четыре года войдут в историю как ограбление века. На самом деле нас много, нас миллионы. Я не могу мириться с этим, потому что я люблю своих внуков и думаю о них. Алексей Навальный — мой кандидат. Я перевела Фонду борьбы с коррупцией 146 тыс. рублей из своей пенсии. Вы помните думский «закон подлецов». Мы не хотим жить по законам подлецов. Как можно жить с властью, которая даже запрещает смотреть «Смерть Сталина»? Вы пойдете на их выборы? Путин, он кто? Вор! А вор должен сидеть в тюрьме? Да!» — тихим голосом в воцарившейся тишине произнесла интеллигентная бабушка. Резкое зимнее солнце отражалось в ее очках. «Молодец! Молодец! Молодец!» — приветствовала ее молодежь.

Последним к микрофону подошел хрупкий на вид юноша, волонтер Вадим Шереметев. Тонким простуженным голосом он заявил, что хочет поговорить о полиции. «Полицейские стали палачами режима. Большинство из них такие же, как мы, обычные люди. Но среди них есть те, кто специально борется со своими гражданами, которые лишены всякой морали. Они — провокаторы, они избивают людей, они задерживают детей и пенсионеров. Позор им! Позор! Позор! В стране выросло новое поколение. Мы не боимся их! Полиция — это те, кто должен нас защищать! Мы не будем сидеть дома! Мы будем выходить на улицу! Есть запретное слово «Путин», которое нам нельзя произносить. Из-за него и сегодня задержали людей. Путин — трус!» — прокричал Вадим под аплодисменты горожан. Несколько полицейских, услышав слово «палачи», подбежали к сцене. Но, вероятно, получив сигнал от начальника, задерживать юношу передумали.

Ведущий митинга Егор Алашеев поблагодарил всех своих морозоустойчивых соратников и пригласил жителей города приходить с завтрашнего дня в штаб, где будет проходить обучение наблюдателей.

Самарская «забастовка» продлилась ровно час. На прощание над промышленной окраиной зазвучал голос Юрия Шевчука. «Тошно душе среди равнодушных стен. Холод-клише, сумерки перемен.... Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого мы рода»…